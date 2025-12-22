SRFibo Pro Soportes y Resistencias Fibonacci

Este indicador para Metatrader5 analiza múltiples timeframes dinámicamente para identificar máximos  y mínimos significativos según va avanzando el precio, proyectando niveles de recuperación  (Fibonacci o personalizados). Incluye sistema de caché para máximo  rendimiento y validación no intrusiva de timeframes.

 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1.  Análisis multi-timeframe (hasta 3 timeframes simultáneos)

2.  Dinámico: Sigue la evolución del precio

 3. Sistema de caché inteligente (optimiza CopyRates)

 4. Niveles personalizables (Fibonacci extendidos o personalizados)

 5. Edición manual de los extremos principales en tiempo real

 6. Validación informativa de timeframes (no bloqueante)

 7. Interfaz visual completamente configurable

 

 NOTA: Este indicador NO ejecuta operaciones, NO repinta datos

 históricos y NO utiliza buffers de indicador.

 

 IMPORTANTE: No repaint. Calcula exclusivamente sobre datos cerrados

 del timeframe analizado.

PD: Si te interesa una versión de prueba gratis para un mes, escríbeme.


