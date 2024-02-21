HorizonFX

5

HorizonFX - Marktoszillator zur Unterstützung der technischen Analyse

HorizonFX ist ein Marktoszillator, der zur Unterstützung von Devisenhändlern bei der technischen Analyse entwickelt wurde und bei der Beobachtung von Preisverhalten, Momentum und Volatilität hilft. HorizonFX basiert auf einer proprietären mathematischen Formulierung und wurde entwickelt, um bestehende Analysemethoden zu ergänzen und eine zusätzliche Perspektive auf die Marktbedingungen zu bieten.

HorizonFX ersetzt nicht die Entscheidungsfindung oder garantiert Ergebnisse, sondern fungiert als Hilfsmittel, das visuelle Signale liefert, die zusammen mit dem Kursgeschehen, den Risikomanagementregeln und dem breiteren Marktkontext interpretiert werden können.

Hauptmerkmale von HorizonFX

Proprietäres Berechnungsmodell
HorizonFX verwendet ein maßgeschneidertes mathematisches Modell, das mehrere Marktvariablen kombiniert, um seine oszillierenden Linien zu generieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine strukturierte Sicht auf Momentum-Verschiebungen und relative Volatilität zu bieten, um Händlern zu helfen, potenziell interessante Bereiche im Markt zu identifizieren.

Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen
Der Indikator ist so konzipiert, dass er über verschiedene Zeitrahmen hinweg konsistent funktioniert. Er kann bei verschiedenen Handelsstilen - wie Scalping, Intraday-Analyse oder Swing-Trading - als kontextbezogenes Unterstützungsinstrument eingesetzt werden, das sich an den bevorzugten Markthorizont des Händlers anpasst.

Unterstützung bei der Signalinterpretation
HorizonFX hebt potenzielle Richtungsänderungen durch visuelle Oszillationen und Kreuzungen hervor. Bei diesen Signalen handelt es sich nicht um Handelsanweisungen, sondern um Anhaltspunkte, die Händlern bei der Bewertung der Marktbedingungen helfen können, wenn sie mit anderen Indikatoren oder Analysetechniken kombiniert werden.

Benutzerfreundliches Design
Mit einer klaren und intuitiven Benutzeroberfläche ist HorizonFX sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. Seine visuelle Struktur vereinfacht die Interpretation der Momentum-Dynamik, ohne den Chart zu überfrachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

HorizonFX soll als Teil eines umfassenderen Handelssystems eingesetzt werden, neben Tools wie Trendanalyse, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Volumenstudien und angemessenem Risikomanagement. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, und kein Indikator sollte isoliert verwendet werden.

Als analytischer Helfer unterstützt HorizonFX Händler beim Aufbau einer strukturierten und fundierten Marktanalyse und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung von Disziplin, Testen und persönlicher Strategieentwicklung.

Bewertungen 1
hani
209
hani 2024.03.08 15:56 
 

Great indicator, I really liked it and it helped me a lot in getting into trades.

