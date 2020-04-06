DYJ Dynamic StopLimit Engine

DYJ Dynamic Stop-Limit Engine es un motor inteligente de ejecución de entradas diseñado para sistemas de negociación automatizados. Combinando dinámicamente los mecanismos de Stop y Límite, limita estrictamente los precios de ejecución sólo después de que se haya confirmado una activación válida del precio. El motor se centra en resolver los problemas habituales de los mercados de alta volatilidad, como el deslizamiento, la expansión anormal de los diferenciales y las ejecuciones incontroladas, garantizando que cada operación se ejecute dentro de un rango de precios aceptable, o se omita deliberadamente cuando no se cumplan las condiciones.

A diferencia de las órdenes de mercado tradicionales o las órdenes Stop-Limit fijas, el motor Stop-Limit dinámico evalúa continuamente las condiciones del mercado en tiempo real durante la colocación de la orden. Ajusta dinámicamente la estructura de activación y límite en función del incremento mínimo del precio del instrumento, las restricciones del contrato y las condiciones actuales del diferencial. Este enfoque preserva la disciplina de ejecución al tiempo que mejora significativamente la calidad de la ejecución y la estabilidad general del sistema.

El motor es muy adecuado para los Asesores Expertos (EA), la negociación algorítmica y las estrategias de negociación estructuradas, en particular la lógica de entrada basada en la confirmación y la ruptura, así como para los sistemas de gestión de capital que son muy sensibles a la calidad de la ejecución. En lugar de perseguir mayores tasas de ejecución, su filosofía de diseño hace hincapié en el control estricto de los costes de entrada, proporcionando una base de ejecución fiable para una negociación automatizada sostenible a largo plazo.

La línea amarilla discontinua del gráfico representa el precio de activación de la ejecución, que suele corresponder a un máximo o mínimo local. Se utiliza para confirmar la validez de una ruptura de precios y sirve como punto de referencia para la lógica de ejecución, en lugar del precio real de colocación de la orden.

La línea discontinua cian del gráfico representa el precio de ejecución real, que también funciona como precio de confirmación del retroceso. Este nivel suele ser donde se coloca finalmente la orden pendiente, lo que permite al sistema entrar en el mercado a un precio más controlado después de la confirmación, reduciendo así el deslizamiento y la persecución innecesaria de precios.

Entrada

[Idioma]

  • InpDebugLanguage = DEBUG_LANG_ENGLISH -- Configuración del idioma de salida de depuración y registro.

[Configuración de órdenes stop-límite dinámicas]

  • MaxOrders = 5 -- Número máximo de órdenes, limita el total de órdenes stop-limit dinámicas activas
  • OrderExpirationHours = 24 -- Tiempo de expiración de la orden (horas); las órdenes no ejecutadas se cancelarán automáticamente
  • MagicNumber = 7102023 -- Número mágico utilizado para identificar y gestionar las órdenes generadas por esta estrategia

[Buy Dynamic Stop-Limit Order]

  • Buy_ExecutionDistance = 2.0 -- Distancia de ejecución de compra (valor del precio), limita el peor precio de entrada aceptable
  • Buy_Volume = 0.01 -- Volumen de negociación para órdenes de compra
  • Buy_SL_Distance = 6.0 -- Distancia de stop loss para órdenes de compra (valor del precio), se utiliza para controlar el riesgo máximo
  • Buy_TP_Distance = 6.0 -- Distancia de toma de beneficios para órdenes de compra (valor del precio), define el rango de beneficio objetivo

[Orden Stop-Límite Dinámica de Venta]

  • EnableSellDynamic = true -- Habilita la lógica de límite dinámico para órdenes de venta
  • Sell_TriggerDistance = 3.0 -- Distancia de activación de venta (valor de precio), utilizada para confirmar la ruptura a la baja
  • Sell_ExecutionDistance = 2.0 -- Distancia de ejecución de venta (valor de precio), limita el peor precio de entrada aceptable
  • Sell_Volume = 0.01 -- Volumen de negociación para órdenes de venta
  • Sell_SL_Distance = 6.0 -- Distancia de stop loss para órdenes de venta (valor del precio), se utiliza para controlar el riesgo máximo
  • Sell_TP_Distance = 6.0 -- Distancia de toma de beneficios para órdenes de venta (valor del precio), define el rango de beneficio objetivo

[Configuración del panel de control]

  • PanelWidth = 280 -- Ancho del panel de control
  • PanelHeight = 380 -- Altura del panel de control
  • InpIsDisplayLinePrice = false -- Mostrar etiquetas de precio en el gráfico
  • InpOffsetForCurrentPriceLable = 112 -- Distancia de desplazamiento para la etiqueta del precio actual
  • PanelBackgroundColor = clrDarkSlateGray -- Color de fondo del panel
  • PanelBorderColor = clrGoldenrod -- Color del borde del panel
  • PanelTitleColor = clrWhite -- Color del texto del título del panel
  • PanelTextColor = clrWhite -- Color del texto del contenido del panel
