Order Block Spectra Premium
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Bloque de pedido Ritz SPECTRA Premium
Motor predictivo inteligente para el análisis de tendencias y rangos de velas
Decodifique el espectro del mercado - Opere el futuro.
Ritz SPECTRA es un motor predictivo de última generación diseñado para analizar Bloques de Órdenes, Estructuras de Velas, y Rangos Adaptativos basados en ATR - entregando una experiencia visual y analítica todo-en-uno.
Compatible con todos los símbolos y marcos de tiempo, SPECTRA provee perspectivas de mercado multi-contexto adecuadas para scalpers, intradía, y swing traders por igual.
Detecta automáticamente los bloques de órdenes alcistas y bajistas con precisión adaptativa.
Opción de incluir el rango completo de velas (UseWicks) para una cobertura más profunda de la zona de mercado.
ColorScheme totalmente personalizable (DARK/LIGHT) con renderizado OB dinámico.
Muestra los datos más recientes del Bloque de Órdenes en un panel de información inteligente y minimalista.
Detecta microzonas de consolidación mediante un algoritmo de loopback basado en pivotes.
Destaca las zonas de límite de rango y anticipa las verdaderas rupturas.
Color y opacidad personalizables para la visualización de zonas.
Alertas de ruptura en tiempo real para una confirmación temprana de la operación.
Sistema dinámico de límites basado en el ATR que traza zonas naturales de volatilidad.
Ayuda a identificar el potencial de reversión y las zonas de expansión de la tendencia.
Periodo ATR, multiplicador y tipo de precio aplicado totalmente configurables.
Líneas de proyección TP/SL autogeneradas con hasta tres niveles TP.
Cada línea viene con opciones independientes de estilo y color.
Ideal para operadores que utilizan estrategias de toma de beneficios multietapa.
Sistema de alerta dual (popup en pantalla + notificación push).
Control de retardo personalizado para evitar la repetición de alertas.
Detecta instantáneamente los cambios de ruptura y de estructura en el momento en que se producen.
Spectral Heat Map (Planned)
Visualiza la fuerza del bloque de órdenes y la densidad de liquidez a través de gradientes de intensidad, mostrando dónde están más activas las órdenes institucionales.
Neural ATR Adaptation (Next Build)
El ATR evoluciona basándose en el ritmo de los precios y los ciclos de volatilidad - no en plazos estáticos.
Sincronización de paneles cognitivos
Módulo de inteligencia artificial para múltiples marcos temporales que alinea la tendencia del mercado de M1 a D1 en tiempo real.
Smart Symbol Profiling
Adapta automáticamente los parámetros (ATR, umbral OB) en función de las características de los pares y las firmas de volatilidad.
-
Elegante + Potente - Construido para profesionales, diseñado para la precisión.
Compatibilidad Universal - Funciona en todos los mercados y plazos.
Next-Gen Visual Analytics - Interfaz futurista con contraste adaptativo.
Arquitectura modular - Se integra perfectamente con indicadores inteligentes de tendencia o estructura.
Ritz Order Block SPECTRA transforma los datos brutos de las velas en inteligencia de mercado,
ayudando a los operadores a ver las capas invisibles de liquidez y estructura.