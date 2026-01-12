D1 ATR label

ATR Label ist ein leichter Kontextindikator, der anzeigt, wie viel von der erwarteten Handelsspanne des aktuellen Tages bereits genutzt wurde.

Er berechnet die tägliche ATR einmal pro Tag und projiziert diesen Wert auf niedrigere Zeitrahmen. Daneben zeigt er zwei Live-Prozentsätze an: den Abstand zur Tageseröffnung und die gesamte bisher verbrauchte Hoch-Tief-Spanne.

Der Indikator generiert keine Signale oder Richtungen. Sein Zweck ist es, einen unmittelbaren Kontext der Handelsspanne zu liefern, so dass Händler auf einen Blick erkennen können, ob sich der Preis am Anfang der potenziellen Tagesbewegung befindet oder bereits spät in der Spanne.

Dies hilft dabei, eine echte Expansion von einer Intraday-Rotation zu unterscheiden, die Verfolgung von Trades zu vermeiden, nachdem die Volatilität bereits aufgebraucht ist, und den Einstieg und das Risiko in Bezug auf die tägliche Volatilität und nicht auf das Rauschen im unteren Zeitrahmen einzugrenzen.

ATR Label wird nicht nachgezeichnet, ist broker-zeitabhängig und dient nur zu Informationszwecken - alle Entscheidungen werden dem Händler überlassen.

Es funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen und zeigt die tägliche ATR an.