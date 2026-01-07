The Predictor

🚀 THE PREDICTOR: Fortgeschrittenes maschinelles Lernen und ICT-Kraftwerk

Verwandeln Sie Ihren Handel vom Rätselraten in datengesteuerte Präzision.

Der Predictor ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern eine hochentwickelte Marktanalyse-Engine, die KI-Mustererkennung mit der institutionellen Kraft von ICT-Strategien (Inner Circle Trader) kombiniert. Entwickelt für professionelle Trader, die hochpräzise Signale für Forex, Boom/Crash und Volatilitätsindizes benötigen.

🧠 Warum "The Predictor" wählen?

Im Gegensatz zu nachlaufenden Indikatoren verwendet The Predictor ein Machine Learning Modell, das auf über 50.000 Kerzenformationen trainiert wurde, um die nächste Bewegung vorherzusagen, bevor sie eintritt. Er schließt die Lücke zwischen der technischen Analyse für Privatanleger und den Konzepten für institutionelles Anlegergeld.

💎 Schlüsselfunktionen für Ihren Vorsprung:

🤖 ML-Mustererkennung: Echtzeit-Identifikation von Kerzenmustern mit hoher Wahrscheinlichkeit und integriertem Konfidenzwert.

🏦 ICT Institutional Suite: Zeichnet automatisch Orderblöcke, Fair Value Gaps (FVG) und Marktstrukturverschiebungen (BOS/CHOCH). Kein manuelles Zeichnen mehr!

🔮 Prädiktive Vorhersage: Sehen Sie die Zukunft mit "Geisterkerzen", die den wahrscheinlichsten Weg der Preisaktion projizieren.

💥 Spike Pro Modul: Spezialisierter Algorithmus für Boom & Crash Trader, um Spikes mit präzisem Timing abzufangen.

📊 Smart Dashboard: Ein All-in-One-HUD, das Trendstärke, Volumen und Profitabilitätsanalysen in Echtzeit anzeigt.

⏰ Multi-Timeframe Candle Timer: Behalten Sie die Schlusszeiten aller Charts gleichzeitig im Auge.

📈 Handeln leicht gemacht

  1. Identifizieren Sie die Zone: Der Predictor hebt die institutionellen "Buy/Sell"-Zonen hervor.
  2. Bestätigen Sie mit KI: Warten Sie auf das Signal des maschinellen Lernens, um die Richtung zu bestätigen.
  3. Ausführen & Gewinnen: Nutzen Sie die automatischen "Limit Order"-Vorschläge für präzise Einstiege.

🛠 Vollständig anpassbar

Egal, ob Sie ein Scalper, Day Trader oder Swing Trader sind, Sie können die Funktionen an Ihren Stil anpassen. Verwenden Sie es als eigenständiges System oder als leistungsstarken Filter für Ihre bestehende Strategie.

🎁 Was Sie erhalten:

  • Der Predictor-Indikator (MT5)
  • Detaillierte Setup-Anleitung
  • Exklusiver Zugang zu unserem Strategie-Telegramm
  • Lebenslange Updates & 24/7 Support

Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Fangen Sie an, ihn vorherzusagen.

Schließen Sie sich Tausenden von erfolgreichen Händlern an. Laden Sie The Predictor noch heute herunter und dominieren Sie die Charts!
Video The Predictor
