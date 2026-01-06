CCT Candle continuation theory

El mercado está diseñado para hacerte sentir que te estás perdiendo algo. Es una máquina de ruido 24/7 construida para activar tu sistema nervioso. Ves un movimiento, saltas, pierdes. Si ve una recuperación, vacila y pierde.

El Indicador de Estrategia ICT + CCTno fue construido para darle más operaciones. Fue construido para darle El Vacío.

las instituciones no están mirando "velas". Están mirando Estados de Validez.

Mientras el resto del mundo está mirando las líneas rojas y verdes danzantes en un gráfico de 1 minuto, nuestro sistema está escaneando la Frecuencia Institucional. Ignora el 99% de la acción del precio. Sólo se "despierta" cuando la intención del Marco de Tiempo Superior y la estructura del Marco de Tiempo Inferior están perfectamente sincronizadas.

CARACTERÍSTICAS DE PRIMER NIVEL PARA OPERAR EN 2026

  • Precision POI Marking:Detección automática de máximos y mínimos a partir de velas HTF.

  • Invalidación Inteligente: Si el precio cruza el punto estructural extremo, el indicador se reinicia-evitando que tome configuraciones "rotas".

  • Panel de interfaz de usuario modernizado: Un elegante centro de comandos de temática oscura que muestra la Tendencia HTF, el estado del PDI y el progreso de la Condición.

  • Multi-Pair Ready: Ejecútelo en Oro (XAUUSD), EURUSD, BTC, o Índices simultáneamente.

  • Personalización Completa: Ajuste sus pares HTF/LTF y periodos de Filtro de Tendencia para que se adapten a su estilo personal.

Esto es para el trader que quiere Lógica Institucional con Control de Ejecución Manual.

Disponible para MT5 (La versión para MT4 estará disponible en breve)

