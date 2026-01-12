D1 ATR label

ATR Label es un indicador de contexto ligero que muestra cuánto del rango esperado del día actual ya se ha utilizado.

Calcula el ATR diario una vez al día y proyecta ese valor a plazos inferiores. Junto a esto, muestra dos porcentajes en vivo: la distancia desde la apertura diaria y el rango alto-bajo total consumido hasta el momento.

El indicador no genera señales ni dirección. Su propósito es proporcionar un contexto de rango inmediato para que los operadores puedan ver, de un vistazo, si el precio está al principio del movimiento potencial del día o si ya está tarde en el rango.

Esto ayuda a distinguir la verdadera expansión de la rotación intradía, evitar perseguir operaciones después de que la volatilidad ya se ha gastado, y enmarcar las entradas y el riesgo en términos de volatilidad diaria en lugar de ruido de marco temporal inferior.

ATR Label no repinta, tiene en cuenta el tiempo del corredor y está diseñado para ser meramente informativo, dejando todas las decisiones en manos del operador.

Funciona en todos los marcos temporales y símbolos, mostrando el ATR diario.