HaP MACD Leader Signals and Analyzer

HaP MACD - Erweiterter DEMA-gestützter Signalindikator

DerHaP MACD ist eine Weiterentwicklung des klassischen MACD. Er wurde entwickelt, um ein schnelleres Momentum-Feedback und eine klarere Trendinterpretation zu liefern, während die vertraute MACD-Struktur beibehalten wird, der die Händler vertrauen.

Kernkonzept

Der Indikator kombiniert zwei Berechnungsebenen:

Ein Standard-MACD für die Kerntrenddarstellung

Eine DEMA-basierte MACD-Komponente für die Signalauswertung und die Erkennung des Momentum-Status

Durch diesen zweischichtigen Ansatz wird die Verzögerung, die mit der traditionellen Glättung des gleitenden Durchschnitts verbunden ist, erheblich reduziert, während die Ausgabe gleichmäßig und gut lesbar bleibt.

Visuelle Signallogik

Der HaP MACD visualisiert Momentum-Zustände mithilfe eines strukturierten, farbkodierten Signalsystems, das direkt auf der MACD-Linie aufgetragen wird. Diese Signalpunkte ermöglichen es Händlern, verschiedene Marktphasen eindeutig zu identifizieren, ohne sich ausschließlich auf Linienkreuzungen zu verlassen.

Signalzustände:

Einstiegssignal - Erscheint, wenn sich die DEMA-Bedingungen zum ersten Mal mit dem Aufwärtsmomentum decken

Starkes Momentum - Zeigt eine Trendfortsetzung mit steigendem MACD-Wert an

Momentum-Warnung - signalisiert ein nachlassendes Momentum, während der Trend aktiv bleibt

Ausstiegssignal - zeigt an, dass der Aufwärtstrend beendet ist

Diese Struktur hilft Händlern, die Trendqualität und Momentumübergänge visuell und effizient zu überwachen.

Crossover-Signale

Klassische MACD-Crossover werden unterstützt und können mit optionalen Kauf- und Verkaufspfeil-Puffern angezeigt werden, so dass Händler die traditionelle MACD-Logik mit einer erweiterten Momentum-Analyse kombinieren können.

Leistung und EA-Kompatibilität

Alle visuellen Elemente werden ausschließlich mit Indikatorpuffern gezeichnet.

Es werden keine grafischen Objekte für Signale oder Linien verwendet, was gewährleistet:

Hohe Ausführungsgeschwindigkeit

Geringe CPU-Auslastung

Volle Kompatibilität mit Expert Advisors

Zuverlässiges Verhalten bei Strategietests

Alarme und Benachrichtigungen

Ein integriertes Alarmsystem benachrichtigt die Benutzer, wenn Kauf- oder Verkaufssignale auftreten.

Optionale Push-Benachrichtigungen sind für die Echtzeitüberwachung verfügbar.

Integrierter Signaltester

Für Analysezwecke verfügt der HaP MACD über einen integrierten Tester für historische Signale.

Er wertet vergangene Signale über einen benutzerdefinierten Zeitraum aus und zeigt zusammengefasste Statistiken direkt auf dem Chart an.

Diese Funktion ist nur für die Signalbeobachtung und -analyse gedacht und stellt keine reale Handelsleistung dar.

Anpassungsoptionen

Wahlweise EMA oder SMA für Oszillator- und Signalberechnungen

Optionale Histogramm-Anzeige

Unterstützung für helle und dunkle Themen

Einstellbare Zeiträume und visuelle Einstellungen

Empfohlene Verwendung

Der HaP MACD eignet sich für Händler, die sich auf eine momentumbasierte Analyse verlassen und eine klarere visuelle Rückmeldung über Trendstärke und Momentumänderungen wünschen. Er kann als eigenständiger Indikator verwendet oder mit anderen technischen Tools zur Bestätigung kombiniert werden.

Kompatibilität

Funktioniert mit allen von MetaTrader 5 unterstützten Symbolen

Funktioniert auf allen Zeitfenstern

Vollständig EA-freundlich

Haftungsausschluss

Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt.

Er stellt keine Handelsberatung dar und garantiert keine Ergebnisse.