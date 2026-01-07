The Predictor

🚀 EL PREDICTOR: Aprendizaje automático avanzado y potencia TIC

Transforma tu trading de conjeturas a precisión basada en datos.

El Predictor no es un indicador más; es un sofisticado motor de análisis de mercado que combina la IA de Reconocimiento de Patrones con el poder institucional de las estrategias ICT (Inner Circle Trader). Diseñado para traders profesionales que demandan señales de alta precisión para Forex, Boom/Crash e Índices de Volatilidad.

🧠 ¿Por qué elegir "The Predictor"?

A diferencia de los indicadores rezagados, The Predictor utiliza un modelo de aprendizaje automático entrenado en más de 50.000 formaciones de velas para predecir el próximo movimiento antes de que ocurra. Tiende un puente entre el análisis técnico minorista y los conceptos de dinero inteligente institucional.

💎 Características clave para su ventaja:

Reconocimiento de patrones ML: Identificación en tiempo real de patrones de velas de alta probabilidad con una puntuación de confianza de precisión integrada.

🏦 ICT Institutional Suite: Traza automáticamente Bloques de Órdenes, Gaps de Valor Justo (FVG) y Cambios de Estructura de Mercado (BOS/CHOCH). ¡Se acabó el trazado manual!

🔮 Predicción: Vea el futuro con "Velas Fantasma" que proyectan el camino más probable de la acción del precio.

💥 Módulo Spike Pro: Algoritmo especializado para que los traders Boom & Crash capten los picos con una sincronización milimétrica.

📊 Cuadro de mandos inteligente: Un HUD todo en uno que muestra la Fuerza de la Tendencia, el Volumen y el Análisis de Rentabilidad en tiempo real.

⏰ Multi-Timeframe Candle Timer: Mantenga un registro de los tiempos de cierre a través de todos los gráficos de forma simultánea.

📈 Trading simplificado

  1. Identifique la Zona: El Predictor destaca las zonas institucionales de "Compra/Venta".
  2. Confirme con IA: Espere a que la señal de Machine Learning confirme la dirección.
  3. Ejecute y gane: Utiliza las sugerencias automatizadas de "Orden Límite" para entradas precisas.

🛠 Totalmente Personalizable

Si usted es un Scalper, Day Trader, o Swing Trader, puede alternar las características para adaptarse a su estilo. Utilízalo como un sistema independiente o como un potente filtro para tu estrategia existente.

🎁 Lo que obtienes:

  • El Indicador Predictor (MT5)
  • Guía detallada de configuración
  • Acceso exclusivo a nuestro telegrama de estrategia
  • Actualizaciones de por vida y soporte 24/7

Deja de perseguir al mercado. Empiece a predecirlo.

Únase a miles de traders de éxito. Descargue The Predictor hoy mismo y domine los gráficos.
Video The Predictor
