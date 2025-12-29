SunnyBounce Indicator

SunnyBounce Indikator - Professionelles Trendfolge-Signalsystem





Der SunnyBounce-Indikator ist ein leistungsstarkes und intuitives Trendfolge-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die klare, umsetzbare Signale ohne Rauschen wünschen. Dieser Indikator basiert auf dem bewährten Konzept der doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen und identifiziert optimale Einstiegspunkte, wenn sich das Momentum im Markt ändert, und gibt Ihnen das Vertrauen, im richtigen Moment zu handeln.





Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der lernt, Markttrends zu lesen, oder ein erfahrener Händler, der nach einem zuverlässigen Bestätigungswerkzeug sucht, SunnyBounce liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart mit einer sauberen, professionellen visuellen Schnittstelle.









Wie es funktioniert - Die Logik erklärt





Der SunnyBounce-Indikator funktioniert nach einem bewährten Prinzip: Wenn ein sich schnell bewegender Durchschnitt einen sich langsam bewegenden Durchschnitt übersteigt, signalisiert dies ein zunehmendes Aufwärtsmomentum. Umgekehrt signalisiert ein sich schnell bewegender Durchschnitt, der den sich langsam bewegenden Durchschnitt unterschreitet, zunehmenden Abwärtsdruck.





Hier finden Sie die detaillierte Logik hinter jedem Signal:





Generierung von Kaufsignalen

Der Indikator überwacht kontinuierlich zwei Exponential Moving Averages (EMA) - einen Fast EMA und einen Slow EMA. Wenn der Wert des Fast EMA auf dem aktuellen Balken über den Wert des Slow EMA ansteigt, während er auf dem vorherigen Balken gleich oder darunter lag, ist ein Crossover eingetreten. Dieser Crossover zeigt an, dass die jüngsten Kursbewegungen im Vergleich zum längerfristigen Trend an Aufwärtsdynamik gewinnen. Unterhalb der Kerze erscheint ein grüner Pfeil, der den genauen Zeitpunkt für einen Einstieg in den Kauf anzeigt.





Erzeugung eines Verkaufssignals

Die entgegengesetzte Bedingung löst ein Verkaufssignal aus. Wenn der Fast EMA von oben unter den Slow EMA kreuzt, deutet dies darauf hin, dass das kurzfristige Momentum im Vergleich zum längerfristigen Durchschnitt nach unten gedreht hat. Ein roter Pfeil erscheint oberhalb der Kerze und signalisiert einen potenziellen Einstieg in einen Short-Kurs oder den Ausstieg aus einer Long-Position.





System zur Signalfilterung

Um Übertreibungen zu vermeiden und Fehlsignale bei unruhigen Marktbedingungen zu reduzieren, verfügt der SunnyBounce über eine intelligente Signalabstandsfunktion. Sie können den Indikator so konfigurieren, dass er eine bestimmte Anzahl von Takten zwischen den Signalen wartet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie nur hochwertige Signale erhalten und nicht in "Whipsaw"-Bewegungen verwickelt werden, die auftreten, wenn der Preis um die gleitenden Durchschnitte schwankt.









Wichtigste Merkmale





Visuelle Signalpfeile

Klare grüne Pfeile für Kaufsignale und rote Pfeile für Verkaufssignale erscheinen direkt auf Ihrem Chart. Die Pfeile sind mit einem einstellbaren Versatz zu den Kursbalken positioniert, so dass sie gut sichtbar sind, ohne die Sicht auf das Kursgeschehen zu behindern.





Duale EMA-Anzeige

Sowohl der Fast EMA (dargestellt als durchgezogene blaue Linie) als auch der Slow EMA (dargestellt als gestrichelte orangefarbene Linie) werden auf Ihrem Chart eingezeichnet. So können Sie Überkreuzungen visuell bestätigen und die aktuelle Trendbeziehung auf einen Blick verstehen.





Interaktive Informationstafel

Ein professionelles On-Chart-Panel zeigt Informationen in Echtzeit an, darunter:

- Aktueller Status des Indikators

- Live-Werte des Fast EMA und Slow EMA

- Letzter Signaltyp (Kauf oder Verkauf)

- Preis beim letzten Signal

- Anzahl der Balken seit der Erzeugung des letzten Signals

- Historie der drei letzten Signale mit Zeitstempeln und Preisen





Signalverlaufsprotokoll

Ein optionales detailliertes Signalprotokoll kann aktiviert werden, um die letzten fünf Signale mit vollständigen Informationen anzuzeigen, einschließlich genauer Zeitstempel, Signaltypen, Einstiegskurse und EMA-Werte zum Zeitpunkt jedes Signals. Diese Funktion ist von unschätzbarem Wert, um Ihre Handelsentscheidungen zu überprüfen und das Marktverhalten zu verstehen.





Vollständig anpassbare Parameter

Jeder Aspekt des Indikators kann an Ihren Handelsstil angepasst werden:

- Schnelle und langsame EMA-Perioden, die zu jedem Zeitrahmen oder Instrument passen

- Offset des Signalpfeils für visuelle Präferenzen

- Angewandter Preistyp für die EMA-Berechnung

- Balkenverzögerung zwischen den Signalen zur Filterung

- Panel-Farben, Schriftgrößen und Positionen

- Aktivieren oder deaktivieren Sie jede visuelle Komponente









Warum SunnyBounce wählen





Sauberes und professionelles Design

Im Gegensatz zu überladenen Indikatoren, die Ihr Diagramm erdrücken, bewahrt SunnyBounce eine klare Ästhetik und bietet gleichzeitig alle Informationen, die Sie benötigen. Die visuellen Panels sind schlank, modern und vollständig anpassbar.





Optimierte Leistung

Der Indikator ist nach den bewährten MQL5-Praktiken mit angemessener Speicherverwaltung, Ressourcenbereinigung und effizienten Berechnungsroutinen codiert. Er wird Ihr Terminal nicht verlangsamen oder Leistungsprobleme verursachen, selbst wenn er auf mehreren Charts läuft.





Eingebautes Logging-System

Für Händler, die ihre Signale analysieren möchten, enthält SunnyBounce ein fortschrittliches Logging-System mit automatischer Dateigrößenverwaltung und Log-Rotation. Sie können detaillierte Signalinformationen auf der Registerkarte "Experten" einsehen oder die Protokolle für eine spätere Analyse in Dateien speichern.





Funktioniert auf jedem Markt

SunnyBounce funktioniert bei Devisenpaaren, Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Aktien. Die EMA-Crossover-Logik passt sich an jeden liquiden Markt an, und die anpassbaren Parameter ermöglichen es Ihnen, die Einstellungen für Ihre bevorzugten Instrumente und Zeitrahmen zu optimieren.





Keine Neuberechnung

Sobald ein Signal auf einem geschlossenen Balken erscheint, bleibt es dort dauerhaft. SunnyBounce verändert die historischen Signale nicht und stellt sicher, dass das, was Sie im Backtesting sehen, den Live-Handelsbedingungen entspricht.









Empfohlene Einstellungen





Für Scalping (Zeitrahmen M1 bis M15):

Schnelle EMA-Periode: 5 bis 8

Langsame EMA-Periode: 13 bis 21

Bars Verzögerung: 3 bis 5





Für Day Trading (Zeitrahmen M30 bis H1):

Schneller EMA-Zeitraum: 10 bis 12

Langsamer EMA-Zeitraum: 20 bis 26

Bars Verzögerung: 5 bis 10





Für Swing Trading (Zeitrahmen H4 bis D1):

Schneller EMA-Zeitraum: 12 bis 20

Langsamer EMA-Zeitraum: 26 bis 50

Bars Verzögerung: 2 bis 5









Wie zu verwenden





1. Befestigen Sie den Indikator auf dem gewünschten Chart und Zeitrahmen

2. Konfigurieren Sie die Fast- und Slow-EMA-Perioden je nach Ihrem Handelsstil

3. Aktivieren Sie das visuelle Panel zur Überwachung der Indikatorwerte in Echtzeit

4. Warten Sie, bis ein Signalpfeil auf einer geschlossenen Kerze erscheint

5. Bestätigen Sie das Signal mit Ihrer eigenen Analyse oder zusätzlichen Zusammenflussfaktoren

6. Führen Sie Ihren Handel mit angemessenem Risikomanagement aus.





Der Indikator funktioniert am besten, wenn er mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Preisaktionsmustern oder anderen ergänzenden Analysetechniken kombiniert wird.









Technische Daten





Plattform: MetaTrader 5

Chart-Fenster: Haupt-Chart

Puffer: 4 (Kaufsignale, Verkaufssignale, Fast EMA, Slow EMA)

Eingabe-Parameter: Vollständig anpassbar

Ressourcenverbrauch: Optimiert für minimalen Speicherbedarf

Aktualisierungen: Kostenlose Updates auf Lebenszeit enthalten









Unterstützung:





Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen des Indikators haben, Hilfe bei der Installation benötigen oder Empfehlungen für bestimmte Märkte wünschen, senden Sie mir bitte eine private Nachricht. Ich setze mich dafür ein, dass Sie den größten Nutzen aus dem SunnyBounce Indicator ziehen.









Beginnen Sie den Handel mit Klarheit und Vertrauen. Fügen Sie den SunnyBounce-Indikator noch heute zu Ihrem Chart hinzu.