Trailing Stop Protected V1

Trailing Stop Protected EA V1 es una herramienta que elimina automáticamente el stop loss después de que el precio haya alcanzado un determinado margen de beneficios.

Ayuda a los operadores a gestionar el riesgo y optimizar los beneficios en el trading. Es compatible con MT5 en PCs y smartphones.





Funciones: Hay dos funciones principales.

- Establece automáticamente el stop loss (SL) y el take profit (TP) en función de los parámetros introducidos.

- Elimina automáticamente el stop loss cuando la orden de ejecución alcanza un objetivo de beneficio definido.





Hay dos formas de eliminar el stop loss:





- Por punto de precio.

- Por velas cerradas previamente.





Nota: Los puntos de valores de stop loss (SL) y take profit (TP) establecidos en este EA se basan en valores de referencia en Exness, para pares como XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc. El valor de los puntos en otras compañías de gestión de fondos, pares de divisas y criptodivisas puede no ser exacto; los operadores pueden querer ajustarlos en consecuencia.

Sólo funciona correctamente para una única posición a la vez, si ejecuta varias posiciones simultáneamente, puede no ser preciso.