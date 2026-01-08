Multi EMA Trend Set

Este indicador MQL5 dibuja cuatro medias móviles exponenciales (EMA ) - 21, 50, 100 y 200 - directamente en la ventana del gráfico.

La EMA 21 se muestra como una línea que cambia de color, mientras que las EMA 50, 100 y 200 son líneas estándar de un solo color.

El color de la EMA 21 cambia dinámicamente en función de la posición del precio.

Cuando el precio de cierre está por encima de la EMA 21, la línea se vuelve azul, lo que indica presión alcista.

Cuando el precio de cierre está por debajo de la EMA 21, la línea se vuelve amarilla, indicando presión bajista.

Si el precio es igual a la EMA 21, el indicador mantiene el color anterior para evitar el parpadeo.

El indicador utiliza cinco buffers, incluyendo un buffer de color dedicado para la EMA 21.

Cada EMA se calcula utilizando la función iMA incorporada con el método EMA y el precio de cierre.

Se crea un botón de alternancia en el gráfico que permite al usuario mostrar u ocultar todas las líneas EMA.

Al hacer clic en el botón, se pasa de mostrar las EMA a ocultarlas por completo.

El texto del botón se actualiza dinámicamente para reflejar el estado actual (Mostrar u Ocultar EMAs).

El botón puede arrastrarse con el ratón y se sitúa en la esquina superior derecha del gráfico.

Durante cada ciclo de cálculo, el indicador actualiza los valores de la EMA utilizando CopyBuffer .

En general, este indicador proporciona una vista de tendencia multi-EMA limpia con control interactivo y confirmación visual de la tendencia a través de los cambios de color de la EMA 21.