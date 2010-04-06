Market Profile Session

Desarrollado por MMQ - Indicador TPO de Perfil de Mercado Basado en Sesión

Este indicador organiza la información de precios y tiempo en Perfiles de Mercado basados en la sesión, ayudándole a identificar áreas de valor, puntos de control e impresiones únicas para un análisis de trading más informado. Inspirado en el libro de Jim Dalton "Mind Over Markets".


¿Qué es el perfil de mercado basado en sesiones?

El Perfil de Mercado Basado en Sesión es una poderosa herramienta analítica que organiza la información de precios y tiempo para revelar la estructura del mercado, las áreas de valor y el comportamiento de los operadores mediante la comprensión de la actividad específica de la sesión. A diferencia de los indicadores tradicionales, muestra dónde y durante cuánto tiempo operó el mercado en niveles de precios específicos, ayudándole a identificar:

  • Nodos de alto volumen (Punto de Control)
  • Áreas de valor donde se produjo el 70% de la negociación
  • Huellas únicas (soporte/resistencia potencial)
  • Rangos de saldo inicial
  • Actividad del mercado basada en la sesión

Características principales

Análisis basado en sesiones

  • Tres sesiones independientes: Asia, Europa y América con horas de inicio personalizables
  • Colores de sesión individuales: Fácil distinción visual entre las sesiones de negociación
  • Límites de sesión: Límites visuales claros con colores y anchos personalizables
  • Métricas por sesión: Cálculos de POC y área de valor independientes para cada sesión

Visualización del área de valor

  • Resaltado de fondo moderno: Zonas VA limpias y semitransparentes detrás de las letras TPO
  • Bordes VAH/VAL en negrita: Delimitación clara del área de valor alto y el área de valor bajo
  • Resaltado del POC: El punto de control se muestra en color de contraste
  • Transparencia personalizable: Ajuste la opacidad del fondo VA a su gusto

Función de balance inicial (IB)

  • Cálculo automático del IB: Identifica la primera hora (o periodo personalizado) de cada sesión
  • Integración en los bordes: Rango de IB resaltado directamente en los bordes de la sesión con color personalizado
  • Periodo configurable: Establezca el periodo de IB en barras para que coincida con su marco temporal

Detección de una sola impresión

  • Identificación Automática: Detecta instantáneamente niveles de TPO únicos (colas potenciales)
  • Marcadores visuales: Elegantes indicadores de puntos a la derecha de las impresiones únicas
  • Visualización inteligente: Se oculta automáticamente en el modo de vista dividida (donde las impresiones individuales son evidentes)
  • Apariencia personalizable: Elija el color y el tamaño del marcador

Modo de vista dividida

  • Visualización basada en el tiempo: Las letras TPO se colocan en el momento en que se producen realmente.
  • Revela colas ocultas: Vea los huecos y rechazos invisibles en la vista empaquetada normal
  • Conmutación con un solo clic: Cómodo botón para alternar entre las vistas normal y dividida
  • Actualizaciones dinámicas: Todas las funciones (VA, POC, IB) se adaptan perfectamente a la vista dividida

Modo sólo perfil

  • Análisis sin distracciones: oculte las velas para centrarse únicamente en el perfil de mercado.
  • Superposición inteligente: El perfil se dibuja encima conservando la cuadrícula y las líneas de precios
  • Restauración automática: La configuración del gráfico se restaura cuando se elimina el indicador
  • Perfecto para presentaciones: Aspecto limpio y profesional para compartir análisis


Personalización

Ajustes generales

  • Día de inicio - Día de inicio configurable
  • Días a mostrar - Rango de visualización (mostrar los últimos N días)
  • Puntos por filade OPC - Agregación de OPC ajustable (puntos por fila)
  • Mostrar botón de división - Botón de alternancia de vista dividida (mostrar/ocultar)
  • Ocultar Velas - Modo sólo perfil (la configuración original del gráfico se restaura después de eliminar el indicador)

Personalización de la Sesión

  • Inicio de sesión enEuropa - Hora del servidor para el inicio de sesión en Londres
  • Inicio desesiónen Europa - Hora del servidor para el inicio de sesión en Nueva York
  • Colores de sesión individuales
  • Visibilidad, color y anchura de los bordes

Aspecto de TPO

  • Nombre de la fuente - Selección de la fuente del OPC (se recomienda monoespacio para la alineación)
  • Tamaño de letra - Ajuste del tamaño de TPO
  • Espaciado entre letras - Espacio entre OPC en píxeles
  • Modo de vista divid ida- Activar manualmente el modo devista dividida

    Opciones del área de valor

    • Porcentaje VA - Cálculo porcentual del Área de Valor
    • VA Color de fondo - Color de fondo del resaltado del área de valor
    • Transparencia VA - Nivel de transparencia del resaltado del área de valor
    • Selección de color POC

    Ajustes de Balance Inicial

    • Periodo IB - Periodo de Saldo Inicial en barras (se adapta a cualquier marco temporal)
    • Color de resalte personalizado

    Opciones de impresión única

    • Mostrar impresiones individuales - Activa la visibilidad (se desactiva automáticamente en modo dividido)
    • Color de marcador personalizado
    • Tamaño de marcador ajustable


    Ideal para

    • Operadores diarios: Identificar áreas de valor intradía y transiciones de sesión
    • Swing Traders: Detectar zonas de valor de varios días y cambios estructurales
    • Operadores de rango: Encontrar soportes/resistencias de alta probabilidad en los valores extremos
    • Teóricos del mercado de subastas: Análisis de perfiles de mercado puros siguiendo la metodología clásica
    • Usuarios de perfiles de volumen: Visión complementaria de la estructura del mercado basada en el tiempo

    Sin embargo, este indicador está diseñado para operadores interesados en la estructura del mercado y el análisis basado en subastas; no es un sistema de generación de señales ni de negociación automatizada.


    Lo que aprenderá

    Este indicador le ayuda a dominar los conceptos clave del Perfil de Mercado:

    • Descubrimiento del área de valor: Dónde encontró el mercado el equilibrio
    • Significado del POC: El nivel de precios más negociado (soporte/resistencia más fuerte)
    • Análisis de una sola impresión: Rechazos rápidos que indican niveles débiles
    • Balance Inicial: Rango de apertura que suele definir el carácter del día
    • Forma del perfil: Días de tendencia frente a días de rango frente a días neutrales
    • Contexto multisesión: Cómo se reparten la estructura los mercados globales


    Nota sobre el uso

    Este indicador está diseñado principalmente para el análisis intradía utilizando la metodología TPO (Time Price Opportunity).

    • En marcos de tiempo por debajo de M5, el indicador cambia automáticamente a una visualización de estilo histograma en lugar de caracteres TPO y algunas características están deshabilitadas. Esto es intencionado, ya que el verdadero análisis TPO requiere una agregación temporal suficiente para ser significativo.

    • Para una funcionalidad completa y un análisis preciso del Perfil de Mercado, se recomienda utilizar el indicador en los marcos temporales M5, M15, M30 o H1.

    • Los límites de la sesión, las letras TPO, el área de valor, el POC, el saldo inicial y otros cálculos se ajustan automáticamente en función del marco temporal seleccionado.

    El uso de marcos temporales intradiarios superiores garantiza perfiles más limpios, una estructura más clara y un contexto de mercado más fiable.



    Empiece hoy mismo

    Perfil de Mercado es un marco probado en el tiempo utilizado por los operadores profesionales para entender la estructura del mercado. Este indicador le ofrece una implementación limpia y flexible para MT5.


    Qué incluye:

    • Indicador completo Market Profile TPO
    • Análisis basado en sesiones con horas personalizables
    • Características de Área de Valor, POC, IB e Impresión Única
    • Modos de vista normal y dividida
    • Opción de visualización de sólo perfil
    • Botón de alternancia de vista dividida con un solo clic
    • Amplias opciones de personalización
    • Restauración automática de la configuración tras eliminar el indicador


    ¿Desea una actualización?

    Pronto se lanzará en el MQL5 Marketplace un indicador de perfil de mercado TPO profesional con todas las funciones, con perfiles compuestos, sesiones configurables, estadísticas de perfil de mercado y análisis del estado del mercado.


    Soporte

    ¿Tiene preguntas? ¿Necesitas ayuda para optimizar tu configuración? ¡Estoy aquí para ayudarte! Póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería del mercado MQL5.


    Estructura Maestra del Mercado. Comercie con Confianza - Desarrollado por MMQ

