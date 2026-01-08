PanBandsRegime for Market Regime Switching for MT5

Dieser Indikator PanBandsRegime.ex5 ist die MQL5-Version der ursprünglichen MQL4-Version PanBandsRegime.ex4 für den Wechsel des Marktregimes auf der Grundlage der komplexen Kreuzungen von zwei Pan-Bändern der asymmetrischen Volatilität (PanBands.ex4 für MT4 und PanBands.ex5 für MT5).

Die Beschreibung von PanBandsRegime.ex4 für MT4 ist hier verfügbar:

Für ein gutes Verständnis der Pan-Bänder der asymmetrischen Volatilität lesen Sie bitte

Hier bieten wir noch eine Beschreibung von PanBandsRegime.ex5 wie folgt:



Beschreibung

Gehen Sie über konventionelle Indikatoren hinaus. PanBandsRegime.ex5 ist ein neuer innovativer Indikator für den Wechsel von Marktregimen. Er wurde auf der Grundlage der Theorie und des Designs von Pan Bands of Asymmetric Volatility entwickelt. Der primäre Indikator für Pan Bands wird separat als PanBands.ex5 bereitgestellt. Jeder der beiden Indikatoren PanBands.ex5 und PanBandsRegime.ex5 ist in sich geschlossen und eigenständig. Zusammen bilden sie die Suite der Pan Bands-Indikatoren für MT5.

Die Pan Bands of Asymmetric Volatility Suite ist nicht einfach nur ein weiteres technisches Tool - es ist eine Handelsanwendung, die auf einem von Experten begutachteten, akademisch veröffentlichten Finanzforschungsmodell basiert [Heping Pan, (2012), "Yin-Yang volatility in scale space of price-time: a core structure of financial market risk", China Finance Review International, Vol. 2 Iss: 4 pp. 377 - 405]. Diese Grundlage hebt sie von anderen ab, da sie die strenge quantitative Finanztheorie in praktischen Marktnutzen umsetzt.

Traditionelle Volatilitätsmaße wie Bollinger Bands® sind durch ihre Abhängigkeit von der symmetrischen Standardabweichung begrenzt. Sie können die fundamentale Asymmetrie zwischen aufwärts und abwärts gerichteten Kursbewegungen nicht erfassen, erzeugen falsche Signale bei Umkehrungen und weisen eine inhärente Verzögerung auf.

Unsere veröffentlichten Forschungsarbeiten setzen direkt an diesen Mängeln an, indem sie ein formalisiertes Modell der asymmetrischen Volatilität (Yin-Yang-Volatilität) einführen. Diese Indikatorensuite ist die praktische Umsetzung dieses Modells und bietet Händlern einen erheblichen Vorteil durch eine genauere, reaktionsschnellere und nuanciertere Sicht der Marktdynamik.

Der Indikator PanBandsRegime.ex4 nutzt die Pan-Bands-Ausgabe und wendet eine logische Ebene an, um wichtige Signale für den Wechsel des Marktregimes zu erzeugen. Er identifiziert algorithmisch:

Den Beginn und die Reifung von Trendregimen.

Frühzeitige Verschlechterungen und potenzielle Umkehrpunkte.

Dies bietet einen systematischen, durch Forschung validierten Rahmen für die Kontextualisierung von Preisaktionen - eine entscheidende Komponente für robusten manuellen Handel oder automatisierte Strategieentwicklung.

Die wichtigsten Vorteile des PanBandsRegime-Indikators:

Akademisch validiert: Basiert auf einem formalen, von Experten begutachteten Volatilitätsmodell, nicht nur auf heuristischen Modifikationen.

Asymmetrie-bewusst: Modelliert explizit die unterschiedliche Natur von Aufwärts- (Yang) und Abwärts- (Yin) Volatilität.

Reduziertes Rauschen und Verzögerung: Minimiert falsche Expansionen und verbessert die Reaktionsfähigkeit bei kritischen Marktschwankungen.

Strukturiertes Toolkit: Führt von der Kernanalyse zu präzisem Handelsmanagement und zur Klassifizierung von Regimen.

Für den anspruchsvollen Händler, der Tools mit fundierten intellektuellen Grundlagen sucht, stellt PanBandsRegime eine einzigartige Konvergenz von akademischer Finanzwissenschaft und praktischer Handelstechnologie dar. Implementieren Sie ein veröffentlichtes Forschungsmodell direkt in Ihre Charts.

Technische Details:

Der Indikator PanBandsRegime bestimmt das aktuelle Marktregime auf dem gegebenen Zeitrahmen wie z.B. H1. Es werden vier Arten von Marktregimen unterschieden: Aufwärtstrend beginnt und bleibt stark; Aufwärtstrend schwächt sich ab und steht kurz vor dem Ende; Abwärtstrend beginnt und bleibt stark; Abwärtstrend schwächt sich ab und steht kurz vor dem Ende. PanSwingtumRegime berechnet raffinierte Kreuzungen zweier PanBands mit zwei verschiedenen Perioden - einer langsamen und einer schnellen. Die Eingabeparameter sind

// Langsame Pan-Bänder der YinYang-Volatilität

Eingabe int BandsPeriod1=96 ;

Eingabe double BandsDeviations1=2.0;

// Schnelle Pan-Bänder der YinYang-Volatilität

Eingabe int BandsPeriod2=48 ;

Eingabe double BandsDeviations2=2.0;

Die Ausgabe sind zwei handelbare Signale:

Im Screenshotistder Wechseldes Marktregimes mit roten und grünen vertikalen Linien dargestellt (nur zur Veranschaulichung, nicht die Ausgabe des Indikators). Die erste rote vertikale Linie (links) signalisiert den Wechsel des Marktregimes vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend. Die zweite rote vertikale Linie signalisiert die Abschwächung des Abwärtstrends. Umgekehrt signalisieren die grünen vertikalen Linien den neuen Aufwärtstrend.

So verwenden Sie PanBandsRegime als Indikator für einen Regimewechsel im realen Handel:



Lassen Sie Regime den Wert des PanBandsRegime-Indikators sein:

Wenn Regime == +100 (Anzeige in Grün und volle Vertikale), dann hat der Aufwärtstrend begonnen und ist immer noch stark, man kann ein oder mehrere Long-Trades einleiten;



Wenn Regime == +25 (Anzeige in Grün, aber mit kurzer Vertikale), dann beginnt der Aufwärtstrend sich abzuschwächen und könnte sich dem Ende nähern, man kann immer noch Long-Trades eingehen, man sollte enge Take-Profits und Stop-Loss verwenden; oder man könnte einfach keine weiteren Long-Trades eingehen, sondern sich auf den Ausstieg aus den bestehenden Long-Trades konzentrieren.

Wenn Regime == -100 (Anzeige in Rot und voll vertikal), dann hat der Abwärtstrend begonnen und ist immer noch stark, man kann ein oder mehrere Short-Trades einleiten;

Wenn Regime == -25 (Anzeige in Rot und kurze Vertikale), dann beginnt der Abwärtstrend sich abzuschwächen und könnte sich seinem Ende nähern, man kann immer noch Short-Trades eingehen, aber man sollte enge Take-Profit- und Stop-Loss-Werte verwenden; oder man könnte einfach keine weiteren Short-Trades eingehen, sondern sich darauf konzentrieren, die bestehenden Short-Trades zu beenden.





Wie man diesen Indikator im realen Handel einsetzt, hängt natürlich von den tatsächlichen Handelsstrategien und der Erfahrung des menschlichen Händlers oder des automatisierten EAs ab.

