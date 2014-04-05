One Glance Cloud Map

Beschreibung des Indikators:

5 EMA mit Ichimoku-ähnlicher Farbfüllung ist ein Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der fünf Exponential Moving Averages (EMAs) mit visuellen Füllbereichen ähnlich dem Ichimoku-Wolkenkonzept kombiniert.

Hauptmerkmale:

Fünf EMA-Linien: EMA1 (13-Perioden): Schnellster gleitender Durchschnitt

EMA2 (21-Periode): Mittelschneller gleitender Durchschnitt

EMA3 (34-Periode): Gleitender Basis-/Referenz-Durchschnitt

EMA4 (55er-Periode): Mittel-langsamer gleitender Durchschnitt

EMA5 (233-Periode): Langsamster gleitender Durchschnitt (wird oft als Trendfilter verwendet) Farbige Füllbereiche: Füllbereich 1 : Farbiger Bereich zwischen EMA1 und EMA3 zur Visualisierung der Beziehung zwischen kurzfristigem und mittelfristigem Momentum

Füllbereich 2: Farbiger Bereich zwischen EMA3 und EMA5, der die Interaktion zwischen mittelfristigen und langfristigen Trends anzeigt Anpassbare Parameter: Alle EMA-Perioden können angepasst werden

Individuelle Farben für jede EMA-Linie

Anpassbare Füllfarben für beide Bereiche

Einstellbare Linienbreiten für bessere Sichtbarkeit

Handelsanwendungen:

Trend-Identifikation: Die Anordnung der EMAs hilft, allgemeine Markttrends zu erkennen Momentum-Analyse: Der Abstand zwischen den EMAs und die Füllbereiche liefern visuelle Hinweise auf die Stärke des Momentums Unterstützung/Widerstand: EMA-Cluster können als dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus dienen Trendumkehrungen: Überkreuzungen zwischen EMAs und wechselnden Füllbereichen können potenzielle Trendwechsel signalisieren

Visuelle Vorteile:

Die farbigen Füllungen erleichtern die Unterscheidung zwischen verschiedenen EMA-Beziehungen

Der EMA5 (233-Periode) ist standardmäßig dicker, wodurch langfristige Trends deutlicher hervortreten

Der Indikator bietet eine klare visuelle Darstellung von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig

Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die mehrere Zeitrahmen und Trenddynamiken auf einen Blick analysieren wollen. Er kombiniert die Einfachheit der EMAs mit der visuellen Klarheit der Ichimoku-ähnlichen Wolken.