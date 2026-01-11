HaP MACD Leader Signals and Analyzer

HaP MACD - Indicador avanzado de señales asistidas por DEMA

HaP MAC D es una evolución del MACD clásico, diseñado para proporcionar una retroalimentación más rápida del impulso y una interpretación más clara de la tendencia, preservando al mismo tiempo la estructura familiar del MACD en la que confían los operadores.

Concepto básico

El indicador combina dos capas de cálculo:

Un MACD estándar para la representación de la tendencia principal

Un componente MACD basado en DEMA para la evaluación de señales y la detección del estado del impulso.

Este enfoque de doble capa reduce significativamente el retardo comúnmente asociado con el suavizado tradicional de medias móviles, manteniendo al mismo tiempo una salida suave y legible.

Lógica visual de señales

HaP MACD visualiza las condiciones de impulso mediante un sistema estructurado de señales codificadas por colores que se trazan directamente sobre la línea MACD. Estos puntos de señal permiten a los operadores identificar claramente las diferentes fases del mercado sin depender únicamente de los cruces de líneas.

Estados de las señales:

Señal de entrada - Aparece cuando las condiciones de la DEMA se alinean por primera vez con el impulso alcista.

Momento fuerte - Indica la continuación de la tendencia con el aumento del valor MACD

Momentum Warning - Señala el debilitamiento del momentum mientras la tendencia permanece activa

Señal de salida - Indica que la condición alcista ha terminado

Esta estructura ayuda a los operadores a controlar la calidad de la tendencia y las transiciones de impulso de forma visual y eficaz.

Señales de cruces

Los cruces MACD clásicos están soportados y pueden ser mostrados usando flechas de compra y venta opcionales, permitiendo a los operadores combinar la lógica MACD tradicional con un análisis de momentum mejorado.

Rendimiento y compatibilidad con EA

Todos los elementos visuales se dibujan utilizando sólo buffers de indicadores.

No se utilizan objetos gráficos para las señales o líneas, asegurando:

Alta velocidad de ejecución

Bajo uso de CPU

Compatibilidad total con Asesores Expertos

Comportamiento fiable durante las pruebas de estrategia

Alertas y notificaciones

Un sistema de alertas integrado notifica a los usuarios cuando se producen señales de compra o venta.

Las notificaciones push opcionales están disponibles para el seguimiento en tiempo real.

Comprobador de señales integrado

Con fines analíticos, HaP MACD incluye un comprobador de señales históricas integrado.

Evalúa las señales pasadas durante un periodo definido por el usuario y muestra estadísticas resumidas directamente en el gráfico.

Esta función está pensada únicamente para la observación y el análisis de señales y no representa el rendimiento real de las operaciones.

Opciones de personalización

Elección de EMA o SMA para los cálculos del oscilador y de la señal

Visualización opcional del histograma

Soporte de temas claros y oscuros

Períodos y ajustes visuales ajustables

Uso recomendado

HaP MACD es adecuado para los operadores que confían en el análisis basado en el impulso y desean una información visual más clara sobre la fuerza de la tendencia y los cambios de impulso. Puede utilizarse como indicador independiente o combinado con otras herramientas técnicas de confirmación.

Compatibilidad

Funciona con todos los símbolos compatibles con MetaTrader 5

Funciona en todos los plazos

Totalmente compatible con EA

Descargo de responsabilidad

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos y analíticos.

No proporciona asesoramiento comercial y no garantiza resultados.