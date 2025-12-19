🔶 Gold Market Regime Filter - Professioneller Trend- und Marktzustandsindikator für XAUUSD

Gold Market Regime Filter ist ein professioneller Handelsindikator, der entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige Marktbedingungen für XAUUSD zu identifizieren. Er hilft Händlern, Geschäfte mit geringer Wahrscheinlichkeit zu vermeiden und sich nur auf günstige Trendumgebungen zu konzentrieren.

Dieser Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale.

Sein Zweck ist es, den Markt zu filtern, so dass Händler und Expert Advisors nur dann handeln können , wenn die Marktbedingungen optimal sind.

🎯 Was dieser Indikator tut

Gold Market Regime Filter analysiert den Goldmarkt anhand von:

Langfristige Trenderkennung

Messung der Marktstärke

Bestätigung von Volatilität und Momentum

Basierend auf diesen Bedingungen klassifiziert er den Markt in klare Zustände:

🟢 TRADE MODE - Günstige Trendbedingungen

🔴 NO TRADE MODE - Schwankender, schwacher oder unsicherer Markt

Dies hilft den Händlern:

Unnötige Verluste zu reduzieren

die Gesamtgewinnrate zu verbessern

Overtrading zu vermeiden

mit Disziplin und Struktur zu handeln

⚙️ Optimiert für Gold (XAUUSD)

Dieser Indikator ist speziell für den XAUUSD optimiert und funktioniert am besten auf:

M5

M15

H1

Er kann verwendet werden für:

Manueller Handel

EA-Filterung

Strategie-Bestätigung

Risikoreduzierung

🧩 Einsteigerfreundlich & sofort einsatzbereit

Keine komplexe Einrichtung

Klare visuelle Signale

Leicht zu verstehen

Geeignet für Anfänger und fortgeschrittene Trader

Plug & Play - sofort einsatzbereit

👉 S tandardparameter sind bereits optimiert und empfohlen.

⚠️ Wichtiger Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden und Marktverluste sind Teil der Handelsaktivität.

Dieser Indikator:

Sagt nicht die Zukunft voraus

Garantiert keine Gewinne

basiert auf dem historischen Marktverhalten

Immer:

Verwenden Sie ein angemessenes Money Management

Führen Sie Ihr eigenes Backtesting durch

Handeln Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren

Der Autor ist nicht verantwortlich für Handelsverluste oder unsachgemäßen Gebrauch dieses Indikators.

✅ Warum Trader Gold Market Regime Filter wählen

✔ Professioneller und realistischer Ansatz

✔ Keine falschen Versprechungen

✔ Entwickelt für reale Handelsbedingungen

✔ Perfekter Begleiter für jede Goldstrategie

✔ Idealer Filter für Expert Advisors