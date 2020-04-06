US30 Open Breakout

📌 US30 Open Breakout (MT5)

Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el US30 (Dow Jones) durante la apertura del mercado americano, momento de mayor volumen y movimientos direccionales claros.

El sistema se basa en una lógica de breakout estructurado, combinada con gestión de riesgo estricta, buscando consistencia y protección del capital.

✅ Características principales

✔ Optimizado exclusivamente para US30
✔ Trading por ventana horaria (US Open)
✔ Estrategia de Breakout en apertura
No Martingale – No Grid – No Hedging
✔ Riesgo fijo por operación (%)
✔ Límite de pérdida diaria
✔ Trailing Stop dinámico
✔ Cierre automático por horario
✔ Operativa simple, robusta y estable

📊 Rendimiento histórico (Strategy Tester MT5)

  • Periodo probado: 2023–2025

  • Drawdown máximo: <3%

  • Alta eficiencia operativa

  • Gestión conservadora del riesgo

(Los resultados pasados no garantizan resultados futuros)

⚙️ Recomendaciones

  • Timeframe: M1

  • Capital mínimo sugerido: 1,000 USD

  • Riesgo recomendado: 0.5% – 1%

  • Cuenta ECN / spreads bajos

  • Ideal para brokers con buena ejecución en índices


EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Uzman Danışmanlar
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Uzman Danışmanlar
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Uzman Danışmanlar
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Uzman Danışmanlar
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Institutional Levels
SASA MIJIN
Uzman Danışmanlar
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Uzman Danışmanlar
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Long Journey EA
Frederick Mensah
Uzman Danışmanlar
- No Martingale - No Grid - No high Risk Strategy.                  - Target big moves - Swing - Low Risk This EA is good for busy individuals who doesn't have time to monitor the screen at all times. Just place it on 4H Timeframe and let it do all underground work. This excellent expert advisor is not a scalper. It’s made to target greater moves and a long term big wins while minimizing losses. Long Journey EA is a sophisticated mathematical algorithm that analyzes market data, it's based on
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
EA Valhalla
Uendel Rodrigues Dos Santog
4 (2)
Uzman Danışmanlar
Tired of losing FIMATHE entries? Tired of spending hours in front of the screen waiting for the right time to enter on a trade? EA VALHALLA was made for you! With simple configuration this EA will help you don't lose more entries! The Expert Advisor has all the necessary resources to help you with risk management. With a robust language and focused on MQL5, which is more complete and secure than MQL4. Download and test in DEMO account right now! https://bit.ly/3fO07eA Benefits: It stric
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Uzman Danışmanlar
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Uzman Danışmanlar
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Uzman Danışmanlar
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Uzman Danışmanlar
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
Uzman Danışmanlar
RoyalProfit EA Pro - Automated London/New York Breakout System Leverage the strategy used by institutional traders: Identify key levels during the London session and execute precise breakouts when New York opens. 100% automated. What Does This EA Do? RoyalProfit EA Pro implements a proven institutional strategy: during the London trading session, the EA automatically marks the maximum and minimum price range levels. When New Y
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Uzman Danışmanlar
Holiday Special (Ends Jan 15th): Get fully automated for 2026. Lifetime License reduced to $299 (Save $200) and 3-Month Access for $99 . Start the New Year with a professional edge. Range Vector Fibo Logic (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) is a sophisticated algorithmic trading system designed to capture Institutional Momentum Bursts in the forex and crypto markets. While most EAs rely on dangerous Martingale grids or lagging indicators, RVFL uses a proprietary “Vector Analysis” approach.
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Uzman Danışmanlar
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Uzman Danışmanlar
5 Yıldızlı Uzman Danışman — FundPass Pro FundPass Pro Tanıtımı: Tüm hesap türleri ve prop firm zorlukları için nihai yapay zeka ticaret sistemi ️ Önemli : Tüm hesap türleriyle (bireysel hesaplar ve prop firm değerlendirme hesapları dahil) uyumlu çalışabilmesi için kullanıcı ayarlarında "Prop Firm Modu" seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu seçenek aktif edilmezse, fonlu işlem firmalarının kurallarına uyulmayabilir. Genel Bakış: FundPass Pro , FTMO, MyForexFunds, The Funded Trade
Crossing Over
John Signer
Uzman Danışmanlar
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Uzman Danışmanlar
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
UltimateMultiStrategyAIEA
Ankurkumar J Prajapati
Uzman Danışmanlar
For Best Result use Time Frame 3 Min 1. Market DNA & Asset Recognition The EA automatically detects the asset class (Forex, Gold, Crypto, or Oil) by analyzing the symbol name. It dynamically reconfigures the Stop Loss , Trailing Stop stiffness , and Algorithm Scoring Weights to match the asset's specific volatility profile. 2. Multi-Factor Scoring Engine (0-100) Trades are only executed if the confidence score exceeds the AdaptiveMinScore. Trend: SuperTrend + MA (20 pts) Breakouts: Pivot Points
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Uzman Danışmanlar
O Robô Tesla nasceu da união entre tecnologia, disciplina e visão de futuro. Ele não é apenas um software, mas sim um parceiro estratégico para quem busca se aproximar do universo dos investimentos de forma inovadora, inteligente e alinhada às transformações do mercado financeiro global. Vivemos em uma era marcada pela velocidade da informação e pela evolução constante da tecnologia. Processos que antes demandavam horas de estudo, cálculos complexos e execução manual, hoje podem ser otimizados c
Gold Breaker EA
Febrian Andhika Wijaya
Uzman Danışmanlar
Gold Breaker EA – Smart & Safe Gold Trading Automation Gold Breaker EA is a fully automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) , built with one core principle: Capital protection first, profits second. Unlike many Gold EAs that rely on martingale, grid, or averaging down strategies , Gold Breaker EA uses a SAFE one-position approach . At any time, it manages only a single trade , always protected by a clear Stop Loss and Take Profit . There are no dangerous recovery system
NeuroCatalyst AI
Vadim Simonov
Uzman Danışmanlar
NeuroCatalyst_AI: 7/24 Yapay Zeka Ticaret Ortağınız. Piyasa Verilerini İstikrarlı Gelire Dönüştürün. #Forex Uzman Danışmanı #Yapay Zeka Ticareti #Otomatik Ticaret #Sinir Ağı #Ticaret Robotu #Pasif Gelir #MT5 EA #Algoritmik Ticaret #Risk Yönetimi #Forex Robotu NeuroProfit Catalyst_AI, sinir ağlarının gücünü ödünsüz risk yönetimi ile birleştiren yeni nesil bir Uzman Danışmandır. Zamanına değer veren ve istikrar arayanlar için yaratılmıştır; danışman ticaret sürecini tamamen otomatikleştirir, 7/24
Black Ice
Morris Mukono Waithaka
Uzman Danışmanlar
Black Ice EA ️ BLACK ICE EA: SYSTEMIC SUPERIORITY. A Verified Standard of Execution Black Ice EA is not an attempt at automation; it is the mandatory requirement for profitable execution on MT5. Engineered as a low-frequency Expert Advisor, its function is the elimination of human execution risk and the precise capitalization on statistically extreme market anomalies. Capital exposure is reserved strictly for high-conviction events, ensuring discipline is coded, not reliant on willpower. MECHAN
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Uzman Danışmanlar
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
