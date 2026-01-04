Checkmate Gold EA
Checkmate Gold EA
Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold)
Checkmate Gold EA ist ein professioneller, automatisierter Expert Advisor, der speziell für Goldhändler (XAUUSD) entwickelt wurde, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrollierte Ausführung legen.
Inspiriert vom Konzept des Schachmattes konzentriert sich dieser EA auf hochwertige Goldmarktchancen, die unter strenger Risikokontrolle und unter voller Beachtung der Handelsregeln des Brokers ausgeführt werden.
Kern-Stärken
-
Ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert
Entwickelt, um mit der Volatilität, den Spreads und dem Ausführungsverhalten von Gold umzugehen.
-
Intelligentes Risiko- und Volumenmanagement
-
Dynamische Positionsgrößenanpassung
-
Brokerabhängige Volumenlimits
-
Automatische Validierung von Margin und Stop-Level
-
-
Fortschrittliches Handelsmanagement
-
Adaptive Stop-Loss-Logik
-
Intelligente Positionsänderung
-
Schutz vor ungültigen Stops und Ausführungsfehlern
-
-
Ausführungssicheres Design
Entwickelt, um die Regeln des Brokers einzuhalten und die Ablehnung von Trades unter schnellen Goldmarktbedingungen zu reduzieren.
-
Nicht-Martingale / Nicht-Grid
Keine riskanten Rückgewinnungssysteme. Jeder Handel ist unabhängig.
-
Selektiver Handelsansatz
Konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Gold-Setups und nicht auf exzessiven Handel.
Handels-Philosophie
Ihr Vorteil ist nicht:
"Ich kann den Markt vorhersagen."
Ihr Vorteil ist:
"Ich handle nur, wenn die Bedingungen richtig sind."
Checkmate Gold EA handelt weniger, dafür aber intelligenter und legt den Schwerpunkt auf Struktur, Timing und Schutz im Goldmarkt.
Empfohlene Verwendung
-
Symbol: XAUUSD (nur Gold)
-
Zeitrahmen: H1 (empfohlen)
-
Konto-Typ: ECN / Raw Spread empfohlen
-
Ausführung: VPS empfohlen für stabile Performance
-
Risikokontrolle: Vollständig einstellbar über Eingabeparameter
Wichtige Hinweise
-
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
-
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Brokerausführung und den verwendeten Einstellungen ab.
-
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Für wen dieser EA geeignet ist
✔ Gold-Trader, die eine disziplinierte Automatisierung anstreben
✔ Trader, die Wert auf Ausführungsqualität und Risikokontrolle legen
✔ Trader, die Martingal- oder Grid-Strategien vermeiden
✖ Nicht für aggressive oder spielerische Ansätze konzipiert
Schlussbemerkung
Checkmate Gold EA ist kein Gewinnversprechen.
Es handelt sich um ein professionelles Ausführungswerkzeug, das für ernsthafte Goldhändler entwickelt wurde.
Handeln Sie Gold mit Disziplin. Kontrollieren Sie Ihr Risiko. Setzen Sie den Markt schachmatt.