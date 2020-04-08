Intuitiver Handel auf höheren Zeitskalen

Optimieren Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Target Trend V2-Indikator. Dieses Tool wurde speziell für den Einsatz auf höheren Zeitrahmen entwickelt und ist darauf spezialisiert, den zugrunde liegenden Markttrend sofort zu erkennen, so dass Sie Ihre Entscheidungen mit absoluter Klarheit treffen können.

Unsere Kernphilosophie betont Beständigkeit und Disziplin: Folgen Sie einfach dem Signal, um die Trendbewegung zu erfassen und Ihr tägliches Gewinnziel zu erreichen, und schließen Sie den Handel oft schon nach einer einzigen Kerze. Denken Sie daran, dass der Schlüssel zum langfristigen Erfolg darin besteht, Übertreibungen zu vermeiden.

Vollständig anpassbar: Der Indikator ist vollständig anpassbar. Sie können die Parameter und Alarme nach Ihren Wünschen einstellen und ihn so perfekt an Ihren persönlichen Handelsstil, Ihre Risikotoleranz und Ihre operativen Präferenzen anpassen.