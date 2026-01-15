Market Profile Session
- Indikatoren
- Muhammad Minhas Qamar
- Version: 4.3
- Aktualisiert: 15 Januar 2026
Entwickelt von MMQ - Session Based Market Profile TPO IndicatorDieser Indikator organisiert Preis- und Zeitinformationen in sitzungsbasierten Marktprofilen, die Ihnen helfen, Wertbereiche, Kontrollpunkte und einzelne Drucke für eine fundiertere Handelsanalyse zu identifizieren. Inspiriert von Jim Daltons Buch "Mind Over Markets".
Was ist ein sitzungsbasiertes Marktprofil?
Das sitzungsbasierte Marktprofil ist ein leistungsstarkes Analysewerkzeug, das Preis- und Zeitinformationen organisiert, um die Marktstruktur, Wertbereiche und das Verhalten von Händlern aufzudecken, indem es sitzungsspezifische Aktivitäten versteht. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren zeigt es an, wo und wie lange der Markt auf bestimmten Kursniveaus gehandelt wurde, und hilft Ihnen so bei der Identifizierung:
- Hochvolumige Knotenpunkte (Point of Control)
- Wertbereiche, in denen 70% des Handels stattfanden
- Einzelne Drucke (potenzielle Unterstützung/Widerstand)
- Anfangsbalancebereiche
- Sitzungsbasierte Marktaktivität
Wesentliche Merkmale
Sitzungsbasierte Analyse
- Drei unabhängige Sitzungen: Asien, Europa und Amerika mit anpassbaren Startzeiten
- Individuelle Sitzungsfarben: Einfache visuelle Unterscheidung zwischen Handelssitzungen
- Session-Grenzen: Klare visuelle Grenzen mit anpassbaren Farben und Breiten
- Pro-Session-Metriken: Separate POC- und Value Area-Berechnungen für jede Session
Visualisierung des Wertbereichs
- Moderne Hintergrund-Hervorhebung: Saubere, halbtransparente VA-Zonen hinter TPO-Buchstaben
- Fette VAH/VAL-Grenzen: Klare Abgrenzung von Value Area High und Value Area Low
- POC-Hervorhebung: Der Kontrollpunkt wird in einer kontrastierenden Farbe angezeigt
- Anpassbare Transparenz: Passen Sie die Opazität des VA-Hintergrunds nach Ihren Wünschen an
Erstes Gleichgewicht (IB) Funktion
- Automatische IB-Berechnung: Identifiziert die erste Stunde (oder den benutzerdefinierten Zeitraum) jeder Sitzung
- Integration des Rahmens: Hervorhebung des IB-Bereichs direkt am Sitzungsrand mit benutzerdefinierter Farbe
- Konfigurierbarer Zeitraum: Stellen Sie die IB-Periode in Balken ein, die Ihrem Zeitrahmen entsprechen
Einzeldruck-Erkennung
- Automatische Erkennung: Erkennt sofort einzelne TPO Levels (potentielle Tails)
- Visuelle Markierungen: Elegante Punktindikatoren auf der rechten Seite von Einzeldrucken
- Intelligente Anzeige: Wird im Modus "Geteilte Ansicht" automatisch ausgeblendet (in dem einzelne Drucke deutlich zu erkennen sind)
- Anpassbares Erscheinungsbild: Wählen Sie Farbe und Größe der Marker
Geteilter Ansichtsmodus
- Zeitabhängige Anzeige: TPO-Buchstaben werden zu den tatsächlichen Zeiten ihres Auftretens positioniert
- Zeigt versteckte Schwänze auf: Sehen Sie Lücken und Ablehnungen, die in der normalen gepackten Ansicht nicht sichtbar sind
- Umschalten mit einem Klick: Bequeme Schaltfläche zum Umschalten zwischen normaler und geteilter Ansicht
- Dynamische Aktualisierungen: Alle Funktionen (VA, POC, IB) passen sich perfekt an die geteilte Ansicht an
Nur-Profil-Modus
- Ablenkungsfreie Analyse: Blenden Sie Candlesticks aus, um sich ausschließlich auf das Marktprofil zu konzentrieren
- Intelligente Überlagerung: Profil wird mit erhaltenem Raster und Kurslinien überlagert
- Automatische Wiederherstellung: Chart-Einstellungen werden wiederhergestellt, wenn der Indikator entfernt wird
- Perfekt für Präsentationen: Sauberes, professionelles Aussehen für die Präsentation von Analysen
Anpassungen
Allgemeine Einstellungen
- Starttag - Konfigurierbarer Starttag
- Anzuzeigende Tage - Anzeigebereich (Anzeige der letzten N Tage)
- Punkte pro TPO-Zeile - Einstellbare TPO-Aggregation (Punkte pro Zeile)
- Split-Schaltfläche anzeigen - Schaltfläche zum Umschalten zwischen geteilter Ansicht (anzeigen/ausblenden)
- Kerzen ausblenden - Nur-Profil-Modus (die ursprünglichen Chart-Einstellungen werden wiederhergestellt, nachdem der Indikator entfernt wurde)
Session-Anpassung
- Europäischer Sitzungsbeginn - Serverzeit für Londoner Sitzungsbeginn
- Europäischer Sitzungsbeginn - Serverzeit für den New Yorker Sitzungsbeginn
- Individuelle Sitzungsfarben
- Sichtbarkeit, Farbe und Breite des Randes
TPO-Erscheinungsbild
- Schriftart - Auswahl der TPO-Schriftart (Monospaced für die Ausrichtung empfohlen)
- Schriftgröße - Einstellung der TPO-Größe
- Buchstabenabstand - Abstand zwischen den TPOs in Pixeln
- Geteilter Ansichtsmodus - Manuelles Umschalten des geteilten Modus
Wertebereich Optionen
- VA Prozent - Prozentuale Berechnung für den Wertebereich
- VA Hintergrundfarbe - Hintergrundfarbe für die Hervorhebung des Wertebereichs
- VA Transparenz - Transparenzgrad für Value Area Highlighting
- POC Farbauswahl
Initiale Balance-Einstellungen
- IB Periode - Initial Balance Periode in Balken (Anpassung an jeden Zeitrahmen)
- Benutzerdefinierte Markierungsfarbe
Einzelne Druckoptionen
- Show Single Prints - Schaltet die Sichtbarkeit ein (im Split-Modus ist sie automatisch ausgeschaltet)
- Benutzerdefinierte Markierungsfarbe
- Einstellbare Markierungsgröße
Ideal für
- Daytrader: Identifizieren Sie Intraday-Wertbereiche und Sitzungsübergänge
- Swing Traders: Erkennen Sie mehrtägige Wertzonen und strukturelle Verschiebungen
- Range Traders: Finden Sie hochwahrscheinliche Unterstützungen/Widerstände an extremen Werten
- Auktionsmarkt-Theoretiker: Reine Marktprofilanalyse nach klassischer Methodik
- Nutzer von Volumenprofilen: Komplementäre zeitbasierte Sicht auf die Marktstruktur
Dieser Indikator richtet sichjedoch an Händler, die sich für die Marktstruktur und die auktionsbasierte Analyse interessieren; es handelt sich nicht um ein signalgenerierendes oder automatisiertes Handelssystem.
Was Sie lernen werden
Dieser Indikator hilft Ihnen, die wichtigsten Marktprofilkonzepte zu beherrschen:
- Entdeckung des Wertbereichs: Wo der Markt sein Gleichgewicht gefunden hat
- POC-Bedeutung: Das meistgehandelte Preisniveau (stärkste Unterstützung/Widerstand)
- Einzelne Druckanalyse: Schnelle Ablehnungen, die auf schwache Niveaus hinweisen
- Anfangsbilanz: Eröffnungsspanne, die oft den Charakter des Tages bestimmt
- Profil-Form: Trendtage vs. Range-Tage vs. neutrale Tage
- Multi-Session-Kontext: Wie die globalen Märkte ihre Struktur weitergeben
Hinweis zur Verwendung
Dieser Indikator ist in erster Linie für die Intraday-Analyse nach der TPO-Methode (Time Price Opportunity) gedacht.
-
Bei Zeitrahmen unter M5 schaltet der Indikator automatisch auf eine histogrammartige Anzeige anstelle von TPO-Zeichen um, und einige Funktionen sind deaktiviert. Dies ist beabsichtigt, da eine echte TPO-Analyse eine ausreichende zeitbasierte Aggregation erfordert, um aussagekräftig zu sein.
-
Um die volle Funktionalität und eine genaue Marktprofilanalyse zu erhalten, wird empfohlen, den Indikator auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 oder H1 zu verwenden.
-
Session-Grenzen, TPO-Buchstaben, Value Area, POC, Initial Balance und andere Berechnungen werden automatisch auf Basis des gewählten Zeitrahmens angepasst.
Die Verwendung höherer Intraday-Zeitrahmen gewährleistet sauberere Profile, eine klarere Struktur und einen zuverlässigeren Marktkontext.
Fangen Sie noch heute anDas Marktprofil ist ein bewährter Rahmen, der von professionellen Händlern verwendet wird, um die Marktstruktur zu verstehen. Dieser Indikator bietet Ihnen eine saubere, flexible Implementierung für MT5.
Was ist enthalten?
- Voll funktionsfähiger Market Profile TPO-Indikator
- Session-basierte Analyse mit anpassbaren Stunden
- Value Area-, POC-, IB- und Single Print-Funktionen
- Normaler und geteilter Ansichtsmodus
- Option zur reinen Profilanzeige
- Ein-Klick-Umschalttaste für die geteilte Ansicht
- Umfassende Anpassungsoptionen
- Automatische Wiederherstellung der Einstellungen nach Entfernen des Indikators
Möchten Sie ein Upgrade?
Unterstützung
Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe bei der Optimierung Ihrer Einstellungen? Ich bin hier, um zu helfen! Kontaktieren Sie mich über das Nachrichtensystem des MQL5-Marktplatzes.
Master Market Structure. Handeln Sie mit Zuversicht - Entwickelt von MMQ