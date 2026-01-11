HaP MACD Leader Signals and Analyzer
- Indikatoren
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
HaP MACD - Erweiterter DEMA-gestützter Signalindikator
DerHaP MACD ist eine Weiterentwicklung des klassischen MACD. Er wurde entwickelt, um ein schnelleres Momentum-Feedback und eine klarere Trendinterpretation zu liefern, während die vertraute MACD-Struktur beibehalten wird, der die Händler vertrauen.
Kernkonzept
Der Indikator kombiniert zwei Berechnungsebenen:
-
Ein Standard-MACD für die Kerntrenddarstellung
-
Eine DEMA-basierte MACD-Komponente für die Signalauswertung und die Erkennung des Momentum-Status
Durch diesen zweischichtigen Ansatz wird die Verzögerung, die mit der traditionellen Glättung des gleitenden Durchschnitts verbunden ist, erheblich reduziert, während die Ausgabe gleichmäßig und gut lesbar bleibt.
Visuelle Signallogik
Der HaP MACD visualisiert Momentum-Zustände mithilfe eines strukturierten, farbkodierten Signalsystems, das direkt auf der MACD-Linie aufgetragen wird. Diese Signalpunkte ermöglichen es Händlern, verschiedene Marktphasen eindeutig zu identifizieren, ohne sich ausschließlich auf Linienkreuzungen zu verlassen.
Signalzustände:
-
Einstiegssignal - Erscheint, wenn sich die DEMA-Bedingungen zum ersten Mal mit dem Aufwärtsmomentum decken
-
Starkes Momentum - Zeigt eine Trendfortsetzung mit steigendem MACD-Wert an
-
Momentum-Warnung - signalisiert ein nachlassendes Momentum, während der Trend aktiv bleibt
-
Ausstiegssignal - zeigt an, dass der Aufwärtstrend beendet ist
Diese Struktur hilft Händlern, die Trendqualität und Momentumübergänge visuell und effizient zu überwachen.
Crossover-Signale
Klassische MACD-Crossover werden unterstützt und können mit optionalen Kauf- und Verkaufspfeil-Puffern angezeigt werden, so dass Händler die traditionelle MACD-Logik mit einer erweiterten Momentum-Analyse kombinieren können.
Leistung und EA-Kompatibilität
Alle visuellen Elemente werden ausschließlich mit Indikatorpuffern gezeichnet.
Es werden keine grafischen Objekte für Signale oder Linien verwendet, was gewährleistet:
-
Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
-
Geringe CPU-Auslastung
-
Volle Kompatibilität mit Expert Advisors
-
Zuverlässiges Verhalten bei Strategietests
Alarme und Benachrichtigungen
Ein integriertes Alarmsystem benachrichtigt die Benutzer, wenn Kauf- oder Verkaufssignale auftreten.
Optionale Push-Benachrichtigungen sind für die Echtzeitüberwachung verfügbar.
Integrierter Signaltester
Für Analysezwecke verfügt der HaP MACD über einen integrierten Tester für historische Signale.
Er wertet vergangene Signale über einen benutzerdefinierten Zeitraum aus und zeigt zusammengefasste Statistiken direkt auf dem Chart an.
Diese Funktion ist nur für die Signalbeobachtung und -analyse gedacht und stellt keine reale Handelsleistung dar.
Anpassungsoptionen
-
Wahlweise EMA oder SMA für Oszillator- und Signalberechnungen
-
Optionale Histogramm-Anzeige
-
Unterstützung für helle und dunkle Themen
-
Einstellbare Zeiträume und visuelle Einstellungen
Empfohlene Verwendung
Der HaP MACD eignet sich für Händler, die sich auf eine momentumbasierte Analyse verlassen und eine klarere visuelle Rückmeldung über Trendstärke und Momentumänderungen wünschen. Er kann als eigenständiger Indikator verwendet oder mit anderen technischen Tools zur Bestätigung kombiniert werden.
Kompatibilität
-
Funktioniert mit allen von MetaTrader 5 unterstützten Symbolen
-
Funktioniert auf allen Zeitfenstern
-
Vollständig EA-freundlich
Haftungsausschluss
Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt.
Er stellt keine Handelsberatung dar und garantiert keine Ergebnisse.