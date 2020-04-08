SRFibo Pro Soportes y Resistencias Fibonacci

Este indicador para Metatrader5 analiza múltiples timeframes dinámicamente para identificar máximos  y mínimos significativos según va avanzando el precio, proyectando niveles de recuperación  (Fibonacci o personalizados). Incluye sistema de caché para máximo  rendimiento y validación no intrusiva de timeframes.

 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1.  Análisis multi-timeframe (hasta 3 timeframes simultáneos)

2.  Dinámico: Sigue la evolución del precio

 3. Sistema de caché inteligente (optimiza CopyRates)

 4. Niveles personalizables (Fibonacci extendidos o personalizados)

 5. Edición manual de los extremos principales en tiempo real

 6. Validación informativa de timeframes (no bloqueante)

 7. Interfaz visual completamente configurable

 

 NOTA: Este indicador NO ejecuta operaciones, NO repinta datos

 históricos y NO utiliza buffers de indicador.

 

 IMPORTANTE: No repaint. Calcula exclusivamente sobre datos cerrados

 del timeframe analizado.


Produtos recomendados
Fibonacci Theft Mt5
Marta Gonzalez
Experts
Fibonacci theft is an ultrascalping system that uses Fibonacci levels to launch a scalping system that allows theft   a few pips from the market. This system allows the use of fibonacci levels, predetermined levels or a level chosen by the user. It also presents the option of using or not volume and impulse filters. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only
NTL Pivot Lines
Northen Trading Labs
Indicadores
Pivot Lines (PL) User Guide Overview and Features The Pivot Lines Indicator (PL) provides traders with a powerful tool for identifying potential support and resistance levels based on well-established pivot point calculation methods. By offering insights into possible price turning points, this indicator helps traders make more informed trading decisions and refine their entry and exit strategies. With customizable settings for different timeframes and calculation methods, PL is versatile and a
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicadores
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Indicadores
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicadores
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Peaks and Troughs MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Indicadores
The indicator detects important peaks and troughs (extremes) on the chart. These points can be used to plot support/resistance levels and trend lines, as well as any other graphical analysis. These points can serve as reference points for setting trading orders. The indicator does not redraw . Settings: Size_History  - the size of the calculated history. Num_Candles_Right  - number of candles to the right of the peak or trough. Num_Candles_Left  - number of candles to the left of the peak or
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicadores
Preço promocional: US$ 35 O padrão   Cabeça e Ombros   é ideal para traders que buscam reconhecimento confiável de padrões, incluindo formações de Cabeça e Ombros altistas e baixistas, com níveis de Fibonacci integrados, detecção de rompimento de linha de pescoço e técnicas de previsão antecipada. Uma ferramenta poderosa para MT5 para quem valoriza análise técnica e precisão na identificação de estruturas gráficas e reversões de tendência. Métodos Duplos de Detecção Método 1 – Detecção Clássica
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indicadores
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Português (Portugais) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Níveis Semanais Chave é um indicador simples e poderoso para MetaTrader 5, desenvolvido para exibir automaticamente os quatro níveis de negociação mais importantes de cada semana: Máxima semanal (Weekly High) → nível natural de resistência Mínima semanal (Weekly Low) → nível natural de suporte Abertura semanal (Weekly Open) → ponto de referência de tendência Fechamento semanal (Weekly Close) → indicador de força altista ou baixista
Advanced ZigZag with Fibo TL and Swing info
Petr Nosek
3 (1)
Indicadores
Description The base of this indicator is an ZigZag algorithm based on ATR and Fibo retracement. The ZigZag can be drawn like a classic ZigZag or like Arrows or needn't be drawn at all. This indicator is not redrawing in sense that the ZigZag's last shoulder is formed right after the appropriate conditions occur on the market. The shoulder doesn't change its direction afterwards (can only continue). There are some other possibilities to show advanced information in this indicator: Auto Fibo on
B4S Institutional Round Number Prices
Henry Waribu Macharia
Indicadores
Brief Description: The B4S_Institutional_Round_Number_Prices indicator identifies and marks key price levels, known as round number prices or institutional price levels, renowned for their psychological significance. These levels often influence institutional activity, attracting attention and triggering significant market moves.   Features: Round Number Price Identification: The indicator excels at identifying round number prices, providing you with crucial insights into potential market moveme
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professional Institutional-Grade Gold Trading System --- UNLOCK THE PROFESSIONAL'S EDGE IN GOLD TRADING What if you could see the gold market through the eyes of institutional traders? What if you had a system that didn't just show you where price is, but where the big money is likely to move it next? Gold Master Trader 3.0 isn't another lagging indicator that shows you what already happened. It's a comprehensive institutional-grade trading system that reveals order f
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
Indicadores
The Fibonacci series.  This number sequence is formed as each subsequent number is a sum of the previous two. it turns out that it refers to its neighbors in the ratio 0.618 and 1.618 The most commonly used method for measuring and forecasting the length of the price movement is along the last wave, which ended in the opposite direction The Fibonacci Waves indicator could be used by traders to determine areas where they will wish to take profits in the next leg of an Up or Down trend.
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Um padrão de cabeça e ombros é uma formação de gráfico que se assemelha a uma linha de base com três picos, os dois externos têm altura próxima e o meio é o mais alto. Ele prevê uma reversão de tendência de alta para baixa e acredita-se ser um dos padrões de reversão de tendência mais confiáveis. É um dos vários padrões principais que sinaliza, com diferentes graus de precisão, que uma tendência está chegando ao fim. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todo
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desenvolvimento da versão anterior do indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador padrão ZigZag modificado com informações adicionais sobre o comprimento da onda em pontos, níveis e diferentes lógicas de alerta Melhorias gerais: Adaptação do código para MetaTrader 5 Otimizada a operação com objetos gráficos Novidades: Níveis horizontais nos extremos Seleção do tipo de níveis: horizontal/raios/segmentos Filtro de níveis líquidos (não quebrados pelo preço) Buffer para rupturas: aju
FREE
AutoSR Automatic Support and Resistance Indicator
Yibeltal Beyabel Eneyew
Indicadores
This Automatic support/resistance indicator calculates various peaks and troughs of the price action, identifies relevant levels and draws support and resistance automatically. It uses the built-in "ZigZag" indicator in Metatrader as a data source hence, very much accurate indicator.  The support and resistance lines are contineusely updated as new levels and formed. The indicator has only 5 parameters to set, and mostly it can be used with the default values:  The description of the settings is
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
One Glance Cloud Map
Shi Yuan Wang
Indicadores
Indicator Description: 5 EMA with Ichimoku-like Color Filling   is a technical analysis indicator for MetaTrader 5 that combines five Exponential Moving Averages (EMAs) with visual fill areas similar to the Ichimoku Cloud concept. Key Features: Five EMA Lines : EMA1 (13-period): Fastest moving average EMA2 (21-period): Medium-fast moving average EMA3 (34-period): Base/reference moving average EMA4 (55-period): Medium-slow moving average EMA5 (233-period): Slowest moving average (often used as a
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Indicador Aroon - Explicação Completa Indicador Aroon — O que é e para que serve O indicador Aroon é uma ferramenta de análise técnica projetada para identificar a força de uma tendência, o seu início e o seu possível enfraquecimento. Ele é composto por duas linhas: Aroon Up e Aroon Down . Essas linhas são calculadas com base no tempo desde que o preço atingiu o último máximo ou mínimo, permitindo detectar o impulso do mercado com alta precisão. Quando o Aroon Up permanece próximo de 100 enquant
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicadores
Desenha pontos pivôs Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla para qualquer período de tempo Apoiar todo o tipo de pivot Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Apoiar qualquer período de tempo (M1...H1...D1...MN1...Anualmente) Servidor de apoio Horário de Verão Apoio forex secção diária de Sydney aberta para os EUA Fechar Apoiar o comércio Crypto Preencher a lacuna entre o pivot e a tendência, muito útil Os pontos pivot mostram a direcção da tendência e
FREE
Two Fibonacci lines with Buy and Sell arrows MT5
Leonid Basis
Indicadores
Fibonacci sequence is defined by integer sequence: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... By definition, it starts from 0 and 1, the next number is calculated as a sum of two previous numbers. Instead of the standard moving average, the indicator uses the following calculation of average price: Bar0 + Bar1 + Bar2 + Bar3 + Bar5 + Bar8 + Bar13 + Bar21 + ... This indicator shows 2 moving Fibonacci lines and arrows when 2 these lines crossing each other. If an Aqua line is crossing a Yell
BR Watermark
Gustavo Franthesco Kerntopf
Indicadores
Watermark – Marca D'Água para MetaTrader 5 O Watermark é um indicador visual elegante e funcional projetado para exibir uma marca d'água centralizada no gráfico do MetaTrader 5. Ele mostra automaticamente: Símbolo atual (ex: EURUSD) Timeframe ativo (ex: H1) Nome completo do ativo (opcional) Ideal para traders que desejam personalizar visualmente seus gráficos com informações importantes, mantendo o espaço de negociação organizado e informativo. Principais Recursos: Marca d'água centralizada At
Fibonacci Manager by Investio
Investio sp. z o.o.
4 (1)
Indicadores
What was IFM created for Our goal in creating IFM was to provide the tool to manage your Fibonacci Retrecements and other Fibo tools in MetaTrader 5. This indicator allows you to edit all of the settings without getting into it by right click on the tool. That is faster and easiest way to manage objects on your chart. Inputs Font size - change font size of texts on the IFM panel. This is necessary, because some of users change font size in Windows settings Description of the Fibo levels (variab
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilitários
Boleta RTrader - A Boleta Mais Completa para MetaTrader 5 A ferramenta definitiva para traders que buscam precisão, agilidade e controle total sobre suas operações no MetaTrader 5. **IMPORTANTE**: É aconselhável desabilitar no gráfico do MT5 o histórico de negociações somente quando for usar saídas parcias e precisar movimentar a ordem parcial para evitar delay. --- PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES: EXECUÇÃO DE ORDENS **Compra e Venda Instantâneas**: Execute ordens a mercado com um único clique **
FiboPlus MT5
Sergey Malysh
Indicadores
Construção automática e acompanhamento dos níveis de Fibonacci para a compra e venda com qualquer instrumento (símbolo), e em qualquer período do gráfico. FiboPlus mostra: níveis de Fibonacci de movimentos prováveis de preços para cima ou para baixo. pontos de entrada são mostrados com ícones "seta para cima", "seta para baixo", a informação está duplicada nos botões SELL, BUY. área retangular delimitada pelos níveis de 0 a 100. Comércio de um nível para outro (sem tendência). Características p
Scalper hunting pro
Yoo Seoku
Indicadores
=== O que é o Scalper Hunting? === Scalper Hunting é um indicador para MT5 que gera sinais de trading automaticamente, combinando as condições gerais de mercado com múltiplos indicadores técnicos. Ao empilhar diversos indicadores e aplicar vários filtros, ele foca apenas em configurações de alto potencial, ajudando você a operar com mais clareza e menos ruído. Ele não foi criado para “um único trade de sorte”, mas sim para apoiar uma abordagem de longo prazo e sustentável, ajudando os traders a
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
The indicator builds a graphical analysis based on the Fibonacci theory. Fibo Fan is used for the analysis of the impulses and corrections of the movement. Reversal lines (2 lines at the base of the Fibonacci fan) are used to analyze the direction of movements. The indicator displays the of 4 the target line in each direction. The indicator takes into account market volatility. If the price is above the reversal lines, it makes sense to consider buying, if lower, then selling. You can open posi
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Mais do autor
LineaResultadoyEjecucion
Juan Luis De Frutos Blanco
Utilitários
Result and Execution line, which shows the net global position, the expected profit at a given price level, and its percentage of the account balance. Additionally, with the line unselected, it executes position and/or order closing actions. You can move the line from one price to another by selecting it, to obtain information on the closing result of positions at different price levels. If you wish to close trades and/or orders, select this option in the EA parameters and then deselect the li
FREE
Play Trading
Juan Luis De Frutos Blanco
Utilitários
Play Trading: Get started in trading by playing and learning how Limit (rebound) and Stop (continuation) orders work. From a mobile and transparent panel (by clicking on the header), anticipate market developments and place Limit and/or Stop orders. Set the initial distance to generate the grid with the number of orders you want (for each type of order). Set the take profit points and lot size as you wish.   Set the type of orders you want: BUY – SELL – NO (delete orders) – BOTH (Buy and Sell
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário