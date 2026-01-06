FREE XAU Assassin EA - Built Exclusively for Gold (XAUUSD)



Contact on Telegram here Contact on Telegram here t.me/SaravananL to get free EA file.

KOSTENLOSER Zugang - Keine Vorabkosten. Kein Abonnement.

XAU Assassin EA ist ein professionell gestalteter Expert Advisor, der nur für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und sich auf disziplinierten, regelbasierten Handel konzentriert.

Dieses Produkt wird zunächst kostenlos zur Verfügung gestellt, damit Händler es testen und Vertrauen gewinnen können , bevor eine Gewinnbeteiligung fällig wird.

🔥 Warum XAU Assassin wählen?

🥇 Speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt

📊 Demo & Echtmarkt getestet

📎 Live-/Demo-Ergebnisse beigefügt

⚙️ Kontospezifische Konfiguration

🚫 Keine Vorabzahlung oder Lizenzgebühr

🎯 Wie Sie den EA erhalten

Dieses Angebot wird nur zur Marktsichtbarkeit veröffentlicht.

👉 Die echte EA-Datei und die genauen empfohlenen Einstellungen werden direkt über Telegram bereitgestellt.

Konfiguriert auf Ihre Kontonummer

Verfügbar für Demo- oder Real-Konten

Demotest vor der realen Nutzung unterstützt

💰 Faires und transparentes Kostenmodell

✅ 100% KOSTENLOS bis Sie Ihren eingezahlten Betrag zurückerhalten

💵 Nach der Einlagenrückzahlung, 50% Gewinnbeteiligung

❌ Kein Gewinn → Keine Zahlung

🤝 Risikofreundlicher Ansatz

Beginnen Sie mit der Demo, überprüfen Sie die Leistung und wechseln Sie dann zum echten Handel, wenn Sie zufrieden sind.

Dieser EA wird als Partnerschaftsmodell angeboten, nicht als Produktverkauf.

📩 Interessiert? Kontaktieren Sie mich auf Telegram, um den echten EA und die Einstellungen zu erhalten.

⚠️ Wichtiger Hinweis:

Der hier veröffentlichte EA ist nicht die endgültige Version.

Sie müssen mich direkt kontaktieren, um den tatsächlich funktionierenden EA zu erhalten.





Backtest-Ergebnis von Sep 2025 - Dez 2025 im Anhang.