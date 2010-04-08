US30 Open Breakout

📌 US30 Open Breakout (MT5)

Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el US30 (Dow Jones) durante la apertura del mercado americano, momento de mayor volumen y movimientos direccionales claros.

El sistema se basa en una lógica de breakout estructurado, combinada con gestión de riesgo estricta, buscando consistencia y protección del capital.

✅ Características principales

✔ Optimizado exclusivamente para US30
✔ Trading por ventana horaria (US Open)
✔ Estrategia de Breakout en apertura
No Martingale – No Grid – No Hedging
✔ Riesgo fijo por operación (%)
✔ Límite de pérdida diaria
✔ Trailing Stop dinámico
✔ Cierre automático por horario
✔ Operativa simple, robusta y estable

📊 Rendimiento histórico (Strategy Tester MT5)

  • Periodo probado: 2023–2025

  • Drawdown máximo: <3%

  • Alta eficiencia operativa

  • Gestión conservadora del riesgo

(Los resultados pasados no garantizan resultados futuros)

⚙️ Recomendaciones

  • Timeframe: M1

  • Capital mínimo sugerido: 1,000 USD

  • Riesgo recomendado: 0.5% – 1%

  • Cuenta ECN / spreads bajos

  • Ideal para brokers con buena ejecución en índices


