DYJ Dynamic StopLimit Engine

DieDYJ Dynamic Stop-Limit Engine ist eine intelligente Einstiegsausführungsmaschine, die für automatisierte Handelssysteme entwickelt wurde. Durch die dynamische Kombination von Stop- und Limit-Mechanismen werden die Ausführungskurse nur dann streng begrenzt, wenn ein gültiger Preisauslöser bestätigt wurde. Die Engine konzentriert sich auf die Lösung gängiger Probleme in Märkten mit hoher Volatilität, wie Slippage, abnormale Spread-Ausweitung und unkontrollierte Ausführungen, und stellt sicher, dass jeder Handel innerhalb einer akzeptablen Preisspanne ausgeführt wird - oder bewusst übersprungen wird, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Marktaufträgen oder festen Stop-Limit-Aufträgen wertet die Dynamic Stop-Limit Engine während der Auftragserteilung kontinuierlich die Marktbedingungen in Echtzeit aus. Sie passt die Auslöser- und Limitstruktur dynamisch an, basierend auf dem Mindestpreisinkrement des Instruments, den Kontraktbeschränkungen und den aktuellen Spread-Bedingungen. Dieser Ansatz bewahrt die Ausführungsdisziplin und verbessert gleichzeitig die Ausführungsqualität und die allgemeine Systemstabilität erheblich.

Die Engine eignet sich hervorragend für Expert Advisors (EAs), algorithmischen Handel und strukturierte Handelsstrategien, insbesondere für Breakout- und Confirmation-basierte Einstiegslogiken, sowie für Kapitalmanagementsysteme, die sehr auf die Ausführungsqualität achten. Anstatt höhere Ausführungsraten anzustreben, liegt der Schwerpunkt der Design-Philosophie auf einer strikten Kontrolle der Einstiegskosten, um eine zuverlässige Ausführungsgrundlage für einen langfristigen, nachhaltigen automatisierten Handel zu schaffen.

Die gelbe gestrichelte Linie im Diagramm stellt den Ausführungskurs dar, der in der Regel einem lokalen Hoch oder Tief entspricht. Sie wird verwendet, um die Gültigkeit eines Kursausbruchs zu bestätigen und dient als Referenzpunkt für die Ausführungslogik und nicht als tatsächlicher Preis für die Auftragserteilung.

Die cyanfarbene gestrichelte Linie im Diagramm stellt den tatsächlichen Ausführungspreis dar, der auch als Pullback-Bestätigungspreis fungiert. Auf diesem Niveau wird die schwebende Order in der Regel letztendlich platziert, so dass das System nach der Bestätigung zu einem kontrollierteren Preis in den Markt einsteigen kann, wodurch Slippage und unnötige Preisjagden reduziert werden.

Eingabe



[Sprache]



InpDebugLanguage = DEBUG_LANG_ENGLISH -- Einstellung der Debug- und Protokollausgabesprache

[Konfiguration der dynamischen Stop-Limit-Order]



MaxOrders = 5 -- Maximale Anzahl von Aufträgen, begrenzt die Gesamtzahl der aktiven dynamischen Stop-Limit-Aufträge

OrderExpirationHours = 24 -- Ablaufzeit der Order (Stunden); nicht ausgeführte Orders werden automatisch storniert

MagicNumber = 7102023 -- Magische Nummer, die zur Identifizierung und Verwaltung der von dieser Strategie generierten Orders verwendet wird

[Buy Dynamic Stop-Limit Order]



Buy_ExecutionDistance = 2.0 -- Buy execution distance (Preiswert), begrenzt den schlechtesten akzeptablen Einstiegskurs

Buy_Volume = 0.01 -- Handelsvolumen für Kaufaufträge

Buy_SL_Distance = 6.0 -- Stop-Loss-Distanz für Kaufaufträge (Preiswert), dient der Kontrolle des maximalen Risikos

Buy_TP_Distance = 6.0 -- Take-Profit-Abstand für Kaufaufträge (Preiswert), definiert den Zielgewinnbereich

[Sell Dynamic Stop-Limit Order]



EnableSellDynamic = true -- Aktiviert die dynamische Stop-Limit-Logik für Verkaufsaufträge

Sell_TriggerDistance = 3.0 -- Sell-Trigger-Distanz (Preiswert), wird zur Bestätigung eines Ausbruchs nach unten verwendet

Sell_ExecutionDistance = 2.0 -- Sell execution distance (Preiswert), begrenzt den schlechtesten akzeptablen Einstiegskurs

Sell_Volume = 0.01 -- Handelsvolumen für Verkaufsaufträge

Sell_SL_Distance = 6.0 -- Stop-Loss-Distanz für Verkaufsaufträge (Preiswert), dient der Kontrolle des maximalen Risikos

Sell_TP_Distance = 6.0 -- Take-Profit-Abstand für Verkaufsaufträge (Preiswert), definiert den Zielgewinnbereich

[Control Panel Settings]



PanelWidth = 280 -- Breite des Kontrollfeldes

PanelHeight = 380 -- Höhe des Kontrollfeldes

InpIsDisplayLinePrice = false -- Preisbeschriftungen auf dem Chart anzeigen

InpOffsetForCurrentPriceLable = 112 -- Offset-Abstand für aktuelles Preislabel

PanelBackgroundColor = clrDarkSlateGray -- Hintergrundfarbe des Panels

PanelBorderColor = clrGoldenrod -- Farbe des Panel-Rahmens

PanelTitleColor = clrWhite -- Textfarbe für den Panel-Titel