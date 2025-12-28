Pan-Bänder der asymmetrischen Volatilität

- Ein forschungsgetriebener Volatilitätsrahmen

und Marktregime-Switching-Signal

Autor： Heping Pan

Swingtum Prediction Pty Ltd, Australien

panhepingism@gmail.com

28/12/2025





Beschreibung

Gehen Sie über konventionelle Indikatoren hinaus. Die Pan Bands of Asymmetric Volatility Suite ist nicht einfach nur ein weiteres technisches Tool - es ist eine Handelsanwendung, die auf einem von Experten begutachteten, akademisch veröffentlichten Finanzforschungsmodell basiert [Heping Pan, (2012), "Yin-yang volatility in scale space of price-time: a core structure of financial market risk", China Finance Review International, Vol. 2 Iss: 4 pp. 377 - 405]. Diese Grundlage hebt sie von anderen ab, indem sie strenge quantitative Finanztheorie in praktischen Marktnutzen umsetzt.

Traditionelle Volatilitätsmaße wie Bollinger Bands® sind durch ihre Abhängigkeit von der symmetrischen Standardabweichung begrenzt. Sie können die fundamentale Asymmetrie zwischen aufwärts und abwärts gerichteten Kursbewegungen nicht erfassen, erzeugen falsche Signale bei Umkehrungen und weisen eine inhärente Verzögerung auf.

Unsere veröffentlichten Forschungsarbeiten setzen direkt an diesen Mängeln an, indem sie ein formalisiertes Modell der asymmetrischen Volatilität (Yin-Yang-Volatilität) einführen. Diese Indikatorensuite ist die praktische Umsetzung dieses Modells und bietet Händlern durch eine genauere, reaktionsschnellere und nuanciertere Sicht der Marktdynamik einen erheblichen Vorteil.

Akademische Strenge, praktische Umsetzung

Dieses Paket liefert den Kernindikator, der aus der veröffentlichten Methodik abgeleitet ist: PanBands: Die primäre Implementierung, die dynamische obere und untere asymmetrische Volatilitätsbänder zusammen mit einem gleitenden Durchschnitt und der zentralen Mittellinie aufzeichnet und so eine klare Gleichgewichtsreferenz innerhalb des Volatilitätsrahmens bietet. Darüber hinaus wird die Theorie in ein umsetzbares Risikomanagement umgesetzt, indem direkt aus der asymmetrischen Bandstruktur abgeleitete Stop-Loss-Levels generiert werden.

Fortschrittliche, forschungsgestützte Market Regime Switching-Signale:

Der PanSwingtumRegime-Indikator nutzt die Ergebnisse der Pan-Bänder und wendet eine logische Ebene an, um wichtige Signale für den Wechsel des Marktregimes zu generieren. Er identifiziert algorithmisch:

Die Einleitung und Reifung von Trendregimen.

Frühzeitige Verschlechterungen und potenzielle Umkehrpunkte.

Dies bietet einen systematischen, forschungsgeprüften Rahmen für die Kontextualisierung von Preisaktionen - eine entscheidende Komponente für robusten manuellen Handel oder die Entwicklung automatisierter Strategien.

Hinweis: Gemäß den Vorschriften von MQL5.com kann es nur eine .ex4-Datei für einen Indikator geben. Daher wird der Indikator PanSwingtumRegime separat zur Verfügung gestellt. Um den PanSwingtumRegime-Indikator zu verwenden, muss man jedoch zuerst den PanBands-Indikator haben, da PanSwingtumRegime PanBands aufruft.

Die wichtigsten Vorteile des PanBands-Indikators:

Akademisch validiert: Basiert auf einem formalen, von Fachleuten überprüften Volatilitätsmodell, nicht nur auf heuristischen Modifikationen.

Asymmetrie-bewusst: Modelliert explizit die unterschiedliche Natur von Aufwärts- (Yang) und Abwärts- (Yin) Volatilität.

Reduziertes Rauschen und Verzögerung: Minimiert falsche Expansionen und verbessert die Reaktionsfähigkeit bei kritischen Marktschwankungen.

Strukturiertes Toolkit: Führt von der Kernanalyse zu präzisem Handelsmanagement und Regimeklassifizierung.

Für den anspruchsvollen Trader, der Tools mit fundierten intellektuellen Grundlagen sucht, stellt Pan Bands of Asymmetric Volatility eine einzigartige Konvergenz von akademischer Finanzwissenschaft und praktischer Handelstechnologie dar. Implementieren Sie ein veröffentlichtes Forschungsmodell direkt in Ihre Charts.

Technische Details:

Der Indikator PanBands berechnet das Band der Pan Yin-Yang Volatilität der Preiszeitreihen des aktuellen Zeitfensters. Siehe Screenshot 1.

Er benötigt 5 Eingaben:

extern int BandsPeriod=48 ; // Die Breite des Zeitfensters wie bei Bollinger Bands

extern int BandsShift=0; // Die Zeitposition der Ausgabe

extern double BandsDeviations=2.0; // Der Multiplikator (k) der Standardabweichung

extern int MA_Method=MODE_LWMA; // Eine Methode für den gleitenden Durchschnitt der Ausgabe

extern int PriceComp=PRICE_CLOSE; // Preiskomponente für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts

extern double SLRatio =0.25; // zur Festlegung der anfänglichen Stop-Loss-Levels, siehe Ausgabeberechnung

Die Bedeutung der ersten beiden Parameter BandsPeriod und Bandsshift ist die gleiche wie bei Bollinger Bands.

Es werden 6 Ausgaben erzeugt:

double PanMA[] ; // Der gleitende Durchschnitt

double PanUB[]; // PanUpperBound

double PanLB[]; // PanLowerBound

double PanMid[]; // PanBandsMid

double PanUSL // PanUpperStopLoss

doppelt PanLSL // PanLowerStopLoss

Die Ausgänge werden wie folgt berechnet:

PanUpperBound = MA + k*YangVolatilität

PanLowerBound = MA - k*YinVolatilität

PanBandsMid = (PanUpperBound + PanLowerBound)/2

PanUpperStopLoss = PanUpperBound + Bereich*SLRatio

PanLowerStopLoss = PanLowerBound - Bereich*SLRatio

wobei Bereich = PanUpperBound - PanLowerBound

Intuitiv beziehen sich die YinVolatilität und die YangVolatilität auf die Abwärts- bzw. Aufwärtsvolatilität der Preise. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in einem veröffentlichten Zeitschriftenbeitrag: Heping Pan, (2012), "Yin-yang volatility in scale space of price-time: a core structure of financial market risk", China Finance Review International, Vol. 2 Iss: 4 pp. 377 - 405. Dieses Forschungspapier wird hier zur Verfügung gestellt. Die genauen Formeln sind in den Formeln (31)-(44) dieses Forschungspapiers zu finden.

Der Indikator PanBands ist am besten im Vergleich zu den Bollinger Bändern zu verstehen:

BollingerUpperBound = MA + k*Volatilität

BollingerLowerBound = MA - k*Volatilität

wobei die Volatilität durch die Standardabweichung gemessen wird, die symmetrisch nach oben oder unten ist.





Screenshot 1 zeigt die PanBands im Vergleich zu den Bollinger Bändern. Hier werden nur die PanUpperBound und PanLowerBound und MA zusammen mit BollingerUpperBound und BollingerLowerBound angezeigt. Die Unterschiede sind deutlich: Im Bereich A beispielsweise dreht der Markt alssignifikanteUmkehrung nach unten, die obere Bollinger-Band-Grenze reicht noch nach oben, während die obere Pan-Band-Grenze sich schnell an den Trendwechsel anpasst und sich dem gleitenden Durchschnitt (MA) annähert. Im Bereich B bricht der Markt nach oben aus. Dieser Ausbruch wird schnell durch den Bruch der Pan-Obergrenze signalisiert, während die Bollinger-Obergrenze mit zu großer Verzögerung noch weit entfernt ist.

Screenshot 2 zeigt PanMid - die Mittellinie der Pan-Bänder, die das wahre Zentrum der asymmetrischen Volatilität ausdrückt. Screenshot 3 zeigt PanUSL und Pan LSL - die oberen und unteren Stoploss-Levels, die als anfänglicher Stoploss verwendet werden können. Natürlich bleibt es dem Benutzer überlassen, wie er diese Stoploss-Levels im manuellen Handel oder in automatisierten Handels-EAs einsetzt.





Indikator PanSwingtumRegime (separat erhältlich)

Hinweis: Gemäß den Bestimmungen von MQL5.com kann es nur eine .ex4-Datei für einen Indikator geben. Daher wird der Indikator PanSwingtumRegime separat zur Verfügung gestellt. Um den Indikator PanSwingtumRegime verwenden zu können, muss man jedoch zuerst den Indikator PanBands haben, da PanSwingtumRegime PanBands aufruft.

Dieser Indikator verwendet den Indikator PanBands, um das aktuelle Marktregime auf dem gegebenen Zeitrahmen (z.B. H1) zu bestimmen. Es werden vier Arten von Marktregimen unterschieden: Aufwärtstrend beginnt und bleibt stark; Aufwärtstrend wird schwächer und steht kurz vor dem Ende; Abwärtstrend beginnt und bleibt stark; Abwärtstrend wird schwächer und steht kurz vor dem Ende.

PanSwingtumRegime ruft PanBands auf, um anspruchsvolle Überschneidungen von zwei PanBands mit zwei unterschiedlichen Perioden zu berechnen - einer langsamen und einer schnellen. Die Eingabeparameter sind

// Langsame Pan-Bänder der YinYang-Volatilität

extern int BandsPeriod1=96 ;

extern int BandsShift1=0 ;

extern double BandsDeviations1=3.0;

extern int MAMethode1=MODE_LWMA ;

extern int PriceComp1=PRICE_CLOSE ;

extern double SLRatio = 0.25; // StopLoss-Levels werden hier nicht verwendet

// Schnelle Pan-Bänder der YinYang-Volatilität

extern int BandsPeriod2=48 ;

extern int BandsShift2=0 ;

extern double BandsDeviations2=3.0;

extern int MAMethode2=MODE_LWMA ;

extern int PriceComp2=PRICE_CLOSE ;

extern double SLRatio = 025; // StopLoss-Levels werden hier nicht verwendet

BandsPeriod1 und BandsPeriod2 sind zwei Schlüsselparameter, deren Werte Sie ändern können, während die anderen Parameter unangetastet bleiben können.

Die Ausgabe sind zwei handelbare Signale:

Siehe Screenshot 4.

In Screenshot 4ist derWechseldes Marktregimes mit roten und grünen vertikalen Linien dargestellt (nur zur Veranschaulichung, nicht die Ausgabe des Indikators). Die erste rote vertikale Linie (links) signalisiert den Wechsel des Marktregimes vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend. Die zweite rote vertikale Linie signalisiert die Abschwächung des Abwärtstrends. Umgekehrt signalisieren die grünen vertikalen Linien den neuen Aufwärtstrend.







