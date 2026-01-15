Market Profile Session

Entwickelt von MMQ - Session Based Market Profile TPO Indicator

Dieser Indikator organisiert Preis- und Zeitinformationen in sitzungsbasierten Marktprofilen, die Ihnen helfen, Wertbereiche, Kontrollpunkte und einzelne Drucke für eine fundiertere Handelsanalyse zu identifizieren. Inspiriert von Jim Daltons Buch "Mind Over Markets".





Was ist ein sitzungsbasiertes Marktprofil?

Das sitzungsbasierte Marktprofil ist ein leistungsstarkes Analysewerkzeug, das Preis- und Zeitinformationen organisiert, um die Marktstruktur, Wertbereiche und das Verhalten von Händlern aufzudecken, indem es sitzungsspezifische Aktivitäten versteht. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren zeigt es an, wo und wie lange der Markt auf bestimmten Kursniveaus gehandelt wurde, und hilft Ihnen so bei der Identifizierung:

Hochvolumige Knotenpunkte (Point of Control)

Wertbereiche, in denen 70% des Handels stattfanden

Einzelne Drucke (potenzielle Unterstützung/Widerstand)

Anfangsbalancebereiche

Sitzungsbasierte Marktaktivität

Wesentliche Merkmale

Sitzungsbasierte Analyse Drei unabhängige Sitzungen: Asien, Europa und Amerika mit anpassbaren Startzeiten

Asien, Europa und Amerika mit anpassbaren Startzeiten Individuelle Sitzungsfarben: Einfache visuelle Unterscheidung zwischen Handelssitzungen

Einfache visuelle Unterscheidung zwischen Handelssitzungen Session-Grenzen: Klare visuelle Grenzen mit anpassbaren Farben und Breiten

Klare visuelle Grenzen mit anpassbaren Farben und Breiten Pro-Session-Metriken: Separate POC- und Value Area-Berechnungen für jede Session

Visualisierung des Wertbereichs Moderne Hintergrund-Hervorhebung: Saubere, halbtransparente VA-Zonen hinter TPO-Buchstaben

Saubere, halbtransparente VA-Zonen hinter TPO-Buchstaben Fette VAH/VAL-Grenzen: Klare Abgrenzung von Value Area High und Value Area Low

Klare Abgrenzung von Value Area High und Value Area Low POC-Hervorhebung: Der Kontrollpunkt wird in einer kontrastierenden Farbe angezeigt

Der Kontrollpunkt wird in einer kontrastierenden Farbe angezeigt Anpassbare Transparenz: Passen Sie die Opazität des VA-Hintergrunds nach Ihren Wünschen an

Erstes Gleichgewicht (IB) Funktion Automatische IB-Berechnung: Identifiziert die erste Stunde (oder den benutzerdefinierten Zeitraum) jeder Sitzung

Identifiziert die erste Stunde (oder den benutzerdefinierten Zeitraum) jeder Sitzung Integration des Rahmens: Hervorhebung des IB-Bereichs direkt am Sitzungsrand mit benutzerdefinierter Farbe

Hervorhebung des IB-Bereichs direkt am Sitzungsrand mit benutzerdefinierter Farbe Konfigurierbarer Zeitraum: Stellen Sie die IB-Periode in Balken ein, die Ihrem Zeitrahmen entsprechen

Einzeldruck-Erkennung Automatische Erkennung: Erkennt sofort einzelne TPO Levels (potentielle Tails)

Erkennt sofort einzelne TPO Levels (potentielle Tails) Visuelle Markierungen: Elegante Punktindikatoren auf der rechten Seite von Einzeldrucken

Elegante Punktindikatoren auf der rechten Seite von Einzeldrucken Intelligente Anzeige: Wird im Modus "Geteilte Ansicht" automatisch ausgeblendet (in dem einzelne Drucke deutlich zu erkennen sind)

Wird im Modus "Geteilte Ansicht" automatisch ausgeblendet (in dem einzelne Drucke deutlich zu erkennen sind) Anpassbares Erscheinungsbild: Wählen Sie Farbe und Größe der Marker

Geteilter Ansichtsmodus Zeitabhängige Anzeige: TPO-Buchstaben werden zu den tatsächlichen Zeiten ihres Auftretens positioniert

TPO-Buchstaben werden zu den tatsächlichen Zeiten ihres Auftretens positioniert Zeigt versteckte Schwänze auf: Sehen Sie Lücken und Ablehnungen, die in der normalen gepackten Ansicht nicht sichtbar sind

Sehen Sie Lücken und Ablehnungen, die in der normalen gepackten Ansicht nicht sichtbar sind Umschalten mit einem Klick: Bequeme Schaltfläche zum Umschalten zwischen normaler und geteilter Ansicht

Bequeme Schaltfläche zum Umschalten zwischen normaler und geteilter Ansicht Dynamische Aktualisierungen: Alle Funktionen (VA, POC, IB) passen sich perfekt an die geteilte Ansicht an

Nur-Profil-Modus Ablenkungsfreie Analyse: Blenden Sie Candlesticks aus, um sich ausschließlich auf das Marktprofil zu konzentrieren

Blenden Sie Candlesticks aus, um sich ausschließlich auf das Marktprofil zu konzentrieren Intelligente Überlagerung: Profil wird mit erhaltenem Raster und Kurslinien überlagert

Profil wird mit erhaltenem Raster und Kurslinien überlagert Automatische Wiederherstellung: Chart-Einstellungen werden wiederhergestellt, wenn der Indikator entfernt wird

Chart-Einstellungen werden wiederhergestellt, wenn der Indikator entfernt wird Perfekt für Präsentationen: Sauberes, professionelles Aussehen für die Präsentation von Analysen





Anpassungen

Allgemeine Einstellungen

Starttag - Konfigurierbarer Starttag

Konfigurierbarer Starttag Anzuzeigende Tage - Anzeigebereich (Anzeige der letzten N Tage)

- Anzeigebereich (Anzeige der letzten N Tage) Punkte pro TPO-Zeile - Einstellbare TPO-Aggregation (Punkte pro Zeile)

- Einstellbare TPO-Aggregation (Punkte pro Zeile) Split-Schaltfläche anzeigen - Schaltfläche zum Umschalten zwischen geteilter Ansicht (anzeigen/ausblenden)

- Schaltfläche zum Umschalten zwischen geteilter Ansicht (anzeigen/ausblenden) Kerzen ausblenden - Nur-Profil-Modus (die ursprünglichen Chart-Einstellungen werden wiederhergestellt, nachdem der Indikator entfernt wurde)

Session-Anpassung Europäischer Sitzungsbeginn - Serverzeit für Londoner Sitzungsbeginn

Serverzeit für Londoner Sitzungsbeginn Europäischer Sitzungsbeginn - Serverzeit für den New Yorker Sitzungsbeginn



Individuelle Sitzungsfarben

Sichtbarkeit, Farbe und Breite des Randes

TPO-Erscheinungsbild

Schriftart - Auswahl der TPO-Schriftart (Monospaced für die Ausrichtung empfohlen)

- Auswahl der TPO-Schriftart (Monospaced für die Ausrichtung empfohlen) Schriftgröße - Einstellung der TPO-Größe

- Einstellung der TPO-Größe Buchstabenabstand - Abstand zwischen den TPOs in Pixeln

- Abstand zwischen den TPOs in Pixeln Geteilter Ansichtsmodus - Manuelles Umschalten des geteilten Modus

Wertebereich Optionen

VA Prozent - Prozentuale Berechnung für den Wertebereich

Prozentuale Berechnung für den Wertebereich VA Hintergrundfarbe - Hintergrundfarbe für die Hervorhebung des Wertebereichs

- Hintergrundfarbe für die Hervorhebung des Wertebereichs VA Transparenz - Transparenzgrad für Value Area Highlighting

Transparenzgrad für Value Area POC Farbauswahl

Initiale Balance-Einstellungen

IB Periode - Initial Balance Periode in Balken (Anpassung an jeden Zeitrahmen)

- Initial Balance Periode in Balken (Anpassung an jeden Zeitrahmen) Benutzerdefinierte Markierungsfarbe

Einzelne Druckoptionen

Show Single Prints - Schaltet die Sichtbarkeit ein (im Split-Modus ist sie automatisch ausgeschaltet)

- Schaltet die Sichtbarkeit ein (im Split-Modus ist sie automatisch ausgeschaltet) Benutzerdefinierte Markierungsfarbe

Einstellbare Markierungsgröße





Ideal für

Daytrader: Identifizieren Sie Intraday-Wertbereiche und Sitzungsübergänge

Identifizieren Sie Intraday-Wertbereiche und Sitzungsübergänge Swing Traders: Erkennen Sie mehrtägige Wertzonen und strukturelle Verschiebungen

Erkennen Sie mehrtägige Wertzonen und strukturelle Verschiebungen Range Traders: Finden Sie hochwahrscheinliche Unterstützungen/Widerstände an extremen Werten

Finden Sie hochwahrscheinliche Unterstützungen/Widerstände an extremen Werten Auktionsmarkt-Theoretiker: Reine Marktprofilanalyse nach klassischer Methodik

Reine Marktprofilanalyse nach klassischer Methodik Nutzer von Volumenprofilen: Komplementäre zeitbasierte Sicht auf die Marktstruktur

Dieser Indikator richtet sichjedoch an Händler, die sich für die Marktstruktur und die auktionsbasierte Analyse interessieren; es handelt sich nicht um ein signalgenerierendes oder automatisiertes Handelssystem.



Was Sie lernen werden

Dieser Indikator hilft Ihnen, die wichtigsten Marktprofilkonzepte zu beherrschen:

Entdeckung des Wertbereichs: Wo der Markt sein Gleichgewicht gefunden hat

Wo der Markt sein Gleichgewicht gefunden hat POC-Bedeutung: Das meistgehandelte Preisniveau (stärkste Unterstützung/Widerstand)

Das meistgehandelte Preisniveau (stärkste Unterstützung/Widerstand) Einzelne Druckanalyse: Schnelle Ablehnungen, die auf schwache Niveaus hinweisen

Schnelle Ablehnungen, die auf schwache Niveaus hinweisen Anfangsbilanz: Eröffnungsspanne, die oft den Charakter des Tages bestimmt

Eröffnungsspanne, die oft den Charakter des Tages bestimmt Profil-Form: Trendtage vs. Range-Tage vs. neutrale Tage

Trendtage vs. Range-Tage vs. neutrale Tage Multi-Session-Kontext: Wie die globalen Märkte ihre Struktur weitergeben





Hinweis zur Verwendung

Dieser Indikator ist in erster Linie für die Intraday-Analyse nach der TPO-Methode (Time Price Opportunity) gedacht.

Bei Zeitrahmen unter M5 schaltet der Indikator automatisch auf eine histogrammartige Anzeige anstelle von TPO-Zeichen um, und einige Funktionen sind deaktiviert . Dies ist beabsichtigt, da eine echte TPO-Analyse eine ausreichende zeitbasierte Aggregation erfordert, um aussagekräftig zu sein.

Um die volle Funktionalität und eine genaue Marktprofilanalyse zu erhalten, wird empfohlen, den Indikator auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 oder H1 zu verwenden.

Session-Grenzen, TPO-Buchstaben, Value Area, POC, Initial Balance und andere Berechnungen werden automatisch auf Basis des gewählten Zeitrahmens angepasst.

Die Verwendung höherer Intraday-Zeitrahmen gewährleistet sauberere Profile, eine klarere Struktur und einen zuverlässigeren Marktkontext.









Fangen Sie noch heute an



Was ist enthalten? Voll funktionsfähiger Market Profile TPO-Indikator

Session-basierte Analyse mit anpassbaren Stunden

Value Area-, POC-, IB- und Single Print-Funktionen

Normaler und geteilter Ansichtsmodus

Option zur reinen Profilanzeige

Ein-Klick-Umschalttaste für die geteilte Ansicht

Umfassende Anpassungsoptionen

Automatische Wiederherstellung der Einstellungen nach Entfernen des Indikators

Möchten Sie ein Upgrade? Ein professioneller, voll funktionsfähiger TPO Marktprofil-Indikator mit zusammengesetzten Profilen, konfigurierbaren Sitzungen, Marktprofil-Statistiken und Marktzustandsanalysen wird bald auf dem MQL5-Marktplatz veröffentlicht.



Unterstützung

Das Marktprofil ist ein bewährter Rahmen, der von professionellen Händlern verwendet wird, um die Marktstruktur zu verstehen. Dieser Indikator bietet Ihnen eine saubere, flexible Implementierung für MT5.

Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe bei der Optimierung Ihrer Einstellungen? Ich bin hier, um zu helfen! Kontaktieren Sie mich über das Nachrichtensystem des MQL5-Marktplatzes.





Master Market Structure. Handeln Sie mit Zuversicht - Entwickelt von MMQ