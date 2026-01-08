Trailing Stop Protected V1

Trailing Stop Protected EA V1 ist ein Tool, das den Stop-Loss automatisch aufhebt, wenn der Kurs eine bestimmte Gewinnspanne erreicht hat.

Es hilft Händlern beim Risikomanagement und bei der Gewinnoptimierung im Handel. Es ist kompatibel mit MT5 auf PCs und Smartphones.





Funktionen: Es gibt zwei Hauptfunktionen.

- Automatisches Setzen von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) auf Basis der eingegebenen Parameter.

- Automatisches Entfernen des Stop-Loss, wenn der laufende Auftrag ein definiertes Gewinnziel erreicht.





Es gibt zwei Möglichkeiten, den Stop-Loss zu entfernen:





- Nach Preispunkt.

- Durch zuvor geschlossene Candlesticks.





Hinweis: Die in diesem EA festgelegten Werte für Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) basieren auf Benchmark-Werten von Exness für Paare wie XAUUSD, EURUSD, GBPUSD usw. Die Punktwerte für andere Fondsmanagementgesellschaften, Währungspaare und Kryptowährungen sind möglicherweise nicht genau; Händler sollten sie entsprechend anpassen.

Es funktioniert nur für jeweils eine Position korrekt. Wenn Sie mehrere Positionen gleichzeitig ausführen, ist es möglicherweise nicht genau.