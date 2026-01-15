Market Profile Session

Entwickelt von MMQ - Session Based Market Profile TPO Indicator

Dieser Indikator organisiert Preis- und Zeitinformationen in sitzungsbasierten Marktprofilen, die Ihnen helfen, Wertbereiche, Kontrollpunkte und einzelne Drucke für eine fundiertere Handelsanalyse zu identifizieren. Inspiriert von Jim Daltons Buch "Mind Over Markets".


Was ist ein sitzungsbasiertes Marktprofil?

Das sitzungsbasierte Marktprofil ist ein leistungsstarkes Analysewerkzeug, das Preis- und Zeitinformationen organisiert, um die Marktstruktur, Wertbereiche und das Verhalten von Händlern aufzudecken, indem es sitzungsspezifische Aktivitäten versteht. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren zeigt es an, wo und wie lange der Markt auf bestimmten Kursniveaus gehandelt wurde, und hilft Ihnen so bei der Identifizierung:

  • Hochvolumige Knotenpunkte (Point of Control)
  • Wertbereiche, in denen 70% des Handels stattfanden
  • Einzelne Drucke (potenzielle Unterstützung/Widerstand)
  • Anfangsbalancebereiche
  • Sitzungsbasierte Marktaktivität

Wesentliche Merkmale

Sitzungsbasierte Analyse

  • Drei unabhängige Sitzungen: Asien, Europa und Amerika mit anpassbaren Startzeiten
  • Individuelle Sitzungsfarben: Einfache visuelle Unterscheidung zwischen Handelssitzungen
  • Session-Grenzen: Klare visuelle Grenzen mit anpassbaren Farben und Breiten
  • Pro-Session-Metriken: Separate POC- und Value Area-Berechnungen für jede Session

Visualisierung des Wertbereichs

  • Moderne Hintergrund-Hervorhebung: Saubere, halbtransparente VA-Zonen hinter TPO-Buchstaben
  • Fette VAH/VAL-Grenzen: Klare Abgrenzung von Value Area High und Value Area Low
  • POC-Hervorhebung: Der Kontrollpunkt wird in einer kontrastierenden Farbe angezeigt
  • Anpassbare Transparenz: Passen Sie die Opazität des VA-Hintergrunds nach Ihren Wünschen an

Erstes Gleichgewicht (IB) Funktion

  • Automatische IB-Berechnung: Identifiziert die erste Stunde (oder den benutzerdefinierten Zeitraum) jeder Sitzung
  • Integration des Rahmens: Hervorhebung des IB-Bereichs direkt am Sitzungsrand mit benutzerdefinierter Farbe
  • Konfigurierbarer Zeitraum: Stellen Sie die IB-Periode in Balken ein, die Ihrem Zeitrahmen entsprechen

Einzeldruck-Erkennung

  • Automatische Erkennung: Erkennt sofort einzelne TPO Levels (potentielle Tails)
  • Visuelle Markierungen: Elegante Punktindikatoren auf der rechten Seite von Einzeldrucken
  • Intelligente Anzeige: Wird im Modus "Geteilte Ansicht" automatisch ausgeblendet (in dem einzelne Drucke deutlich zu erkennen sind)
  • Anpassbares Erscheinungsbild: Wählen Sie Farbe und Größe der Marker

Geteilter Ansichtsmodus

  • Zeitabhängige Anzeige: TPO-Buchstaben werden zu den tatsächlichen Zeiten ihres Auftretens positioniert
  • Zeigt versteckte Schwänze auf: Sehen Sie Lücken und Ablehnungen, die in der normalen gepackten Ansicht nicht sichtbar sind
  • Umschalten mit einem Klick: Bequeme Schaltfläche zum Umschalten zwischen normaler und geteilter Ansicht
  • Dynamische Aktualisierungen: Alle Funktionen (VA, POC, IB) passen sich perfekt an die geteilte Ansicht an

Nur-Profil-Modus

  • Ablenkungsfreie Analyse: Blenden Sie Candlesticks aus, um sich ausschließlich auf das Marktprofil zu konzentrieren
  • Intelligente Überlagerung: Profil wird mit erhaltenem Raster und Kurslinien überlagert
  • Automatische Wiederherstellung: Chart-Einstellungen werden wiederhergestellt, wenn der Indikator entfernt wird
  • Perfekt für Präsentationen: Sauberes, professionelles Aussehen für die Präsentation von Analysen


Anpassungen

Allgemeine Einstellungen

  • Starttag - Konfigurierbarer Starttag
  • Anzuzeigende Tage - Anzeigebereich (Anzeige der letzten N Tage)
  • Punkte pro TPO-Zeile - Einstellbare TPO-Aggregation (Punkte pro Zeile)
  • Split-Schaltfläche anzeigen - Schaltfläche zum Umschalten zwischen geteilter Ansicht (anzeigen/ausblenden)
  • Kerzen ausblenden - Nur-Profil-Modus (die ursprünglichen Chart-Einstellungen werden wiederhergestellt, nachdem der Indikator entfernt wurde)

Session-Anpassung

  • Europäischer Sitzungsbeginn - Serverzeit für Londoner Sitzungsbeginn
  • Europäischer Sitzungsbeginn - Serverzeit für den New Yorker Sitzungsbeginn
  • Individuelle Sitzungsfarben
  • Sichtbarkeit, Farbe und Breite des Randes

TPO-Erscheinungsbild

  • Schriftart - Auswahl der TPO-Schriftart (Monospaced für die Ausrichtung empfohlen)
  • Schriftgröße - Einstellung der TPO-Größe
  • Buchstabenabstand - Abstand zwischen den TPOs in Pixeln
  • Geteilter Ansichtsmodus - Manuelles Umschalten des geteilten Modus

    Wertebereich Optionen

    • VA Prozent - Prozentuale Berechnung für den Wertebereich
    • VA Hintergrundfarbe - Hintergrundfarbe für die Hervorhebung des Wertebereichs
    • VA Transparenz - Transparenzgrad für Value Area Highlighting
    • POC Farbauswahl

    Initiale Balance-Einstellungen

    • IB Periode - Initial Balance Periode in Balken (Anpassung an jeden Zeitrahmen)
    • Benutzerdefinierte Markierungsfarbe

    Einzelne Druckoptionen

    • Show Single Prints - Schaltet die Sichtbarkeit ein (im Split-Modus ist sie automatisch ausgeschaltet)
    • Benutzerdefinierte Markierungsfarbe
    • Einstellbare Markierungsgröße


    Ideal für

    • Daytrader: Identifizieren Sie Intraday-Wertbereiche und Sitzungsübergänge
    • Swing Traders: Erkennen Sie mehrtägige Wertzonen und strukturelle Verschiebungen
    • Range Traders: Finden Sie hochwahrscheinliche Unterstützungen/Widerstände an extremen Werten
    • Auktionsmarkt-Theoretiker: Reine Marktprofilanalyse nach klassischer Methodik
    • Nutzer von Volumenprofilen: Komplementäre zeitbasierte Sicht auf die Marktstruktur

    Dieser Indikator richtet sichjedoch an Händler, die sich für die Marktstruktur und die auktionsbasierte Analyse interessieren; es handelt sich nicht um ein signalgenerierendes oder automatisiertes Handelssystem.


    Was Sie lernen werden

    Dieser Indikator hilft Ihnen, die wichtigsten Marktprofilkonzepte zu beherrschen:

    • Entdeckung des Wertbereichs: Wo der Markt sein Gleichgewicht gefunden hat
    • POC-Bedeutung: Das meistgehandelte Preisniveau (stärkste Unterstützung/Widerstand)
    • Einzelne Druckanalyse: Schnelle Ablehnungen, die auf schwache Niveaus hinweisen
    • Anfangsbilanz: Eröffnungsspanne, die oft den Charakter des Tages bestimmt
    • Profil-Form: Trendtage vs. Range-Tage vs. neutrale Tage
    • Multi-Session-Kontext: Wie die globalen Märkte ihre Struktur weitergeben


    Hinweis zur Verwendung

    Dieser Indikator ist in erster Linie für die Intraday-Analyse nach der TPO-Methode (Time Price Opportunity) gedacht.

    • Bei Zeitrahmen unter M5 schaltet der Indikator automatisch auf eine histogrammartige Anzeige anstelle von TPO-Zeichen um, und einige Funktionen sind deaktiviert. Dies ist beabsichtigt, da eine echte TPO-Analyse eine ausreichende zeitbasierte Aggregation erfordert, um aussagekräftig zu sein.

    • Um die volle Funktionalität und eine genaue Marktprofilanalyse zu erhalten, wird empfohlen, den Indikator auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 oder H1 zu verwenden.

    • Session-Grenzen, TPO-Buchstaben, Value Area, POC, Initial Balance und andere Berechnungen werden automatisch auf Basis des gewählten Zeitrahmens angepasst.

    Die Verwendung höherer Intraday-Zeitrahmen gewährleistet sauberere Profile, eine klarere Struktur und einen zuverlässigeren Marktkontext.



    Fangen Sie noch heute an

    Das Marktprofil ist ein bewährter Rahmen, der von professionellen Händlern verwendet wird, um die Marktstruktur zu verstehen. Dieser Indikator bietet Ihnen eine saubere, flexible Implementierung für MT5.


    Was ist enthalten?

    • Voll funktionsfähiger Market Profile TPO-Indikator
    • Session-basierte Analyse mit anpassbaren Stunden
    • Value Area-, POC-, IB- und Single Print-Funktionen
    • Normaler und geteilter Ansichtsmodus
    • Option zur reinen Profilanzeige
    • Ein-Klick-Umschalttaste für die geteilte Ansicht
    • Umfassende Anpassungsoptionen
    • Automatische Wiederherstellung der Einstellungen nach Entfernen des Indikators


    Möchten Sie ein Upgrade?

    Ein professioneller, voll funktionsfähiger TPO Marktprofil-Indikator mit zusammengesetzten Profilen, konfigurierbaren Sitzungen, Marktprofil-Statistiken und Marktzustandsanalysen wird bald auf dem MQL5-Marktplatz veröffentlicht.


    Unterstützung

    Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe bei der Optimierung Ihrer Einstellungen? Ich bin hier, um zu helfen! Kontaktieren Sie mich über das Nachrichtensystem des MQL5-Marktplatzes.


    Master Market Structure. Handeln Sie mit Zuversicht - Entwickelt von MMQ

    Empfohlene Produkte
    REA Automatic Risk Monetary
    Daniel Barranco Cruz
    Utilitys
    R.E.A. Automatic Risk Monetary (MT5) - Pro-Symbol-Manager für manuelle Eingaben & schwebende Aufträge Zusammenfassung (hero) Automatisieren Sie das Risikomanagement für manuelle Trades (magic 0) und Pending Orders auf dem Symbol des Charts : SL/TP in % des Saldos oder fester Betrag , BreakEven und Trailing (für Positionen), mit sofortiger Reaktion auf die Orderaufgabe/-ausführung. Was es macht Dieser EA ist an das Symbol gebunden, an das Sie ihn anhängen, und verwaltet nur: Ihre manuellen Positi
    FREE
    History Pattern Search mt5
    Yevhenii Levchenko
    Indikatoren
    Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
    Binance Spot Live an History Data
    Bahadir Hayiroglu
    3 (1)
    Utilitys
    Sie können die Binance Spot-Daten sofort in Metatrader 5 sehen und alle Funktionen nutzen, die Metatrader Ihnen zur Verfügung stellt. Sie können auf die Daten aller Symbole zugreifen, die auf Binance Futures gelistet sind. Vergessen Sie nicht, die Zeitzone einzustellen. Bei Binance ist es 00:00 UTC. Sie müssen sie entsprechend Ihrem eigenen Land einstellen. Sie müssen das kostenlose Binance Spot Symbol List Plugin installieren. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 Nach dem Laden lädt es
    Regulus exclusive advisor
    Oleg Konovalov
    Experten
    Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
    SL TP Manager Utility MT5
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Utilitys
    SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
    Harmony Signals Pro
    Giuseppe Papa
    Indikatoren
    Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Experten
    Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
    Enhanced Candlestick DCA
    Khac Thanh Bui
    Experten
    Enhanced Candlestick DCA EA - Professionelle Handelsstrategie Beschreibung Der Enhanced Candlestick DCA EA ist ein hochentwickeltes Multi-Strategie-Handelssystem, das die Analyse japanischer Candlestick-Muster mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) Positionsmanagement kombiniert. Dieser EA wurde mit Blick auf Sicherheit und Rentabilität entwickelt und passt sich durch sein intelligentes Einstiegssystem und sein umfassendes Risikomanagement dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.
    Red Zone Monitor
    Tatsuya Otani
    Indikatoren
    RED ZONE Monitor Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5) RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen. Er zeigt visuell an: Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation) Der Break-Even-Preis Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale. Er verspricht keine Gewinne. Er zeigt an , wo Ihr Konto ta
    Stargogs Spike Catcher
    Lorenzo Edward Beukes
    4.5 (8)
    Indikatoren
    Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
    Smart FVG indicator
    Ahmad Kazbar
    5 (10)
    Indikatoren
    Smart FVG Indicator MT5 – Erkennung von Fair Value Gap und Imbalance in MetaTrader 5 Der Smart FVG Indicator MT5 ist ein professionelles Werkzeug zur Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) und Imbalance -Zonen direkt im MetaTrader 5 . Er richtet sich an Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT -Analysen arbeiten, um Marktstruktur und Liquidität besser zu verstehen. Der Indikator scannt automatisch die Kursbewegung, um gültige FVG- und Imbalance-Zonen zu identifizieren, und zeigt diese dir
    FREE
    Volume Period
    Rafael Caetano Pinto
    Indikatoren
    Dieser Indikator vergleicht die Volumina desselben Zeitraums mit denen der vorangegangenen Tage, anstatt den Durchschnitt der vorangegangenen Kerzen zu berechnen, so dass es möglich ist, Volumenanomalien genauer zu erkennen. Ich habe mich immer daran gestört, dass zu Beginn eines Handelstages sehr große Volumina zu sehen sind und im Laufe des Tages fast kein Volumen, was volumenbasierte Strategien sehr begrenzt macht. Dieser Indikator kann die Stärke des Volumens von Kerzen auf der Grundlage de
    TradeForge AlphaGain AI
    Akshay Chunilal Patil
    Experten
    AlphaGain AI – Präziser Handel mit Next‑Gen KI AlphaGain AI ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Künstlicher Intelligenz basiert und über 10 Jahre Marktdaten nutzt, um präzise Signale und ein stabiles Risikomanagement zu liefern. Wichtige Funktionen: KI-Kern: erkennt Candle-Formationen, Volatilitätszonen und Momentum-Logik; Trainiert auf über 10 Jahren historischer Daten; Intelligente Einstieg-/Ausstiegsstrategie: SL/TP, Trailing Stop, Break-Even, TP na
    TerminatorTrades
    Uriel Alfredo Evia Canche
    Utilitys
    "Terminator Trades " EA Robot, der auf dem leistungsstarken MQ5 -Code basiert, soll den Prozess der Schließung Ihrer Positionen und anhängigen Bestellungen vereinfachen. Sie können sich anpassen, wenn Sie alle Geschäfte oder nach bestimmten Symbolen schließen möchten. Mit nur einem einzigen Klick auf eine Schaltfläche können Sie Ihre aktuellen Positionen effizient verwalten, um sicherzustellen, dass Sie nie eine Gelegenheit verpassen, einen Handel zu kündigen.
    FREE
    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (585)
    Utilitys
    Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
    TrendbySignal
    Zong Quan Zhang
    Utilitys
    I Funktionsweise (wie unten dargestellt) In einem einseitig aufwärts gerichteten Markt wird der Das automatische Handelsinstrument geht wie folgt vor: Wenn der Kurs ein Hoch erreicht, warten Sie auf ein Ausbruchssignal, bevor Sie einsteigen. Wenn der Kurs zurückgeht, warten Sie auf das Ende des Rückgangs, bevor Sie einsteigen. Nach der Auftragserteilung Wenn der Kurs weiter steigt, halten Sie den Auftrag und warten Sie, bis der Kurs aufhört zu steigen und bereit ist, wieder zu fallen, bevor
    FREE
    MonteCarlo Simulation
    Omega J Msigwa
    Indikatoren
    Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
    Trend Lines Scalper
    Magdalena Estefania Colonna
    Indikatoren
    TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
    Dragon Ultra
    Dang Cong Duong
    5 (1)
    Experten
    Zu Beginn widmete ich mich vollständig der Entwicklung des Dragon Ultra Expert Advisors. Er wurde entwickelt, um ein intelligentes Gitter-System zu schaffen, das sowohl mit als auch gegen den Trend arbeitet. Dragon Ultra kombiniert leistungsstarke Sperrtechniken mit Teilverlust-Rückgewinnungsmethoden und bildet einen ausgewogenen und stabilen Handelsmotor. Das System entwickelt sich durch kontinuierliche Updates ständig weiter. Vorteile von Dragon Ultra: Intelligentes Wiederherstellungssystem ba
    Your Pointer
    Nadiya Mirosh
    Indikatoren
    Your Pointer ist kein gewöhnlicher Forex-Kanal. Dieser Korridor wird auf der Grundlage der Analyse mehrerer Kerzen, beginnend mit der letzten, gebildet, wodurch die Extrema des untersuchten Intervalls bestimmt werden. Sie sind es, die die Kanallinien bilden. Wie alle Kanäle verfügt er über eine Mittellinie sowie eine Hoch- und Tiefpunktlinie. Es lohnt sich, diesen Kanal wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens zu beobachten. Die Verwendung des Your Pointer-Indikators ermöglicht es dem Händler, re
    Mega Spikes Max
    Niccyril Chirindo
    1 (2)
    Indikatoren
    Mega Spikes Max ist ein spezialisierter Indikator für synthetische Boom- und Crash-Indizes, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen erzeugt. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit Boom- und Crash-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sys
    Owl Smart Levels MT5
    Sergey Ermolov
    4.03 (32)
    Indikatoren
    MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
    Rainbow EA MT5
    Jamal El Alama
    Experten
    Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
    EA SB8 Panel Trade
    Juan Manuel Bernal Martin
    Utilitys
    SB-8 - Manuelles Handelspanel mit festem Risiko und Visualisierung im TradingView-Stil für MT5 SB-8 ist ein fortschrittliches manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um Trades visuell, schnell und ohne Berechnungen auszuführen. Es wurde speziell für Trader entwickelt, die von TradingView kommen und die MT5 oft verwirrend finden, wenn es um Risikomanagement und Handelsvisualisierung geht. Mit SB-8 müssen Sie keine Losgrößen, Prozentsätze oder Risiken berechnen . Sie versch
    Trail Guard PRO with BE and Partial Close
    Cristian-gabriel Amarandei
    Utilitys
    Advanced Trailing Stop & Break-Even Expert Advisor mit teilweiser Gewinnmitnahme Übersicht Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit diesem Expert Advisor aus, der das Handelsmanagement automatisiert, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt und bietet eine präzise Kontrolle über Ihre Trades mit anpassbaren Trailing Stops, Break-Even-Schutz und teilweiser Gewinnmitnahme - alle arbeiten nah
    Orderblocks ICT Levels
    Philip Esterhuizen
    Indikatoren
    ICT-Orderblöcke Premium-Indikator Professionelle Marktstrukturanalyse auf Basis der ICT-Methodik OrderBlocks ICT ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das auf der Grundlage der Inner Circle Trader (ICT)-Methodik hochwahrscheinliche Handelszonen identifiziert. Dieser professionelle Indikator erkennt wichtige Wendepunkte im Markt mithilfe der institutionellen Orderblock-Analyse und zeigt auf, wo intelligentes Geld wahrscheinlich Positionen ansammelt. Hauptmerkmale: Intelligente Fi
    Scalping Scale in
    Konstantinos Kalaitzidis
    Utilitys
    Das „Scalping Scale in“ ist ein Hilfswerkzeug für Scalper, die in einer Ausgangsposition bei festen Abständen skalieren möchten, ohne sich Gedanken über die S/L- und T/P-Platzierung machen zu müssen, denn beim Scalping zählt jede Sekunde. So funktioniert es: Sie legen Ihre gewünschten Werte auf der Registerkarte „Eingaben“ des EA fest und insbesondere, welches Risiko-Ertrags-Verhältnis das T/P platzieren soll, wie breit Ihr S/L (in Pips) sein soll – welche ist auch die Entfernung des nächsten
    AIS Forest Fire Trend MT5
    Aleksej Poljakov
    Indikatoren
    Eine der Zahlenfolgen heißt „Forest Fire Sequence“. Es wurde als eine der schönsten neuen Sequenzen anerkannt. Sein Hauptmerkmal ist, dass diese Sequenz lineare Trends vermeidet, selbst die kürzesten. Diese Eigenschaft bildete die Grundlage dieses Indikators. Bei der Analyse einer Finanzzeitreihe versucht dieser Indikator, alle möglichen Trendoptionen abzulehnen. Und nur wenn er scheitert, dann erkennt er das Vorhandensein eines Trends und gibt das entsprechende Signal. Dieser Ansatz ermöglicht
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Experten
    Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
    Trade Utility Pro
    Sovannara Voan
    3.92 (78)
    Utilitys
    Trade Utility Pro ist ein Bot-Utility, das Ihnen helfen soll, Ihre Trades einfacher, schneller und genauer zu verwalten. Dieses Dienstprogramm verfügt über eine Control Panel-Schnittstelle und unterstützt ausschließlich MetaTrader 5. Dieses Dienstprogramm stellt keine Verbindung zu Kontoinformationen oder externen Quellen her, um die Sicherheit zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Unterstützung für offenen Handel: Berechnung der Losgröße Festes Lot: Benutzerdefinierte Lot-Eingabe erforderlich Geld-
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.68 (59)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (3)
    Indikatoren
    Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.9 (79)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.92 (36)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Divergence In Chaos Environment
    Arief
    Indikatoren
    Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    5 (10)
    Indikatoren
    Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (100)
    Indikatoren
    Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.19 (27)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    SuperScalp Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Indikatoren
    SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
    PZ Swing Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    5 (5)
    Indikatoren
    Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (29)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
    Super Signal Skyblade Edition
    Shengzu Zhong
    5 (5)
    Indikatoren
    Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (4)
    Indikatoren
    AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    Dynamic Scalper System MT5
    Vitalyi Belyh
    Indikatoren
    Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
    MetaForecast M5
    Vahidreza Heidar Gholami
    5 (3)
    Indikatoren
    MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
    ON Trade Optuma Astro MT5
    Abdullah Alrai
    Indikatoren
    Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indikatoren
    IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indikatoren
    FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    Market Structure Patterns
    Samuel Manoel De Souza
    4.47 (19)
    Indikatoren
    Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    4.6 (10)
    Indikatoren
    - Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension