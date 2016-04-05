Winning candle

Meistern Sie den Goldmarkt mit präzisem Timing

Überblick: Schöpfen Sie das Potenzial der Marktvolatilität um 15:00 UTC mit dem Winning Hour Gold Indicator aus. Dieses leistungsstarke Tool wurde speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt, um hochwahrscheinliche Bewegungen während einer der liquidesten Stunden des Handelstages zu erfassen. Ob Sie nun Daytrader oder Scalper sind, dieser Indikator vereinfacht Ihren Entscheidungsprozess, indem er klare Zonen und Einstiegspunkte definiert.

Hauptmerkmale:

Gold-spezifischer Algorithmus: Ausschließlich für die einzigartige Volatilität des XAUUSD optimiert.

Automatisiertes Range Mapping: Zeichnet sofort die High/Low Range der 15:00 UTC-Kerze ein und erstellt eine visuelle "Action Zone" (Rechteck) auf Ihrem Chart.

Intelligente Einstiegssignale: Erzeugt präzise Kauf- und Verkaufswarnungen auf der Grundlage der Preisentwicklung.

Dynamische Strategieanpassung: Enthält eine eingebaute Logik, um unterschiedliche Marktbedingungen auf der Grundlage der Volatilität (Pips-Spanne) zu behandeln.

Wie es funktioniert (Die Strategie):

Der Indikator verfolgt einen disziplinierten Ansatz, um den Kapitalerhalt sicherzustellen:

Zielsetzung: Standard-TP von 50 Pips und SL von 50 Pips für ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilitäts-Logik: Hohe Volatilität (>250 Pips): Zielt auf Einstiege an den Bereichsgrenzen für Mean Reversion oder Expansion. Geringe Volatilität (≤200 Pips): Konzentriert sich auf das Ausbruchsmomentum und leitet Sie an, in Richtung des Trends zu handeln.

Handelsmanagement: Eingebaute "One Win a Day"-Logik: Wenn das Ziel erreicht wird, wird die Sitzung erfolgreich beendet.

Empfohlenes Setup:

Vermögenswert: Gold (XAUUSD)

Zeitrahmen: 15-Minuten (M15) für optimale Genauigkeit.

Handelszeiten: Beginnt um 15:00 UTC.

