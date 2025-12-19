Gold Market Regime Filter

🔶 Gold Market Regime Filter - Professioneller Trend- und Marktzustandsindikator für XAUUSD

Gold Market Regime Filter ist ein professioneller Handelsindikator, der entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige Marktbedingungen für XAUUSD zu identifizieren. Er hilft Händlern, Geschäfte mit geringer Wahrscheinlichkeit zu vermeiden und sich nur auf günstige Trendumgebungen zu konzentrieren.

Dieser Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale.
Sein Zweck ist es, den Markt zu filtern, so dass Händler und Expert Advisors nur dann handeln können , wenn die Marktbedingungen optimal sind.

🎯 Was dieser Indikator tut

Gold Market Regime Filter analysiert den Goldmarkt anhand von:

  • Langfristige Trenderkennung

  • Messung der Marktstärke

  • Bestätigung von Volatilität und Momentum

Basierend auf diesen Bedingungen klassifiziert er den Markt in klare Zustände:

  • 🟢 TRADE MODE - Günstige Trendbedingungen

  • 🔴 NO TRADE MODE - Schwankender, schwacher oder unsicherer Markt

Dies hilft den Händlern:

  • Unnötige Verluste zu reduzieren

  • die Gesamtgewinnrate zu verbessern

  • Overtrading zu vermeiden

  • mit Disziplin und Struktur zu handeln

⚙️ Optimiert für Gold (XAUUSD)

Dieser Indikator ist speziell für den XAUUSD optimiert und funktioniert am besten auf:

  • M5

  • M15

  • H1

Er kann verwendet werden für:

  • Manueller Handel

  • EA-Filterung

  • Strategie-Bestätigung

  • Risikoreduzierung

🧩 Einsteigerfreundlich & sofort einsatzbereit

  • Keine komplexe Einrichtung

  • Klare visuelle Signale

  • Leicht zu verstehen

  • Geeignet für Anfänger und fortgeschrittene Trader

  • Plug & Play - sofort einsatzbereit

👉 S tandardparameter sind bereits optimiert und empfohlen.

⚠️ Wichtiger Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden und Marktverluste sind Teil der Handelsaktivität.

Dieser Indikator:

  • Sagt nicht die Zukunft voraus

  • Garantiert keine Gewinne

  • basiert auf dem historischen Marktverhalten

Immer:

  • Verwenden Sie ein angemessenes Money Management

  • Führen Sie Ihr eigenes Backtesting durch

  • Handeln Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren

Der Autor ist nicht verantwortlich für Handelsverluste oder unsachgemäßen Gebrauch dieses Indikators.

✅ Warum Trader Gold Market Regime Filter wählen

✔ Professioneller und realistischer Ansatz
✔ Keine falschen Versprechungen
✔ Entwickelt für reale Handelsbedingungen
✔ Perfekter Begleiter für jede Goldstrategie
✔ Idealer Filter für Expert Advisors


