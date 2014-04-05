One Glance Cloud Map

Beschreibung des Indikators:

5 EMA mit Ichimoku-ähnlicher Farbfüllung ist ein Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der fünf Exponential Moving Averages (EMAs) mit visuellen Füllbereichen ähnlich dem Ichimoku-Wolkenkonzept kombiniert.

Hauptmerkmale:

  1. Fünf EMA-Linien:

    • EMA1 (13-Perioden): Schnellster gleitender Durchschnitt

    • EMA2 (21-Periode): Mittelschneller gleitender Durchschnitt

    • EMA3 (34-Periode): Gleitender Basis-/Referenz-Durchschnitt

    • EMA4 (55er-Periode): Mittel-langsamer gleitender Durchschnitt

    • EMA5 (233-Periode): Langsamster gleitender Durchschnitt (wird oft als Trendfilter verwendet)

  2. Farbige Füllbereiche:

    • Füllbereich 1: Farbiger Bereich zwischen EMA1 und EMA3 zur Visualisierung der Beziehung zwischen kurzfristigem und mittelfristigem Momentum

    • Füllbereich 2: Farbiger Bereich zwischen EMA3 und EMA5, der die Interaktion zwischen mittelfristigen und langfristigen Trends anzeigt

  3. Anpassbare Parameter:

    • Alle EMA-Perioden können angepasst werden

    • Individuelle Farben für jede EMA-Linie

    • Anpassbare Füllfarben für beide Bereiche

    • Einstellbare Linienbreiten für bessere Sichtbarkeit

Handelsanwendungen:

  1. Trend-Identifikation: Die Anordnung der EMAs hilft, allgemeine Markttrends zu erkennen

  2. Momentum-Analyse: Der Abstand zwischen den EMAs und die Füllbereiche liefern visuelle Hinweise auf die Stärke des Momentums

  3. Unterstützung/Widerstand: EMA-Cluster können als dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus dienen

  4. Trendumkehrungen: Überkreuzungen zwischen EMAs und wechselnden Füllbereichen können potenzielle Trendwechsel signalisieren

Visuelle Vorteile:

  • Die farbigen Füllungen erleichtern die Unterscheidung zwischen verschiedenen EMA-Beziehungen

  • Der EMA5 (233-Periode) ist standardmäßig dicker, wodurch langfristige Trends deutlicher hervortreten

  • Der Indikator bietet eine klare visuelle Darstellung von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig

Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die mehrere Zeitrahmen und Trenddynamiken auf einen Blick analysieren wollen. Er kombiniert die Einfachheit der EMAs mit der visuellen Klarheit der Ichimoku-ähnlichen Wolken.


FREE
