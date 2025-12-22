SRFibo Pro Soportes y Resistencias Fibonacci
Este indicador para Metatrader5 analiza múltiples timeframes dinámicamente para identificar máximos y mínimos significativos según va avanzando el precio, proyectando niveles de recuperación (Fibonacci o personalizados). Incluye sistema de caché para máximo rendimiento y validación no intrusiva de timeframes.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Análisis multi-timeframe (hasta 3 timeframes simultáneos)
2. Dinámico: Sigue la evolución del precio
3. Sistema de caché inteligente (optimiza CopyRates)
4. Niveles personalizables (Fibonacci extendidos o personalizados)
5. Edición manual de los extremos principales en tiempo real
6. Validación informativa de timeframes (no bloqueante)
7. Interfaz visual completamente configurable
NOTA: Este indicador NO ejecuta operaciones, NO repinta datos
históricos y NO utiliza buffers de indicador.
IMPORTANTE: No repaint. Calcula exclusivamente sobre datos cerrados
del timeframe analizado.
PD: Si te interesa una versión de prueba gratis para un mes, escríbeme.