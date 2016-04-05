Winning candle

Meistern Sie den Goldmarkt mit präzisem Timing
Exklusive Frühbucherpreise nur für die ersten 100 Kunden

Überblick: Schöpfen Sie das Potenzial der Marktvolatilität um 15:00 UTC mit dem Winning Hour Gold Indicator aus. Dieses leistungsstarke Tool wurde speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt, um hochwahrscheinliche Bewegungen während einer der liquidesten Stunden des Handelstages zu erfassen. Ob Sie nun Daytrader oder Scalper sind, dieser Indikator vereinfacht Ihren Entscheidungsprozess, indem er klare Zonen und Einstiegspunkte definiert.

Hauptmerkmale:

  • Gold-spezifischer Algorithmus: Ausschließlich für die einzigartige Volatilität des XAUUSD optimiert.

  • Automatisiertes Range Mapping: Zeichnet sofort die High/Low Range der 15:00 UTC-Kerze ein und erstellt eine visuelle "Action Zone" (Rechteck) auf Ihrem Chart.

  • Intelligente Einstiegssignale: Erzeugt präzise Kauf- und Verkaufswarnungen auf der Grundlage der Preisentwicklung.

  • Dynamische Strategieanpassung: Enthält eine eingebaute Logik, um unterschiedliche Marktbedingungen auf der Grundlage der Volatilität (Pips-Spanne) zu behandeln.

Wie es funktioniert (Die Strategie):

Der Indikator verfolgt einen disziplinierten Ansatz, um den Kapitalerhalt sicherzustellen:

  • Zielsetzung: Standard-TP von 50 Pips und SL von 50 Pips für ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis.

  • Volatilitäts-Logik:

    • Hohe Volatilität (>250 Pips): Zielt auf Einstiege an den Bereichsgrenzen für Mean Reversion oder Expansion.

    • Geringe Volatilität (≤200 Pips): Konzentriert sich auf das Ausbruchsmomentum und leitet Sie an, in Richtung des Trends zu handeln.

  • Handelsmanagement: Eingebaute "One Win a Day"-Logik: Wenn das Ziel erreicht wird, wird die Sitzung erfolgreich beendet.

Empfohlenes Setup:

  • Vermögenswert: Gold (XAUUSD)

  • Zeitrahmen: 15-Minuten (M15) für optimale Genauigkeit.

  • Handelszeiten: Beginnt um 15:00 UTC.

Intelligent handeln

Risikohinweis: Der Handel mit Gold und Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst.
SilentLevels
Barakah Muslih B Alharbi
Indikatoren
Eines der Schlüsselelemente beim Handel ist die Identifizierung von Zonen oder Niveaus, die es den Händlern ermöglichen, während des Handels Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. أحد العناصر الأساسية في التداول هو تحديد المناطق أو المستويات التي تسمح للمتداولين باتخاذ قرارات الشراء أو البيع أثناء التداول. Der Indikator zeigt Fibonacci-Levels يعرض المؤشر مستويات فيبوناتشي Zeichnungsniveaus auf der Grundlage historischer Tages- oder Wochendaten. مستويات الرسم بناءً على البيانات التاريخية
TriplexTime
Barakah Muslih B Alharbi
Indikatoren
Wenn geometrische Formen mit der Zeit und dem Preis übereinstimmen, geben sie mehr Vertrauen in das Diagramm Der Indikator stellt tägliche und wöchentliche Kursdreiecke dar Das wöchentliche wird bis zum Ende der Handelswoche beibehalten. Während das tägliche Dreieck sich mit jeder Eröffnung ändert. Die Größe der Dreiecke variiert in Abhängigkeit von den vorherigen Daten. Sie dienen als Entscheidungshilfe, insbesondere auf beiden Seiten des Dreiecks * Enthält Optionen zur Aktivierung und Deaktiv
The time zone of the price
Barakah Muslih B Alharbi
Indikatoren
Wenn die Zeit und der Preis in einer kritischen Zone konvergieren, entsteht ein zentraler Bereich, der die Entscheidungsfindung vereinfacht. Genau das ist die Funktionalität dieses Indikators, denn er integriert Zeit und Preis, um eine robuste Zone zu markieren, auf die Sie sich verlassen können. Hauptmerkmale des Indikators: - Dynamische Zeit-Kurs-Zonen: Der Indikator zeichnet eine vom Benutzer festgelegte Zeit-Kurs-Zone, die auf den in der Konfiguration verfügbaren anpassbaren Einstellungen
Quaternary Time Pro
Barakah Muslih B Alharbi
Indikatoren
"Die aktualisierte Version des Wärmekarte Gold. Der Indikator ist effektiver auf dem Goldchart, wo die täglichen Gelegenheiten deutlich vor Ihnen erscheinen werden. Levels14Gold führt die Integration von Unterstützungen und Widerständen ein, und Zeit, zusammen mit bedeutenden Verbesserungen." 1. **Heatmap für Preisdynamik**: Es wurde eine Heatmap hinzugefügt, die die Intensität der Preisbewegungen anzeigt und von **45 bis 630 Grad** reicht. - **Hauptniveaus**: Markiert in **blau**, wie im Vide
