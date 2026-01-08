PanBandsRegime for Market Regime Switching for MT5

Este indicador PanBandsRegime.ex5 es la versión MQL5 de la versión original MQL4 PanBandsRegime.ex4 para el cambio de régimen de mercado basado en los cruces complejos de dos Pan Bands de Volatilidad Asimétrica (PanBands.ex4 para MT4 y PanBands.ex5 para MT5).

La descripción de PanBandsRegime.ex4 para MT4 está disponible aquí:

https://www.mql5.com/en/market/product/160340



Para una buena comprensión de Pan Bands of Asymmetric Volatility, lea

https://www.mql5.com/en/market/product/160068 (PanBands.ex4 para MT4)

o

https://www.mql5.com/en/market/product/161129 (PanBands.ex5 para MT5)





Aquí todavía proporcionamos una descripción de PanBandsRegime.ex5 como sigue:



Descripción

Vaya más allá de los indicadores convencionales. PanBandsRegime.ex5 es un nuevo indicador innovador para el cambio de régimen de mercado. Está diseñado en base a la teoría y diseño de Pan Bands de Volatilidad Asimétrica. El indicador principal para Pan Bands se proporciona por separado como PanBands.ex5. Cada uno de los dos indicadores PanBands.ex5 y PanBandsRegime.ex5 es autónomo, independiente. Juntos, forman el conjunto de indicadores Pan Bands para MT5.

La suite Pan Bands de Volatilidad Asimétrica no es simplemente otra herramienta técnica, es una aplicación de trading construida sobre un modelo de investigación financiera revisado por pares y publicado académicamente [Heping Pan, (2012), "Yin-yang volatility in scale space of price-time: a core structure of financial market risk", China Finance Review International, Vol. 2 Iss: 4 pp. 377 - 405]. Este fundamento lo distingue, ya que traduce la rigurosa teoría de las finanzas cuantitativas en utilidad práctica para el mercado.

Las medidas tradicionales de volatilidad, como las Bandas de Bollinger®, están limitadas por su dependencia de la desviación típica simétrica. No captan la asimetría fundamental entre los movimientos al alza y a la baja de los precios, generan señales falsas en los retrocesos y presentan un desfase inherente.

Nuestra investigación publicada aborda directamente estos defectos mediante la introducción de un modelo formalizado de volatilidad asimétrica (volatilidad Yin-Yang). Este conjunto de indicadores es la aplicación práctica de ese modelo y ofrece a los operadores una ventaja significativa gracias a una visión más precisa, sensible y matizada de la dinámica del mercado.

Aprovechando el resultado de las Pan Bands, el indicador PanBandsRegime.ex4 aplica una capa lógica para generar señales esenciales de cambio de régimen de mercado. Identifica algorítmicamente

El inicio y la maduración de los regímenes de tendencia.

Las primeras fases de deterioro y los posibles puntos de inversión.

Esto proporciona un marco sistemático, validado por la investigación, para contextualizar la acción del precio, un componente crítico para una negociación manual sólida o para el desarrollo de estrategias automatizadas.

Ventajas clave del indicador PanBandsRegime:

Validado académicamente: Basado en un modelo formal de volatilidad revisado por pares, no sólo en modificaciones heurísticas.

Consciente de la asimetría: Modela explícitamente la distinta naturaleza de la volatilidad alcista (Yang) y bajista (Yin).

Ruido y retardo reducidos: Minimiza las falsas expansiones y mejora la capacidad de respuesta en los momentos críticos del mercado.

Conjunto de herramientas estructurado: Progresa desde el análisis básico hasta la gestión precisa de operaciones y la clasificación de regímenes.

Para el operador sofisticado que busca herramientas con fundamentos intelectuales sustanciales, PanBandsRegime representa una convergencia única de las finanzas académicas y la tecnología de negociación práctica. Implemente un modelo de investigación publicado directamente en sus gráficos.

Detalles técnicos:

El indicador PanBandsRegime determina el régimen actual del mercado en el marco temporal dado, como H1. Se distinguen cuatro tipos de régimen de mercado: La tendencia alcista comienza y se mantiene fuerte; la tendencia alcista se debilita y está a punto de terminar; la tendencia bajista comienza y se mantiene fuerte; la tendencia bajista se debilita y está a punto de terminar. PanSwingtumRegime calcula sofisticados cruces de dos PanBands con dos periodos diferentes - uno lento frente a uno rápido. Los parámetros de entrada son

// Pan Bandas Lentas de Volatilidad YinYang

input int BandsPeriod1=96 ;

input double BandsDeviations1=2.0;

// Bandas panorámicas rápidas de volatilidad YinYang

input int BandsPeriod2=48 ;

input double BandsDeviations2=2.0;

La salida son dos señales negociables:

En la captura de pantalla, el cambiode régimen de mercado se muestra con líneas verticales rojas y verdes (sólo con fines ilustrativos, no la salida del indicador). La primera línea vertical roja (izquierda) indica que el régimen de mercado cambia de una tendencia alcista a una tendencia bajista. La segunda línea vertical roja señala el debilitamiento de la tendencia bajista. Y viceversa, las líneas verticales verdes señalan la nueva tendencia alcista.

Cómo utilizar PanBandsRegime como indicador de cambio de régimen en operaciones reales:



Sea Regime el valor del indicador PanBandsRegime:

Si Regime == +100 (visualización en Verde y vertical completa), entonces la tendencia alcista ha comenzado y todavía es fuerte, uno puede iniciar una o más operaciones largas;



Si Regime == +25 (visualización en Verde pero con vertical corta), entonces la tendencia alcista comienza a debilitarse y puede estar cerca de terminar, uno todavía puede entrar en operaciones largas, uno debe usar takeprofit y stoploss ajustados; o uno podría simplemente no entrar en más operaciones largas, pero se centra en salir de las operaciones largas existentes.

Si Régimen == -100 (mostrado en Rojo y vertical completo), entonces la tendencia bajista ha comenzado y todavía es fuerte, uno puede iniciar una o más operaciones cortas;

Si Régimen == -25 (visualización en Rojo y vertical corta), entonces la tendencia bajista comienza a debilitarse y puede estar acercándose a su fin, uno todavía puede entrar en operaciones cortas, pero uno debe usar takeprofit y stoploss ajustados; o uno podría simplemente no entrar en más operaciones cortas, pero se centra en salir de las operaciones cortas existentes.





Por supuesto, la forma de utilizar este indicador en el comercio real está sujeta a las estrategias comerciales reales y la experiencia del operador humano o el EA automatizado.

