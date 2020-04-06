XAU Assassin

🆓 GRATIS XAU Assassin EA - Construido exclusivamente para Gold (XAUUSD)

Contacto en Telegram aquí t.me/SaravananL para obtener el archivo EA gratis.

Acceso GRATUITO - Sin coste inicial. Sin suscripción.

XAU Assassin EA es un Asesor Experto diseñado profesionalmente y desarrollado sólo para XAUUSD (Oro), centrado en el trading disciplinado y basado en reglas.

Este producto se comparte de forma gratuita inicialmente, para que los traders puedan probarlo, validarlo y ganar confianza antes de que se aplique cualquier reparto de beneficios.

🔥 ¿Por qué elegir XAU Assassin?

  • 🥇 Especialmente desarrollado para el Oro (XAUUSD)

  • 📊 Demo y probado en el mercado real

  • 📎 Resultados en vivo / demo adjuntos

  • ⚙️ Configuración específica de la cuenta

  • 🚫 Sin pago por adelantado o cuota de licencia

🎯 Cómo obtener el EA

Este listado se publica sólo para la visibilidad del mercado.

👉 El archivo EA real y la configuración exacta recomendada se proporcionan directamente a través de Telegram.

  • Configurado a tu número de cuenta

  • Disponible para cuentas demo o reales

  • Se admiten pruebas de demostración antes del uso real

💰 Modelo de costes justo y transparente

  • 100% GRATIS hasta que recuperes la cantidad depositada

  • 💵 Después de la recuperación del depósito, 50% de reparto de beneficios

  • ❌ Sin beneficio → Sin pago

🤝 Enfoque sin riesgos

Comience en Demo, verifique el rendimiento, luego pase a Real trading cuando esté satisfecho.
Este EA se ofrece como modelo de asociación, no como venta de producto.

📩 ¿Interesado? Contáctame en Telegram para obtener el EA real y la configuración.

⚠️ Nota importante:
El EA publicado aquí no es la versión final.
Debes contactarme directamente para recibir el EA real funcionando.


Resultado de Backtest desde sep 2025 - dic 2025 adjunto.


