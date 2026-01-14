MA Crossover Trading System — автоматический торговый эксперт, использующий стратегию пересечения скользящих средних. Эксперт открывает сделки при пересечении быстрой и медленной скользящих средних, что позволяет ловить начало трендовых движений.





ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Автоматическая торговля на основе пересечения скользящих средних

• Гибкая настройка периодов быстрой и медленной MA (по умолчанию 7 и 14)

• Выбор метода расчета MA (EMA, SMA, LWMA, SMMA)

• Управление рисками с расчетом размера лота на основе процента риска

• Защита от недостаточного баланса и превышения маржи

• Настраиваемые стоп-лосс и тейк-профит

• Опциональный трейлинг-стоп для защиты прибыли

• Автоматическое закрытие противоположных позиций

• Информационная панель с отображением текущего тренда и статистики

• Подробное логирование всех операций





ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ:

• Периоды скользящих средних (Fast MA, Slow MA)

• Метод расчета MA (EMA, SMA, LWMA, SMMA)

• Процент риска на сделку или фиксированный размер лота

• Максимальный размер лота

• Минимальный баланс для торговли

• Максимальное количество одновременных позиций

• Стоп-лосс и тейк-профит в пунктах

• Параметры трейлинг-стопа

• Настройки проскальзывания и магического номера





БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ:

• Проверка достаточности маржи перед открытием позиции

• Валидация всех входных параметров

• Защита от открытия позиций при недостаточном балансе

• Обработка ошибок с подробным логированием

• Проверка минимальных расстояний для стоп-лосса и тейк-профита





РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Рекомендуется использовать на таймфреймах M15, M30, H1 и выше

• Перед использованием на реальном счете протестируйте на демо-счете

• Настройте параметры риска в соответствии с вашей торговой стратегией

• Используйте стоп-лосс для ограничения убытков





Эксперт подходит для торговли на любых валютных парах и других инструментах, доступных в MetaTrader 5.