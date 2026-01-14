Ma Crossover Trading System
- Эксперты
- Karmila Nur Sucianti
- Версия: 2.3
- Активации: 15
MA Crossover Trading System — автоматический торговый эксперт, использующий стратегию пересечения скользящих средних. Эксперт открывает сделки при пересечении быстрой и медленной скользящих средних, что позволяет ловить начало трендовых движений.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Автоматическая торговля на основе пересечения скользящих средних
• Гибкая настройка периодов быстрой и медленной MA (по умолчанию 7 и 14)
• Выбор метода расчета MA (EMA, SMA, LWMA, SMMA)
• Управление рисками с расчетом размера лота на основе процента риска
• Защита от недостаточного баланса и превышения маржи
• Настраиваемые стоп-лосс и тейк-профит
• Опциональный трейлинг-стоп для защиты прибыли
• Автоматическое закрытие противоположных позиций
• Информационная панель с отображением текущего тренда и статистики
• Подробное логирование всех операций
ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ:
• Периоды скользящих средних (Fast MA, Slow MA)
• Метод расчета MA (EMA, SMA, LWMA, SMMA)
• Процент риска на сделку или фиксированный размер лота
• Максимальный размер лота
• Минимальный баланс для торговли
• Максимальное количество одновременных позиций
• Стоп-лосс и тейк-профит в пунктах
• Параметры трейлинг-стопа
• Настройки проскальзывания и магического номера
БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ:
• Проверка достаточности маржи перед открытием позиции
• Валидация всех входных параметров
• Защита от открытия позиций при недостаточном балансе
• Обработка ошибок с подробным логированием
• Проверка минимальных расстояний для стоп-лосса и тейк-профита
РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Рекомендуется использовать на таймфреймах M15, M30, H1 и выше
• Перед использованием на реальном счете протестируйте на демо-счете
• Настройте параметры риска в соответствии с вашей торговой стратегией
• Используйте стоп-лосс для ограничения убытков
Эксперт подходит для торговли на любых валютных парах и других инструментах, доступных в MetaTrader 5.