Winning candle

Domine el Mercado del Oro con Precision Timing
Precio exclusivo por reserva anticipada sólo para los 100 primeros clientes

Visión general: Libere el potencial de la volatilidad del mercado de las 15:00 UTC con el indicador Winning Hour Gold. Específicamente diseñado para el Oro (XAUUSD), esta poderosa herramienta está diseñada para capturar movimientos de alta probabilidad durante una de las horas más líquidas del día. Tanto si es usted day trader como scalper, este indicador simplifica su proceso de toma de decisiones definiendo zonas y puntos de entrada claros.

Características principales:

  • Algoritmo específico para el oro: Optimizado exclusivamente para la volatilidad única del XAUUSD.

  • Mapeo de Rango Automatizado: Traza instantáneamente el rango Alto/Bajo de la vela de las 15:00 UTC, creando una "Zona de Acción" visual (Rectángulo) en su gráfico.

  • Señales de entrada inteligentes: Genera alertas precisas de compra y venta basadas en la acción del precio.

  • Adaptación dinámica de la estrategia: Incluye lógica incorporada para manejar diferentes condiciones de mercado basadas en la volatilidad (rango de pips).

Cómo Funciona (La Estrategia):

El indicador sigue un enfoque disciplinado para asegurar la preservación del capital:

  • Objetivo: TP por defecto de 50 pips y SL de 50 pips para una relación Riesgo/Recompensa equilibrada.

  • Lógica de Volatilidad:

    • Alta Volatilidad (>250 Pips): Entradas de objetivos en los límites del rango para reversión media o expansión.

    • Baja volatilidad (≤200 pipos): Se centra en el impulso de ruptura, guiándole para operar en la dirección de la tendencia.

  • Gestión de operaciones: Lógica "One Win a Day" incorporada: si se alcanza el objetivo, la sesión se cierra con éxito.

Configuración recomendada:

  • Activo: Oro (XAUUSD)

  • Marco temporal: 15-Minutos (M15) para una precisión óptima.

  • Horario de negociación: Comienza a las 15:00 UTC.

Operar con inteligencia

Descargo de responsabilidad: Operar con oro e instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Por favor, opere con responsabilidad.
