SRFibo Pro Soportes y Resistencias Fibonacci

Este indicador para Metatrader5 analiza múltiples timeframes dinámicamente para identificar máximos  y mínimos significativos según va avanzando el precio, proyectando niveles de recuperación  (Fibonacci o personalizados). Incluye sistema de caché para máximo  rendimiento y validación no intrusiva de timeframes.

 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1.  Análisis multi-timeframe (hasta 3 timeframes simultáneos)

2.  Dinámico: Sigue la evolución del precio

 3. Sistema de caché inteligente (optimiza CopyRates)

 4. Niveles personalizables (Fibonacci extendidos o personalizados)

 5. Edición manual de los extremos principales en tiempo real

 6. Validación informativa de timeframes (no bloqueante)

 7. Interfaz visual completamente configurable

 

 NOTA: Este indicador NO ejecuta operaciones, NO repinta datos

 históricos y NO utiliza buffers de indicador.

 

 IMPORTANTE: No repaint. Calcula exclusivamente sobre datos cerrados

 del timeframe analizado.


Otros productos de este autor
LineaResultadoyEjecucion
Juan Luis De Frutos Blanco
Utilidades
Linea Resultado y Ejecución que permite conocer la posición global neta, el beneficio esperado a un nivel de precio, así como su porcentaje sobre el Balance de la cuenta. Añadidamente y con la línea sin seleccionar, ejecuta acciones de cierre de posiciones y/o órdenes. Puedes mover de un precio a otro la línea seleccionándola, para disponer de información del resultado de cierre de las posiciones a distintos niveles de precio. Si desearas el cierre de las operaciones y/o órdenes, selecciónalo
FREE
Play Trading
Juan Luis De Frutos Blanco
Utilidades
Play Trading: Iníciate en el trading jugando y aprendiendo el funcionamiento de las órdenes Limit(rebote) y Stop(continuación). Desde un panel móvil y trasparente (pulsando en la cabecera), anticipa la evolución del mercado y pon órdenes Limit y/o Stop. Establece la distancia inicial para generar la rejilla con el número de órdenes que desees (por cada tipo de orden). Indica a tu gusto los puntos de take profit y el lotaje.   Establece el tipo de órdenes que deseas, BUY – SELL – NO (elimina ór
FREE
