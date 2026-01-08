Multi EMA Trend Set
- Göstergeler
- Rahib Samadov
- Sürüm: 1.0
Bu MQL5 indikatoru, grafik pəncərəsində 4 ədəd Exponential Moving Average (EMA) xəttini göstərir: 21, 50, 100 və 200.
EMA 21 xüsusi olaraq rəngi dəyişən xətt kimi çəkilir, EMA 50, 100 və 200 isə standart tək rəngli xətlərdir.
EMA 21-in rəngi qiymətin mövqeyinə görə avtomatik dəyişir.
Əgər bağlanış qiyməti EMA 21-dən yuxarıdırsa, xətt mavi rəngdə göstərilir və bu, yüksəliş meylini ifadə edir.
Əgər bağlanış qiyməti EMA 21-dən aşağıdırsa, xətt sarı rəngdə göstərilir və bu, eniş meylini göstərir.
Qiymət EMA 21-ə bərabər olduqda isə, rəng dəyişməməsi üçün əvvəlki rəng saxlanılır.
İndikator 5 buffer istifadə edir və onlardan biri EMA 21 üçün rəng bufferidir.
Bütün EMA-lar iMA funksiyası ilə EMA metodu və Close qiyməti əsasında hesablanır.
Qrafik üzərində Show / Hide EMA’s adlı bir düymə yaradılır.
Bu düyməyə klik etdikdə, bütün EMA xətləri gizlədilir və ya yenidən göstərilir.
Düymənin üzərindəki mətn cari vəziyyətə uyğun olaraq avtomatik dəyişir.
Düymə siçanla sürüşdürülə bilər və qrafikin sağ yuxarı hissəsində yerləşir.
Hər hesablama dövründə CopyBuffer vasitəsilə EMA dəyərləri yenilənir.
Ümumilikdə bu indikator, trendin vizual və aydın izlənməsi üçün interaktiv və rahat bir çox-EMA analiz aləti təqdim edir.