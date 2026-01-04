Checkmate Gold EA

Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold)

Checkmate Gold EA ist ein professioneller, automatisierter Expert Advisor, der speziell für Goldhändler (XAUUSD) entwickelt wurde, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrollierte Ausführung legen.

Inspiriert vom Konzept des Schachmattes konzentriert sich dieser EA auf hochwertige Goldmarktchancen, die unter strenger Risikokontrolle und unter voller Beachtung der Handelsregeln des Brokers ausgeführt werden.

Kern-Stärken

Ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert

Entwickelt, um mit der Volatilität, den Spreads und dem Ausführungsverhalten von Gold umzugehen.

Intelligentes Risiko- und Volumenmanagement Dynamische Positionsgrößenanpassung Brokerabhängige Volumenlimits Automatische Validierung von Margin und Stop-Level

Fortschrittliches Handelsmanagement Adaptive Stop-Loss-Logik Intelligente Positionsänderung Schutz vor ungültigen Stops und Ausführungsfehlern

Ausführungssicheres Design

Entwickelt, um die Regeln des Brokers einzuhalten und die Ablehnung von Trades unter schnellen Goldmarktbedingungen zu reduzieren.

Nicht-Martingale / Nicht-Grid

Keine riskanten Rückgewinnungssysteme. Jeder Handel ist unabhängig.

Selektiver Handelsansatz

Konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Gold-Setups und nicht auf exzessiven Handel.

Handels-Philosophie

Ihr Vorteil ist nicht:

"Ich kann den Markt vorhersagen."

Ihr Vorteil ist:

"Ich handle nur, wenn die Bedingungen richtig sind."

Checkmate Gold EA handelt weniger, dafür aber intelligenter und legt den Schwerpunkt auf Struktur, Timing und Schutz im Goldmarkt.

Empfohlene Verwendung

Symbol: XAUUSD (nur Gold)

Zeitrahmen: H1 (empfohlen)

Konto-Typ: ECN / Raw Spread empfohlen

Ausführung: VPS empfohlen für stabile Performance

Risikokontrolle: Vollständig einstellbar über Eingabeparameter

Wichtige Hinweise

Testen Sie immer auf einem Demokonto , bevor Sie live handeln.

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Brokerausführung und den verwendeten Einstellungen ab.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Für wen dieser EA geeignet ist

✔ Gold-Trader, die eine disziplinierte Automatisierung anstreben

✔ Trader, die Wert auf Ausführungsqualität und Risikokontrolle legen

✔ Trader, die Martingal- oder Grid-Strategien vermeiden

✖ Nicht für aggressive oder spielerische Ansätze konzipiert

Schlussbemerkung

Checkmate Gold EA ist kein Gewinnversprechen.

Es handelt sich um ein professionelles Ausführungswerkzeug, das für ernsthafte Goldhändler entwickelt wurde.