DYJ Dynamic StopLimit Engine

DYJ Dynamic Stop-Limit Engine 是一套用于自动化交易系统的智能进场执行引擎，通过动态结合 Stop 与 Limit 机制，在价格被有效触发的前提下，对成交价格进行严格约束。该引擎专注于解决高波动行情下常见的滑点、点差异常放大及失控成交问题，确保每一笔交易在可接受的价格范围内执行，或选择放弃成交。

与传统市价单或固定 Stop-Limit 不同，Dynamic Stop-Limit Engine 会在下单过程中实时评估市场条件，并根据当前品种的最小变动单位、合约限制及点差状态动态调整触发与限价结构，从而在保证执行纪律的同时，显著提升成交质量与系统稳定性。

该引擎适用于 EA、算法交易及结构化策略场景，尤其适合突破、确认类进场逻辑和对成交质量高度敏感的资金管理系统。其设计理念并非追求更高的成交率，而是通过严格控制进场成本，为长期、可持续的自动化交易提供可靠的执行基础。

图表中的黄色虚线表示执行触发价格，通常对应市场的局部高点或低点，用于确认价格突破的有效性。该价格仅作为执行逻辑的参考点，并不一定是真正的成交或挂单价格。

图表中的青色虚线表示实际执行价格，同时也是回调确认价格。该价格通常是系统最终建立挂单的位置，用于在突破确认后，以更可控的价格完成进场，从而有效降低滑点和不必要的追价成本。

参数



[语言]

InpDebugLanguage = DEBUG_LANG_ENGLISH —— 调试与日志输出语言设置

MaxOrders = 5 —— 最大订单数量，用于限制同时存在的动态止损限价单数量

OrderExpirationHours = 24 —— 订单有效期（小时），超时未成交订单将自动失效

MagicNumber = 7102023 —— 魔术码，用于区分和管理本策略生成的订单

[动态止损限价单配置]

[买入动态止损限价单]

Buy_ExecutionDistance = 2.0 —— 买入执行距离（金额），限制最差可接受成交价

Buy_Volume = 0.01 —— 买入交易手数

Buy_SL_Distance = 6.0 —— 买入止损距离（金额），用于控制最大风险

Buy_TP_Distance = 6.0 —— 买入止盈距离（金额），定义目标盈利空间

EnableSellDynamic = true —— 是否启用卖出方向的动态止损限价单

Sell_TriggerDistance = 3.0 —— 卖出触发距离（金额），用于确认价格向下突破

Sell_ExecutionDistance = 2.0 —— 卖出执行距离（金额），限制最差可接受成交价

Sell_Volume = 0.01 —— 卖出交易手数

Sell_SL_Distance = 6.0 —— 卖出止损距离（金额），用于控制最大风险

Sell_TP_Distance = 6.0 —— 卖出止盈距离（金额），定义目标盈利空间

PanelWidth = 280 —— 控制面板宽度

PanelHeight = 380 —— 控制面板高度

InpIsDisplayLinePrice = false —— 是否在图表上显示价格标注

InpOffsetForCurrentPriceLable = 112 —— 当前价格标签的显示偏移量

PanelBackgroundColor = clrDarkSlateGray —— 面板背景颜色

PanelBorderColor = clrGoldenrod —— 面板边框颜色

PanelTitleColor = clrWhite —— 面板标题颜色

PanelTextColor = clrWhite —— 面板正文文本颜色

[卖出动态止损限价单][控制面板设置]