DYJ Dynamic StopLimit Engine

DYJ Dynamic Stop-Limit Engine 是一套用于自动化交易系统的智能进场执行引擎，通过动态结合 Stop 与 Limit 机制，在价格被有效触发的前提下，对成交价格进行严格约束。该引擎专注于解决高波动行情下常见的滑点、点差异常放大及失控成交问题，确保每一笔交易在可接受的价格范围内执行，或选择放弃成交。

与传统市价单或固定 Stop-Limit 不同，Dynamic Stop-Limit Engine 会在下单过程中实时评估市场条件，并根据当前品种的最小变动单位、合约限制及点差状态动态调整触发与限价结构，从而在保证执行纪律的同时，显著提升成交质量与系统稳定性。

该引擎适用于 EA、算法交易及结构化策略场景，尤其适合突破、确认类进场逻辑和对成交质量高度敏感的资金管理系统。其设计理念并非追求更高的成交率，而是通过严格控制进场成本，为长期、可持续的自动化交易提供可靠的执行基础。

图表中的黄色虚线表示执行触发价格，通常对应市场的局部高点或低点，用于确认价格突破的有效性。该价格仅作为执行逻辑的参考点，并不一定是真正的成交或挂单价格。

图表中的青色虚线表示实际执行价格，同时也是回调确认价格。该价格通常是系统最终建立挂单的位置，用于在突破确认后，以更可控的价格完成进场，从而有效降低滑点和不必要的追价成本。

参数

[语言]

  • InpDebugLanguage = DEBUG_LANG_ENGLISH —— 调试与日志输出语言设置
[动态止损限价单配置]
  • MaxOrders = 5 —— 最大订单数量，用于限制同时存在的动态止损限价单数量
  • OrderExpirationHours = 24 —— 订单有效期（小时），超时未成交订单将自动失效
  • MagicNumber = 7102023 —— 魔术码，用于区分和管理本策略生成的订单

[买入动态止损限价单]

  • Buy_ExecutionDistance = 2.0 —— 买入执行距离（金额），限制最差可接受成交价
  • Buy_Volume = 0.01 —— 买入交易手数
  • Buy_SL_Distance = 6.0 —— 买入止损距离（金额），用于控制最大风险
  • Buy_TP_Distance = 6.0 —— 买入止盈距离（金额），定义目标盈利空间
[卖出动态止损限价单]
  • EnableSellDynamic = true —— 是否启用卖出方向的动态止损限价单
  • Sell_TriggerDistance = 3.0 —— 卖出触发距离（金额），用于确认价格向下突破
  • Sell_ExecutionDistance = 2.0 —— 卖出执行距离（金额），限制最差可接受成交价
  • Sell_Volume = 0.01 —— 卖出交易手数
  • Sell_SL_Distance = 6.0 —— 卖出止损距离（金额），用于控制最大风险
  • Sell_TP_Distance = 6.0 —— 卖出止盈距离（金额），定义目标盈利空间
[控制面板设置]
  • PanelWidth = 280 —— 控制面板宽度
  • PanelHeight = 380 —— 控制面板高度
  • InpIsDisplayLinePrice = false —— 是否在图表上显示价格标注
  • InpOffsetForCurrentPriceLable = 112 —— 当前价格标签的显示偏移量
  • PanelBackgroundColor = clrDarkSlateGray —— 面板背景颜色
  • PanelBorderColor = clrGoldenrod —— 面板边框颜色
  • PanelTitleColor = clrWhite —— 面板标题颜色
  • PanelTextColor = clrWhite —— 面板正文文本颜色

推荐产品
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
专家
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
专家
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This has two strategies in one Expert Advisor: 1) Trend Scalpin in US-30 and 2) Grid in EURGBP 1) Trend Scalpin in US-30: First analyze the general trend in H1 by crossing Emas and Parabolic Sar, then analyze a Pull Back in M5 with the help of the RSI. This is done on a defined sche
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
专家
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This expert advisor is a Bot that analyzes, through EMA, AMA and ADX in longer periods of time, whether the market is in a range or not. After detecting the range, he enters smaller time frames looking for small pull backs with the RSI to carry out operations. If the operation goes again
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
专家
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
专家
This EA combines market structure analysis with Fibonacci retracement zones to identify high-probability entry points during trending markets. It intelligently maps swing highs/lows and evaluates the strength of a trend before placing entries at optimal retracement levels, typically 38.2%, 50%, and 61.8%. By trading in the direction of the main trend , this strategy offers a balance between precision and risk management. The EA also includes smart risk allocation logic, adjusting lot sizes depe
Neuro Trader EA
Roman Lomaev
专家
Neuro Trader EA is an expert advisor developed using artificial intelligence, designed for analysis and automated trading in financial markets. The advisor focuses on utilizing a neural network, allowing for more flexible and precise responses to market changes. The algorithm analyzes market behavior using weight coefficients and dynamically adapts to changing conditions, making it particularly effective for short-term trading. Features of the Advisor: Neural Network for Decision-Making: The adv
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
专家
Cryptex Scalper — 加密货币突破型智能交易系统 (M5) 概述 Cryptex Scalper 是一款专为加密货币交易（BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD 等）开发的突破型智能交易系统 (EA)。 它基于成熟的突破框架，但针对加密市场的特殊性进行了优化： 更大的点差， 24/7 全天候交易， 更高的波动性， 周末跳空风险。 Cryptex Scalper 引入了自适应的自学习过滤器和严格的风险控制，以提升在高波动环境下的稳定性。 主要功能与改进 1. 动态点差过滤器（自学习） 实时计算经纪商的平均点差，并乘以安全系数。 仅在当前点差低于该动态限制时才允许下单。 当点差超过限制时，所有挂单会立即被取消。 2. 基于 ATR 的波动率过滤器 使用 ATR 指标监控波动率。 当波动率过高时自动阻止入场，避免假突破。 3. 交易频率控制 每日交易次数限制，避免在震荡或不稳定行情中过度交易。 用户可设定每日最大交易次数。 4. 周末与低流动性时段保护 在周五市场收盘前自动删除所有挂单，以避免周末跳空。 自动跳过周日晚间流动性不足的交易时段，防止点差过度扩大。 5. 仓位管
QuantBot Order Block MT5 EA
Too Chee Ng
专家
The QuantBot MT5 EA is a tailored Expert Advisor developed by combining a price action and the Smart Money Order Block approach. It is enhanced with conventional RSI and Bollinger Bands technical indicators to deliver more precise trading signals. QuantBot is an Expert Advisor that does not utilize a grid or martingale strategy, and does not confine itself to any particular trading asset or timeframe; it excels by executing one precise position at a time. Trades are finalized once the target pro
LL High Frequency HFT EA
Leopoldo Licari
4 (4)
专家
LL High Frequency HFT EA is a High Frequency Trading Expert Advisor that uses a very fast and high-performance proprietary execution code capable of executing high-frequency and low-latency opening tasks. It also integrates within its code an instant closing system for all orders , unlike systems that close orders in a loop, losing precious milliseconds that are essential in HFT systems.  Please read the guide carefully before you start using EA, so you can know all the features and my suggesti
Secret Impulse
Eugen Funk
专家
EA（交易专家）会在纽约交易时段市场开始波动时开仓（交易量增加）。因此，冲量得到了交易量的支持，我们可以以较高的概率迅速达到止盈（Take Profit）。 信号  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 纽约交易时段的冲量入场 EA通过低时间框架上的FVG（公平价值缺口）检测隐藏的冲量。如果冲量在纽约交易时段之前或期间被检测到，EA会开仓。 根据市场动态管理仓位 如果冲量迅速消失，EA会采用以下三种策略之一： 在某个已识别的价格水平触发止损，并停止交易。 触发止损后，在相反方向开设新仓位。 继续管理原始仓位，通过增加或减少仓位直至获得利润。 如何使用 购买后，请与我联系以获取详细的设置说明。EA运行需要网络连接（内部使用了Rithmic验证的订单簿数据）。 如何进行回测 在黄金（XAUUSD）上运行测试。 时间框架：1分钟。 在输入字段“Lot Factor”中设置手数。1x表示0.01手，10x表示0.1手，以此类推。 设置您的账户货币中的最大允许回撤，例如100美元。如果达到指定的回撤值，所有仓位将被关闭。
LL Pursuit EA MT5
Leopoldo Licari
专家
UPDATE v1.0 IS OUT - PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT LL Pursuit EA is an advanced and smart multi-currency trading system , based on the combined and weighted use of different decision factors. The algorithm uses real-time data from 14 currency exchanges , the most liquid and weighted on the market, combined with the calculation of various indicators , including moving averages, accumulation and distribution volumes, currency strength and trend continuity, to automatically take op
Miranda Ice EA Mt5
Taha Saber Ashour Kamel
专家
Miranada ICe Ea for mt5 is strong multi strategy trading bot it has many super options on parameters that will help you for perfect trades hitting targets and low drawdown control also it has symbol loop to help you open one chart and make that on and choose racon strategy but make number of trades on and make it as you like  3 and make your lot size and run ea also if you want any symbol you can apply on chart but if you like to trade many pairs same time as I did in screenshot open one chart a
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
专家
The multi-currency EA provides the ability to manage trading on 30 symbols from a single interface in MetaTrader 5. It is based on a comprehensive approach to market analysis. Forex pairs and metals such as XAUUSD and XAGUSD are supported. Automatic processing of symbol names is possible for users. The EA is equipped with a self-learning mechanism that dynamically adjusts the entry threshold depending on changes in market conditions and transaction statistics. Options allow you to choose betwee
Kc
Andre Fonseca Loureiro
专家
该EA结合了来自Keltner通道和其他指标的信号，根据所选时间框架的趋势执行买入和卖出，通过为每个资产选择特定参数来非常自信。理想情况下，您应该在回溯测试中测试参数以验证策略。享受技术为您提供的最好的东西。如果您对我的个人预设感兴趣，请在聊天中与我们联系或发送电子邮件，vendas.mercadocapital@gmail.com。 This EA combines signals from Keltner's channels and other indicators, executes buy and sell against the trend of the selected time frame, great assertiveness with selection of specific parameters for each asset. Ideally, you should test the parameters in the backtest to validate the strategy. Enjoy the best that technology has t
Candle Bot
Steve Zoeger
专家
Welcome to the MT 5 Candle Bot Simply set the Indicator Filter as you want and the Robot does the Job for you. This Robot works on all frames time frames  and all pairs, the bot places entry positions. Features: - Magic Number - Spread Filter - Take Profit - Stop Loss - Bar Shift - Exit at opposite Signal - Filter (adjustable) - Trailing (adjustable) - Martingale (adjustable) and many  more. Please feel free to download it and trade 24/7. If you need help setting it up please feel free to contac
Pepito
Arismario Verissimo Neves
专家
Robô Pepito. Pepito é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Desenvolvido com uma estratégia que funciona exclusivamente com o ativo WIN, melhorando assim a sua performance e visando mais Ganhos e menos Perdas. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai configurado para realizar apenas uma operação ao dia, mas isso pode ser alterado nos "Parâmetros de entrada". ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de fun
EA Arbitrage Mixed MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
专家
The EA uses 4 strategies, each strategy uses joint work on several currencies at the same time. The   EA  uses 4 stages of control and order tracking for a step-by-step profit capture. Trading is carried out in a pair for several currencies at the same time, trading is also carried out in a group of several strategies, for example: the advisor opens orders simultaneously for two or more pairs and closes upon reaching a certain profit in% of the current or user balance. The EA does not use Marti
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
Breakout Scalper EA
Parthasarathi C
专家
Features of this EA This is fully Automated Trading Robot / Expert Advisor for MT5. It wont deploy any grid, martingale, averaging or any other risky things. It integrates multiple trend trading strategies, allowing it to quickly adapt to volatile price trends.   This EA can place Order at your own  Magic Number . Suitable for both beginners and experienced traders. Please give me yours valuable comments.
Nova BBX Trader
Anita Monus
专家
Nova BBX Trader is a balanced automation of the Bulls and Bears Power indicators — blending the push and pull of market forces into a single, disciplined system. Where the Bulls show buying strength and the Bears reveal selling pressure, Nova BBX Trader unites them to filter out indecision and highlight only the moments when one side truly dominates. This isn’t about reacting to every flicker of movement. Nova BBX Trader waits until the battle between buyers and sellers is clear, then trades wit
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
专家
EURUSD London Breakout Pro 在先进人工智能工具的支持下开发，EURUSD London Breakout Pro 提供了干净高效的代码结构，优化了速度与稳定性。 该智能交易系统采用机构级风险管理框架，并避免使用高风险策略，如马丁格尔、网格加仓（grid averaging）或不受控的对冲。 专为追求精确与安全的交易者打造，本系统将经过验证的伦敦时段突破策略与强大的入场过滤条件相结合： EMA200 (H4) 用于方向性趋势判断 ADX(14) 测量市场强度 MACD(12,26,9) 进行动能一致性验证 RSI(14) 作为超买/超卖保护 ATR(14) 提供自适应缓冲区与动态止损设置 通过专注于交易质量而非数量，EURUSD London Breakout Pro 旨在捕捉外汇市场最具流动性的时段中高概率的行情波动——并确保稳定执行与稳健的资金保护。 系统工作原理 构建亚洲时段的“区间盒” (00:00–07:59 GMT)。 当M15蜡烛收盘突破区间盒 ± 缓冲区时入场，缓冲区 = 最大(5点, 0.1×ATR(14))。 趋势过滤：价格相对于 E
FREE
Sinaleiro Trader
Renato Takahashi
专家
O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência. Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis. É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana. Alterar o parâmetro BR1 para BR.
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
专家
給我發個訊息，這樣我就可以寄給你 setfile 我建議在 VPS 的模擬帳戶上測試它三個月（如果您希望我為這個機器人推薦一個 VPS，您可以直接給我發送訊息），這樣您就可以根據您的需求進行調整。請記住，這個機器人是一個工具，而不是經過多年測試的成熟策略。為此，我推薦你黃金趨勢波動 該機器人僅在使用者設定的特定時間開啟操作。 3. 關鍵輸入參數 參數 預設值 說明 LotSize 1.0 交易量（依風險管理進行調整）。 FastMAPeriod 快速 MA 的 10 個週期（例如，10 根蠟燭）。 SlowMAPeriod 慢速 MA 的 50 個週期（例如，50 根蠟燭）。 TimeFrame PERIOD_M5 MA 計算時間範圍（例如，M5、H1）。 InverseLogic false 若為真，則反轉訊號。 StopLoss_Points 55 SL 點（0 為停用）。 TakeProfit_Points 110 TP 點（0 為停用）。 SL_TP_ActivationTime SL/TP 啟動前 180 秒。 EquityProtection 150.0 如果股權
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
指标
介绍 RSIScalperPro - 这款基于 RSI 指标的革命性交易指标适用于 MetaTrader 5，专为一分钟图表的剖刺交易而设计。借助 RSIScalperPro，您将拥有一个强大的工具箱，用于精确的入场和出场信号，提升您的交易水平。 RSIScalperPro 使用两种不同的 RSI 指标，为超买和超卖区域提供清晰的信号。您可以根据自己的偏好自定义两个 RSI 的时间周期和限制值，以实现您的交易策略的最佳效果。图表上的明显箭头使您可以轻松识别何时进入或退出交易。 RSIScalperPro 的另一个亮点是三个可自定义的移动平均线，帮助您识别趋势方向并确认强大的交易信号。这使您可以早早发现趋势并参与到盈利交易中。 此外，您可以设置 RSIScalperPro 发出每个新交易信号的听觉警报。这样，即使您不经常坐在计算机屏幕前，也不会错过任何重要的交易机会。 RSIScalperPro 提供用户友好的界面，并且在 MetaTrader 5 中很容易插入和配置。您可以根据个人交易偏好自定义指标，并利用其多样化的功能，提高交易成果。 利用 RSIScalperPro 的优势，提高
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Volume Flow Binance! 您是否曾想过能够访问您最喜欢的加密货币的 times and trades 数据，了解交易量流动和价格波动分析，即使您的经纪商不提供完整的交易历史记录？ 有了 Volume Flow Binance ，这一切现在变为现实！这个 MQL5 脚本是为寻求实时市场动态详细视图的加密货币交易者而设计的。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何加密货币的 times and trades 数据。 从全球领先的交易所 Binance 实时更新数据。 精确的交易量流动分析，让您能够识别并预测价格走势。 与 Times and Sales Crypto 指标 集成，将您的市场分析提升到一个新水平。 为什么选择 Volume Flow Binance？ 这是那些希望通过观察每笔交易来实时了解买卖行为的完美工具！通过这个脚本，您将获得深入的见解，并在其他交易者面前获得竞争优势。 不要错过这个机会！ 通过 Volume Flow Binance 解锁市场的力量，在加密货币革命中保持领先一步！ 安装和设置说明： 脚本安装
FREE
Quant PRO
Piotr Stepien
5 (3)
专家
Quant PRO  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT5 platform and multi currency pair. Uses genetic optimizations and all its settings are adjusted on an ongoing basis to this it does not require optimization, During its operation all parameters are adjusted to current trends and market volatility. EA automatically selects the currency pairs it works on, You only need to run them on AUDCAD symbol and you don't have to adjust anything. Tested in sample and in o
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (12)
专家
Stock Trader Pro is an automated trading advisor developed for the US stock market. Based on an author‑developed trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open only long positions. It attempts to identify market dips by trading in waves and monitors several timeframes to help pinpoint optimal entry points during temporary price declines. Stock Trader Pro Live signal (Admiral Markets, Risk x2) :  https://www.
Zen MT5
Elena Kusheva
专家
我滑点=0;-允许滑点，0-不使用   S cmt="";-评论订单   我魔法=20200131;-魔术，EA的订单ID   工作时间="00:00-24:00"; - 格式为HH:MM-HH:MM，全天0-24或00:00-24:00   D fix_lot=0.01;//fix lot-working lot   Order_tp D=100.0;//TP. 我建议-10.0-以点为4个字符获利！ EA自动检测5个字符的工具，并将自动增加值10倍。   D order_sl=0.0;//SL-止损点数为4个字符！   B AverageUse=true;-使用平均或不   D LotMn=1.59;-用于平均的很多乘数。   D AverageStep=30;-订单之间的步骤. 我推荐-100   D平均值平均值=60;-当平均值时获利。   I MaxOrders=20;-平均网格中的最大订单数。 我推荐-5   TF tf=PERIOD_D1;-working TF 我BarRepeat=3;酒吧重复-在同一方向重复酒吧的最小数目
Callidus Simple
Mate Patrik Toth
5 (1)
专家
I am Callidus Simple. I am Your Specialized Gold Trading Framework. Hello, Trader. I am a specialized, powerful version of the Callidus trading framework, engineered and optimized for one purpose: to master the unique and volatile personality of the Gold market (XAUUSD). I am not a crippled demo. I am a fully-featured Expert Advisor, containing the same sophisticated,   dual-engine adaptive core   as my Ultimate sibling. The only difference? My focus is singular—on Gold—and my decisions are bas
FREE
Martin Automated Trading RSI Simple
Zhu Chen Liu
专家
MDL5马丁自动化交易EA 一、整体介绍 程序运行名字为 马丁交易配置 - RSI - Lite ，当前为一个 极简版本 主要逻辑为自动监听RSI指标，当达到配置阈值时，自动触发 开单、   补仓、   止盈、   止损操作。 我发现市场对马丁并不友好，看到大家评论说会爆仓，不安全等等等，所以我在此做以下几点说明： （一）、金融有风险，交易需谨慎。 请大家理解并有效管理这些风险非常重要。马丁风险意味着高回报，我自己测试最高时2000入金不到一年可盈利20000。当然在最初的真实操作后为我也为疯狂买单。现在仍然在使用，实现在3个月翻倍。 （二）、趋势交易。 我不只是有马丁，还有一个趋势交易，使用双MA等多种混合指标判断天级别的趋势，实现1分钟超短线EA。目前可以实现接近不爆仓，但是年化只有200%，且费率达到60%，这不是我想到的结果。 （三）、我的使用建议 货币品种：欧美 时间范围：1H、1D、15M、5M 最低存款：$2000 账户类型：无特殊要求，不要隔夜费即可。 杠杆：1:100 因为市场是变化的，所以EA都是存在过拟合问题，建议1个月左右要调整参数，要习惯有空就去做近期回
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专门为 XAUUSD 设计的专家顾问（EA）。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12）触发。 该 EA 旨在自动管理其进场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定信号。Golden Hen EA 不使用网格、马丁格尔或平均成本技术 。 EA 开立的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 八种策略概述 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的一系列近期K线，以识别特定看跌形态后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略识别持续下跌趋势后的强劲看涨势头。它使用前一个 H4 K线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一个基于会话的策略。它监控相对于早期交易会话低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6):   这是一个趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
作者的更多信息
DYJ ScalpingBurg EA
Daying Cao
专家
DYJ Scappingburg EA是一个全自动专家顾问。 Burg算法过滤器用于条目。顾问需要对冲和ECN账户类型。 如果订单方向错误， 订单损失将由解套策略使其扭亏为盈。 您可以随时禁用 解套 策略。 一般性建议 推荐ECN账户，xauusd点差在8和11之间或更低，欧元兑美元点差1 最低存款额是200美元。 请在产品评论区下载xauusd和EURUSD设置文件 Input Parameters [Burg] MinProfit                  =  160 -- Open positions if predicted profit >= MinProfit PastBars                   =  200     --   Number of past bars ModelOrder              =  0.37     --   Order of Burg model as a fraction of PastBars UseMOM                   =  true     --   Enable
DYJ Trend analyst MT5
Daying Cao
指标
智能交易的动态市场洞察 我们的目标是提供无缝、高质量的服务，帮助市场参与者、交易员和分析师获取实时市场行情，并利用关键指标做出明智的交易决策。 先进且易用的趋势分析 这是一款前沿、高度稳健且操作简便的动态趋势分析指标。 DYJ市场观察指标   采用两种独立的方法来衡量市场的多空力量，每种方法都针对不同的市场趋势： 熊市指数   评估市场的下跌趋势力度。 牛市指数   衡量市场的上涨趋势强度。 Pivot指标：精准交易的利器 市场观察指标的一个重要功能是   Pivot ，它包含六种策略： 经典、卡玛瑞拉、无敌、斐波那契、网络布局、黄金分割。 此外，Pivot结合多种辅助指标（如   RSI、MACD、MA、布林带   等）来过滤虚假信号，提高交易准确性。 卓越的市场预测能力 我们的   Pivot 指标   基于先进算法，精准计算支点、支撑和阻力水平， 对未来关键价格点和可能的市场反转提供惊人的准确预测。 适用于所有市场与时间周期 该指标适用于   外汇、商品、股票、指数等所有市场及不同时间框架 ，助您在任何市场环境下做出最佳交易决策。 特点: 同时监视所有对。 默认情况下，指标
QuickClose
Daying Cao
实用工具
QuickClose   一键快速管理订单 QuickClose   让您一键即可立即关闭所有订单，操作速度极快。您可以选择关闭特定货币对的订单，或一次性关闭所有订单，使交易管理更快速、更高效。 该   EA（智能交易程序）   能够快速关闭所选货币对或所有交易的买入和卖出订单。SymbolButton 专为关闭订单设计，支持手动和自动预设利润平仓功能。 主要功能包括： 总利润追踪：   自动锁定   70% 的目标利润，同时新的目标利润将成倍提高。 自动删除挂单：   可选择删除所有挂单，或仅删除某个货币对的挂单。 手动开仓按钮：   轻松手动开设多头或空头订单。 利润显示 & 独立平仓按钮：   分别显示多头和空头的总利润，并可通过独立按钮分别平仓。 参数设置 PROFIT   – 当某个货币对的总利润达到设定值时，仅关闭该货币对的所有订单。 TOTALPROFIT   – 当所有货币对的总利润达到设定值时，关闭所有订单。 InpTrailingPercentage   – 自动锁定 70% 的目标利润。 ISEQUITY   – YES_EQ ：当净值低于设定的 EQUITY
SoarSignal
Daying Cao
指标
专业交易者都知道，在市场价格趋势转变时是进场交易的最佳时机，趋势转变时K线状态变化最明显，SoarSignal使用随机指标可以识别这些变化，确认趋势已衰竭，它是最接近K线状态变化的指标。SoarSignal的3条线均在 0 到 100 的区间内移动。值高于 80 视为处于超买区，表明价格可能发生反转。值低于 20 视为超卖，也表明价格可能发生反转。如果 %K 线由下往上穿越 %D 线，如果 %J 线由下往上穿越 %K与%D 线，可解读为买入信号。如果 %K 线由上往下穿越 %D 线，如果 %J线由下往上穿越 %K与%D 线，可解读为卖出信号。此类交叉可频繁发生。为获取更可靠的信号，您可以等待交叉与到达超买/超卖位同时发生。当有更可靠的买卖信号时提示交易者。 输入参数 nPeriod:20-Indicator Period.KDJ指标周期，通常不需要改变。 zoneSELL:80-值高于 80 视为处于超买区，表明价格可能发生反转。 zoneBUY:20-值低于 20 视为超卖，也表明价格可能发生反转。 InpBuyColor:LighSeaGreen-多头箭头颜色。 InpSellC
StrongCurrency
Daying Cao
5 (1)
指标
StrongCurrency是基于各种技术指标，移动平均线和枢轴的完整交易系统。这些元素中的每一个都可以通过定义的规则和系数进行评估（取决于指标），为StrongCurrency提供了无限优化的方案。StrongCurrency通过评估数据创建一个趋势强度和入场信号列表显示，它显示所有货币对的数据。根据每个货币对趋势强弱获得入场信号。列表数据包括Symbol，BuyPercent，SellPercent，LastBuySignal，LastSellSignal。其中LastBuySignal和LastSellSignal内容显示入场价格，时间，货币对趋势百分比。趋势强度大于70%时，认为是强货币对；该工具适用于外汇市场，指数，金属的数据。 该工具仅在一个图表任意周期上运行，它对于多货币交易者非常有吸引力的，其简化的信息（LastBuySignal和LastSellSignal）可以提供出色的输入信号。帮助您快速，识别强弱货币对。请参见截图。 关于MT4回测多货币的限制在评论里有说明。 输入参数 Text Color = White - 常态文本颜色。 Buy Signal color
PowerSignal
Daying Cao
5 (1)
指标
这个PowerSignal是基于ATR技术指标的完整交易系统。该指标将分析并记录每个POWERTREND从M5-MN中每个周期和货币对趋势强度。 PowerSignal通过评估这些数据来创建一个趋势强度和入口点信号列表显示。如果趋势强度百分比达到100，则一个警告会弹出来指示这种情况。当趋势百分比达大于等于75%时认为是强货币，另外LastEntry字段提示选择一个周期入场、显示了多个入场周期，入场价格，时间.通常根据实际情况选择一个中高周期入场比较好。 输入参数 Periods = 14-indicators Periods. Text Color = While - 常态文本颜色。 Buy Signal color = LawnGreen - 多头信号颜色。 Sell signal color = OrangeRed - 空头信号颜色。 Alert_ON = false-禁止报警.true-激活报警:支持报警提示、邮件、手机推送. Alert_Min_Interval = 15 Entry_Percent = PERCENT_100 - PERCENT_100表示产生多空信号的趋
DYJ TwoMACrossAlarm
Daying Cao
指标
这个指标显示2条移动平均线间的交叉，一个快速和慢速移动平均线。当快速MA1向上穿越慢速MA2时弹出报警。当快速MA1向下穿越慢速MA2时弹出报警。 输入参数 快速MA设置 Period = 5 -快速MA周期 Mode = SMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price = Close - type of price (Close,Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). 慢速MA设置 Period:10 - 慢速MA周期 Mode = SMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price = Close - type of price (Close,Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). 其他 NewBarCheckOnly = true/false - true:Check only new Bar DistanceBetweenMA = 0 - 2个
DYJ TwoMATrendFollowing
Daying Cao
专家
这个EA是基于经典的趋势跟踪系统监测入场信号的。它是基于ATR和CCI指标与移动平均线指标 DYJ TwoMACrossAlarm ，它使用2条移动平均线交叉查找信号，2个平均线分为一个快速和慢速移动平均线，这个EA使用了动态分配移动平均线MA1和MA2的周期，平均线周期使用了斐波那契数列，例如5,8 或 13,21 或 21,34 或......；当快速MA1向上穿越慢速MA2与CCI值向上穿越0线时，建立多单。当快速MA1向下穿越慢速MA2与CCI值向下穿越0线时，建立空单。ATR指标用于自动计算止损。如果有相反信号以及止损，止盈，追踪止损退出. 输入参数 MA Setup IsAutoAllocationMA = true - Dynamic allocation Period Fast MA Setup Period =5 - period of Faster Moving Average (value 5 )，if not automatic allocation period . Mode = EMA - type of Moving Average (SMA, E
DYJ NewsForexFactory
Daying Cao
实用工具
DYJ NewsForexFactory是用于基本市场分析的日历交易工具，同时它也是宏观经济事件指标。 在这里，你可以找到全球最大经济体的金融新闻和指标——从美国、欧盟到澳大利亚和纽西兰和日本和中国，共有9个经济体，涉及60多个货币对。800多个宏观经济指标和事件是从公共来源实时收集的。每个指标都有历史、当前和预测值以及重要性特征。此外，该服务存储图表和表格中列出的大量历史数据。 指示器右侧动态绿色箭头指示最后一个事件的发生，并给出该货币的数据分析结果，Better或者Worse，你能根据结果判断货币对的多与空 指示器左边指示黄色星号表示下一个即将发生的事件 指示器时间序列栏里显示每个时间点的事件对象。 指示器具有电子邮件和推送通知功能。 所有货币对 GBPUSD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、USDCAD、GBPJPY、EURJPY、eugbp、EURAUD、EURNZD、EURCAD、EURCHF、CADJPY、CADCHF、AUDUSD、AUDNZD、AUDCAD、AUDJPY、AUDCHF，NZDJPY、NZDUSD、NZDCAD、NZDCHF 参数 Inp
DYJ ThreeMACrossAlarm
Daying Cao
指标
这个指标显示了3条移动平均线之间的交叉，有快速、中速、慢速3条MA线。当快速FastMA向上穿越中速middleMA与中速middleMA向上穿越慢速slowMA，发出多头报警。当快速FastMA向下穿越中速middleMA与中速middleMA向下穿越慢速slowMA，发出空头报警。其中三线交叉包含了三线交叉于一个点的特例；当FastMA(MA1) 向下穿越middleMA(MA2)，发出报警提示关闭多单，当FastMA(MA1) 向上穿越middleMA(MA2)，发出报警提示关闭空单。 输入参数 快速MA设置 MAPeriod1 = 5 - 快速平均线周期. MAMethod1 = EMA - 移动平均线类型(SMA, EMA, SMMA, LWMA). MAPriceType1 = Close - 价格类型 (Close,Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). 中速MA设置 MAPeriod2 = 20 - 中速平均线周期. MAMethod2 = EMA - 移动平均线类型 (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
DYJ ThreeMACross
Daying Cao
专家
这个 Expert Advisor 是基于3条移动平均线指标，移动平均线交叉基于下列思想:快速、中速、慢速3条移动平均线交叉时，作为开仓和关仓的信号，其中三线交叉包含了三线交叉于一个点的特例。 当FastMA(MA1) 向上穿越middleMA(MA2)与middleMA(MA2)向上穿越slowMA(MA3)时建立多单. 当FastMA(MA1) 向下穿越middleMA(MA2)与middleMA(MA2)向下穿越slowMA(MA3)时建立空单； 当FastMA(MA1) 向下穿越middleMA(MA2)，关闭多单，当FastMA(MA1) 向上穿越middleMA(MA2)，关闭空单。 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易只有一个订单，这确保交易的最大安全。 输入参数: Fast MA settings Period = 5 - period of Faster Moving Average (value 5 ). Mode = EMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price =
DYJ RiseTrading
Daying Cao
专家
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
DYJ StochController
Daying Cao
指标
DYJ Stoch 控制器 是一个全货币对 Stoch 交易系统,它能显示每一个货币对M1到MN周期的 Stoch 值,当某个周期的 Stoch 值达到超卖区和超买区时有颜色提示，你能根据这些信息做出正确的交易 请你制作一个 Stoch 指标模板命名为DYJ Stoch ，保存它 当你用鼠标单击超卖区或者超买区时，自动打开相应货币对   周期的 图表，并加载 Stoch 指标 INPUT InpPairs                      = "GBPUSD,EURUSD,USDJPY,USDCHF,XAUUSD,USDCAD,GBPJPY,EURJPY,EURGBP,EURAUD,EURNZD,EURCAD,CADJPY,AUDUSD,AUDNZD,AUDCAD,AUDJPY,NZDJPY,NZDUSD,NZDCAD,GBPAUD,GBPNZD,GBPCAD,CHFJPY,NZDCHF,AUDCHF,EURCHF";     InpStrategyMinTimeFrame         = PERIOD_M1 -- Strategy MinPeriod  InpStrat
DYJ SoarTrading
Daying Cao
专家
这个 DYJ SoarTrading 是基于 SoarSignal 指标，它能使用任何货币对和任何图表周期。 当SoarSignal交叉在oversold下方, 达到oversold区域，且它们的交叉又向上穿越oversold线时，多头进场。当SoarSignal交叉在overbought上方, 达到 overbought区域, 且它们的交叉又向下穿越overbought线时，空头进场。 当SoarSignal到达对侧的区域，如果对侧区域是overbought区域关闭多单,如果对侧区域是oversold区域关闭空单. 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易只有一个订单，这确保交易的最大安全。 输入参数 SoarSignal指标设置 nPeriod = 20 - 指标周期 zoneSELL = 80 - 超买水平(overbought) zoneBUY = 20 - 超卖水平(oversold) 风险管理 Risk_Management = Automatic - 自动管理风险. Auto_Risk_Percent = 2 - 2%的活动资金. Auto_Max_R
DYJ WilliamsPercentRange SignalSource
Daying Cao
指标
DYJ WPR - SignalSource 是基于  WPR  指标的EA . 它仅仅使用一个货币对某个周期图表运行EA，就能监控全部货币对信号开仓关仓。 WPR 推荐 指标值介于80％和100％之间，表明市场超卖。 指标值介于0到20％之间，表示市场超买。 该指标的入场信号，则是趋势转折点。 该指标使用模拟交易技术，   指标为你提供评价开盘信号和收盘信号整体盈利。   你用哪种评估模式交易都很方便。   当你选择最大利润模型评估模型时， 建议您使用跟踪止损功能。 这样可以最大程度的跟踪趋势利润。   当您选择反向信号关闭评估模式时， 建议你耐心等待反信号出现，然后关闭仓位。 这个可以一直等趋势真正结束并盈利。 如果您需要自动化跟随指标开仓关仓，请下载实用工具软件 DYJ Follow Me Input parameters  [Indicator] InpWPRPeriod    = 14 -- period for WPR    InpShowArrows      = true InpAlertsOn        = true ArrowUpClr       
DYJ Sharp
Daying Cao
指标
DYJ Sharp高级算法，可检测新趋势和当前趋势延续，策略可用于入场和出场信号。策略在图表里显示了SHARP分界区域，区域有高位价格线HighLine和低位价格线LowLine。当K线的收盘价向上穿越区域 HighLine价格时与最低价向上穿越区域LowLine价格时是上涨信号，当K线收盘价下穿区域LowLine价格与最高价下穿HighLine价格时是下跌信号。每个货币对的信号显示在LAST SIGNALLED字段 输入参数 Paris - 指定货币对，以逗号分隔，例如 EURUSD,USDJPY,CADJPY MAX_BARS = 100 - 最大K线数量 nMinPeriod = D1 - 最小入场周期 nMaxPeriod = D1 - 最大入场周期 SendEmail = false - 通知你的邮箱 ShowAlert = true - 显示弹出报警窗口. MobileAlert = true - 通知到你的移动设备. MyMessage = 来自SHARP的消息. - 自定义消息 作者 Daying Cao, 我是一个具有丰富经验的软件工程师.
DYJ TrendWave
Daying Cao
指标
DYJ TRENDWAVE高级算法，检测新的趋势和当前趋势的延续，作为策略的入场信号。DYJ TRENDWAVE指标基于衡量多空双方的力量百分比，当空头(-)多头(+)趋势大于100%时产生信号。如果当前K线是阳线为多头入场信号，如果当前K线是阴线为空头入场信号，它使用多种滤波器对虚假信号过滤。 特点： 同时监视所有交易品种。 如果Pairs是空，指标默认监控报价窗口全部货币对，但用户可以选择喜欢的货币对. 监控每个时间段，从M1到MN。 仅在一个货币的某个图表周期(推荐H4或D1)运行指标. 输入参数： Pairs  --指定多货币符号，例如 EURUSD,USDJPY,CADJPY";为空时代表MARKET WATCH窗口的全部货币对 MinTimeFrame  = H1   --最小入场周期 MaxTimeFrame = MN   --最大入场周期 InpBuyColor = clrLime    --空头颜色. InpSellColor = clrWhite  --多头颜色. Send_Email = true       --发送邮件通知. Snow_Alert = f
DYJ TrendWave EA
Daying Cao
专家
DYJTRENDWAVE高级算法，检测新的趋势和当前趋势的延续，作为策略的入场信号。DYJTRENDWAVE交易系统基于衡量多空双方的力量百分比，当空头(-)多头(+)趋势大于100%时产生信号。如果当前K线是阳线为多头入场信号，如果当前K线是阴线为空头入场信号，它使用多种滤波器对虚假信号过滤。EA离场规则是当有反信号时或止损或追踪止损或止盈。 EA的新闻交易是基于经典DYJTRENDWAVE趋势波策略的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择MinTimeFrame=M1至MaxTimeFrame=H1. 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易限定的订单数量，这确保交易的最大安全。 特点： 同时监视所有交易品种。 EA默认监控23个主流货币对，但用户可以选择喜欢的货
DYJ Scalping EA
Daying Cao
专家
DYJ Scalping是一个全自动专家顾问。 随机指标过滤器用于入场条件。顾问需要对冲型、ECN账户类型 EA具备解套辅助策略，当方向错误时，自动激活解套策略，使其变为获利. 你可以随时禁用解套策略. 一般性建议 推荐ECN账户，XAUUSD点差在8到11或更低，EURUSD点差1 最低存款为200美元。 请在产品评论区下载XAUUSD and EURUSD设置文件 输入参数 InpLotsRisk                = 0.002  -- 批量风险x%， 如果余额为$10000与500杠杆，则默认为0.002%; 如果余额是$100或$200 与500杠杆 ，设置risk 0.1%; 如果 余额为$10000与 是2000杠杆，则rsik 0.008% 如果 余额为$100或$200与 是2000杠杆，则rsik 0.4% InpLots                      = 0      --  InpLots: 0-->自动 InpBlanceLimitMode   = EQUITY_LIMIT -- 净值限额模式，或删除EA                
DYJ T3ModeMA
Daying Cao
2 (1)
指标
DYJ T3ModeMA基于T3算法。 T3算法是在美国杂志《TASC》发表的文章《更好的移动平均线》中被引入技术分析领域的。 T3可以平滑价格序列，同时减少趋势跟踪系统的典型滞后。 该指标的柱形线尺寸决定入场信号，当柱形线尺寸趋于0时，则是趋势转折点。 该指标使用模拟交易技术， 指标为你提供评价开盘信号和收盘信号整体盈利。 你用哪种评估模式交易都很方便。 当你选择最大利润模型评估模型时， 建议您使用跟踪止损功能。 这样可以最大程度的跟踪趋势利润。 当您选择反向信号关闭评估模式时， 建议你耐心等待反信号出现，然后关闭仓位。 这个可以一直等趋势真正结束并盈利。 如果您需要自动化跟随指标开仓关仓，请下载实用工具软件 DYJ Follow Me Input [Indicator] InpMaMetod         = 2 -- Moving Average method(0~3):0-Simple averaging; 1-Exponential averaging; 2-Smoothed averaging;3-Linear-weighted averagin InpMaPeriod
DYJ Long term Strategy EA
Daying Cao
专家
DYJ Long term Strategy EA 是一个长线RSI交易系统。 我们在蜡烛中寻找最低价格作为多头趋势开始, 寻找最高价格位空头趋势开始， 我们会以最长时间持仓， 并且获得最大利润。 当订单方向错误时，策略能使其扭亏为盈。 EA仅仅在一个货币对图表任意周期运行 信号网址   参数 InpMagicNumber = 8257 InpIsDisplayInterface = true InpEAComment = LTS InpRStrategyTimeFrame = 1 Day InpLotsRisk = 0.0002 -- Lots Risk x%,default 0.002% if blance is 10000$ InpLots = 0.01 -- fixed lot [0-->Auto] InpMaxSpread = 100 Maxtrades = 1 InpDirection = Both InpFristOrderStep = 200 InpOrderStep = 200 InpTakeProfit = 0 InpStopLoss = 0 InpIsHide
DYJ Bands EA MT4
Daying Cao
专家
DYJBands使用Bands带信号开仓关仓:当价格回落时,它在较低频段买进,而在较高频段卖出.在相反的信号下或通过止盈,止损,追踪止损关仓. 这个专家使用了资金管理,传统的止损,止盈,追踪止损.每次交易限定的订单数量,这确保交易的最大安全.EA不使用高风险的交易方法,并且可以在大多数货币对和时间范围内进行交易.此外,它不会花费太多,而且它的设置非常简单,这对有经验的和新手交易者都是有好处的.EA默认设置参数设置适合GBPUSD在图表周期H1运行.此外, EURUSD, USDJPY, USDCAD和XAUUSD或其他等货币对的设置将在评论部分提供. EA的新闻交易是基于经典DYJBands策略的。您只需要从EA属性参数进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择TimeFrame=M1至TimeFrame=H1.EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。
DYJ MacdSto EA MT4
Daying Cao
专家
这个专家是一个独特的、易于使用的高质量的工具，因为我们纳入了MACD、Stochastic，RSI和ADX指标，EA使用趋势策略的优点在于保持长期盈利方向上才做单。它使用户的利润/损失有良好的组合实现。EA使用MACD与Stochastic，RSI和附属入场策略ADX指标查找信号。 入场规则: 多单:当在负值区域，MACD线向上穿越SIGNAL时，并且在MACD开仓水平下方时，同时Stochastic交叉在zoneBuy下方，然后又穿越zoneBuy线到zoneBuy上方时做多。 空单:当在正值区域，MACD线向下穿越SIGNAL线时，并且在MACD开仓水平的上方时，同时Stochastic交叉在zoneSell上方，然后又穿越到zoneSell的下方时做空。 退出规则: 多单:当在正值区域，MACD线向下穿越SIGNAL线时，并且在MACD关仓水平上方时关闭多单。 空单:当子啊负值区域，MACD线向上穿越SIGNAL线时，并且在关仓水平下方时关闭空单。 EA的新闻交易是基于经典DYMacdSto策略的。您只需要从EA属性参数进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。例如设
DYJ StrongCurrency EA MT4
Daying Cao
专家
DYJ StrongCurrency EA是基于各种技术指标，移动平均线和枢轴的完整交易系统。这些元素中的每一个都可以通过定义的规则和系数进行评估（取决于指标），为DYJ StrongCurrency EA提供了无限优化的方案。DYJ StrongCurrency EA通过评估数据创建一个趋势强度和入场信号列表显示，它显示所有货币对的数据。根据每个货币对趋势强弱获得入场信号。列表数据包括Symbol，LastEntryies，LastPercent。其中LastEntryies,LastPercent内容显示入场价格，时间，货币对趋势百分比。趋势强度大于70%时，认为是强货币对；该工具适用于外汇市场，指数，金属的数据。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 EA的新闻交易是基于经典StrongCurrency趋势策略的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 例如设置新闻时间是19:5
DYJ TrendPending EA
Daying Cao
专家
这个策略是基于自适应算法指标，自动寻找价格新低点与高点。这个DYJ TrendPending EA是实施这个规则开仓关仓的， 它使用风险最小的网格和加仓方法。并且可以附加正向和反向挂单，正向挂单可以降低网格和加仓次数，而反向挂单降低亏损概率。 EA的新闻交易是基于经典TrendPending策略的。您只需要从EA属性参数进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择TimeFrame=M1至TimeFrame=H1.EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 EA默认设置参数设置适合EURGBP在图表周期H1运行. 此外, GBPUSD,EURUSD和XAUUSD或其他等货币对的设置将在评论部分提供. 推荐： EA 设置: 使用默认设置或set files. 货币对: EURGBP. 图表: H1. 账户:ECN经纪商, 低点差/手续费, 1:500 lev
DYJ ArtOfForexsWar
Daying Cao
专家
这是一个多货币和多策略EA。该EA是在交易中创建一个或多个轮询交易的策略。 在轮询模式中，这些策略能应对各种复杂的市场环境，在交易中含有逆向策略。在趋势跟踪模式下，通过附加的主要趋势过滤器， DYJ's ArtOfForexWar 还可以在亏损趋势期间进行回撤交易。通常是在3单或3次平仓以内获利概率大于95%。 DYJ's ArtOfForexWar的新闻交易是基于多个趋势波策略的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 DYJ's ArtOfForexWar默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择MinTimeFrame=M1至MaxTimeFrame=H1. 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易限定的订单数量，这确保交易的最大安全。 特点 同时监视所有交易品种。 EA默认监控35个主流货币对，但用户可以选
DYJ ArtOfMakingMoney
Daying Cao
专家
DYJ ArtOfMakingMoney attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 35 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a s
DYJ Trend Analyst
Daying Cao
5 (1)
指标
我们的目标是提供无障碍和高质量的服务，使市场参与者、交易员和分析师都能获得及时的市场行情的交易决策所需的市场观察指标。 这是最优化，高度稳健和易于使用的动态趋势分析指标。 DYJ市场观察指标试图用两种不同的方法来衡量市场的看涨和看跌力量，每种方法都有一种。 该指标的熊市指数尝试衡量市场对价格下降趋势。 该指标的牛市指数尝试衡量市场对价格上涨趋势。 Pivot是市场观察指标的额外指标。Pivot含有6种策略:经典,卡玛瑞拉,无敌,斐波纳奇,网络布局,黄金分割. 另外点评里,采用多个辅助指标RSI,MACD,MA,布林带等过滤假信号. 我们的Pivot指标是基于先进的算法计算支点和支持和阻力水平。 它们对未来重要的价格水平和可能的市场逆转做出难以置信的准确预测。 适用于所有市场（外汇、大宗商品、股票、指数和其他）和时间框架。 特点: 同时监视所有对。 默认情况下，指标监视报价窗口的全部货币对。 它只从一个图（m1到mn）运行。 参数： inplanguage = english  --  英语或中文 InpCalculationMode = CALC_MODE_CLASSIC 
DYJ Trend Analyser EA
Daying Cao
专家
The DYJ Trend Analyser EA is based on  DYJ Trend Analyst  indicator. The most optimized, highly robust and easy to use DYJ Trend Analyser EA. DYJ Trend Analyser EA attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices. The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices. Pivot Point Extra Indicator for DYJ Tre
DYJ Market Challenges
Daying Cao
专家
这是一位高级专家顾问，它的策略是在图表上出现突然剧烈波动时进行交易。 这个EA是趋势突破交易 不过，它在市场每个蜡烛上产生一笔交易 它是低风险EA，没有很多仓位，具有预定义的TP、SL和TS 特征 监控全部货币对. 这个EA能监控默认的15个设置货币对, 但也能选择较少或较多的货币对. 这个EA是多货币EA，仅仅在一个图表运行EA，推荐H1图表。 通常每单利润成功率在80%以上 参数: InpPairs  = "EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDCHF,XAUUSD,USDJPY,AUDJPY,AUDUSD,NZDUSD,AUDCAD,AUDCHF,NZDCHF,NZDJPY,EURGBP,EURJPY" InpMagicnumber=36723457                  //  EA标识号码 InpAdxLevel       =  30                         //   趋势强度 AutoLotLevel      =  Second                  //  自动交易量级别 InpLotsExponent   =
筛选:
无评论
回复评论