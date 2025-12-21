🎯 Eine neue Generation von Marktscannern für niedrigere Zeitrahmen🎯 Quantum Multi-Symbol-Signale

Ein Multi-Symbol, Multi-Timeframe Market Scanner für niedrigere Timeframes

🧠E inleitung

Quantum Multi-Symbol Signals ist ein professionelles Marktanalyse-Tool, das entwickelt wurde, um kurzfristige Handelsmöglichkeiten für mehrere Symbole gleichzeitig zu erkennen.

Der Expert Advisor scannt kontinuierlich alle Symbole in Market Watch, auch wenn deren Charts nicht geöffnet sind, und überwacht das Marktverhalten in Echtzeit auf unteren Timeframes.

Wenn vordefinierte Multi-Timeframe-Bedingungen zusammentreffen, benachrichtigt das System den Benutzer sofort über ein potenzielles Handels-Setup.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Präzision und Automatisierung benötigen, wenn sie Dutzende von Instrumenten gleichzeitig überwachen - insbesondere beim Scalping und im kurzfristigen Handel.

⚠️ Dieser Expert Advisor platziert keine Trades. Er ist ein reines Signal- und Warnungstool.

⚙️ Hauptmerkmale

- Scannt automatisch alle Market Watch-Symbole

- Funktioniert, ohne einzelne Charts zu öffnen

- Mehrere unabhängige Signalstrategien

- Gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen

- Intelligente Signalfilterung zur Reduzierung von Duplikaten und Rauschen

- Sofortige Benachrichtigungen über:

📱 Mobile App

🔔 MetaTrader Alerts

📧 E-Mail (optional)

- Integrierte Filterung der Signalhistorie

- Leichtgewichtig und VPS-freundlich (24/7-Betrieb)

- Läuft nur auf einem einzigen Chart

- Einstellbare Scanfrequenz (z.B. alle 5 Sekunden)

🔬 Wie es funktioniert (Technischer Überblick)

Quantum Multi-Symbol Signals basiert auf einer fortschrittlichen MACD-Verhaltensanalyse kombiniert mit einer Bestätigungslogik für mehrere Zeitrahmen.

Das System wertet aus:

MACD-Phasenveränderungen

Kreuzungen von MACD-Linien und Signallinien

Bestätigung der Momentum-Richtung

Angleichung zwischen niedrigeren und höheren Zeitfenstern

Ein Signal wird nur dann generiert, wenn sich die Bedingungen mehrerer Zeitrahmen gegenseitig bestätigen, was dazu beiträgt, schwache oder isolierte Signale herauszufiltern.

Dieser Ansatz wurde entwickelt, um potenzielle Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorzuheben, nicht um die Marktrichtung vorherzusagen.

💡 Für wen ist es gedacht?

Quantum Multi-Symbol Signals ist ideal für Händler, die eine schnelle und effiziente Möglichkeit suchen, viele Symbole zu überwachen, ohne die Charts zu überladen.

Empfohlen für:

- Scalper und kurzfristige Trader

- Trader, die regelbasierte oder systembasierte Strategien verwenden

- Benutzer, die eine automatisierte technische Überprüfung wünschen

- Trader, die sich eher auf Warnungen als auf eine manuelle Chartbeobachtung verlassen

Tipps:

- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Signale mit dem Trend des übergeordneten Zeitrahmens übereinstimmen.

- Es wird empfohlen, einen 1-Minuten-Chart für die Ausführung und Bestätigung zu verwenden.

🎯 Kaufoptionen

Lizenz auf Lebenszeit - $199

- Einmalige Zahlung

- Unbegrenzte Nutzung

- Kostenlose Updates auf Lebenszeit

💸 Spezieller Neujahrsrabatt

$159 - Zeitlich begrenzt (1 Monat)

Sparen Sie 20% während des Aktionszeitraums.

⏳ Mietoptionen

Die Mietversion enthält alle Funktionen der Vollversion.

Die einzige Einschränkung ist die Mietdauer.

📆 1-Monats-Miete - $35

Ideal zum Testen auf Demo- oder Live-Konten.

📆 3-Monats-Miete - $79

Besserer Wert für Kurzzeitnutzer.

⚖️ Lizenzvergleich

Option Preis Dauer Besitz Erneuerung Lizenz auf Lebenszeit $199 Unbegrenzt ✅ Ja ❌ Nein Ermäßigte Lizenz $159 Unbegrenzt ✅ Ja ❌ Nein 1-Monats-Miete $35 1 Monat ❌ Nein ✅ Ja 3-Monats-Miete $79 3 Monate ❌ Nein ✅ Ja

🛠️ Installationsanleitung

EA an einen beliebigen Chart (beliebiges Symbol) anhängen Aktivieren Sie Algo Trading zulassen Setzen Sie Scan All Market Watch = true Stellen Sie sicher, dass der Algo-Handel im MetaTrader aktiviert ist

📱 Mobile Benachrichtigungen einrichten

MetaTrader → Einstellungen → Benachrichtigungen Push-Benachrichtigungen aktivieren Geben Sie Ihre MetaQuotes ID ein OK anklicken

Finden Sie Ihre MetaQuotes ID:

MetaTrader Mobile → Einstellungen → Benachrichtigungen





⚠️ Haftungsausschluss:

Diese Software (EA) ist ein reines Marktanalyse-Tool und garantiert keine Rentabilität, Signalgenauigkeit oder bestimmte Handelsergebnisse. Alle Handelsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Der Entwickler haftet nicht für direkte oder indirekte finanzielle Verluste, falsche Handelsentscheidungen oder Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieses Expert Advisors ergeben.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem hohen Risiko verbunden. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern und zu einem Kapitalverlust führen.

Es wird dringend empfohlen, diesen EA auf einem Demokonto gründlich zu testen, bevor Sie ihn auf einem echten Konto verwenden, um seine Funktionsweise vollständig zu verstehen. Befolgen Sie stets die Grundsätze des Risikomanagements und der Geldverwaltung.

Durch die Nutzung dieses Tools erkennen Sie die oben genannten Bedingungen und die damit verbundenen Risiken an und akzeptieren diese.