RSI MultiTimeframe

Zulassungsbedingungen

RSI-Analyse: Berechnet RSI(14) über 4 anpassbare Zeitrahmen Signal-Bestätigung: Erfordert mindestens 3 Zeitrahmen zur Anzeige: Kaufsignal : RSI ≤ 20 (überverkaufter Zustand)

Verkaufssignal: RSI ≥ 80 (überkaufter Zustand) Spread-Prüfung: Handelt nur, wenn der Spread ≤ 20 Punkte ist (einstellbar)

Positionsmanagement

Erste Position: Eröffnet mit Lot1 (0,01), wenn Signal bestätigt Hinweis : Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Martingale-Strategie kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn sie nicht richtig verwaltet wird. Positionen: Fügt neue Positionen in 200-Punkte-Intervallen (einstellbar) hinzu, wenn sich der Kurs entgegen der ursprünglichen Position bewegt Progressive Losgröße: Erhöht die Losgröße systematisch durch 10 mögliche Positionen

Ausstiegsstrategie

Gewinn-Ziel: Schließt alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn $5 erreicht (einstellbar) Sauberes Zurücksetzen: Setzt Richtung und Positionsanzahl nach dem Schließen automatisch zurück

📊 Eingabeparameter (Vollständig anpassbar)

RSI-Einstellungen

RSI_Periode : RSI-Berechnungszeitraum (Voreinstellung: 14)

BuyLevel : Überverkauftes Niveau für Kaufsignale (Standardwert: 20)

SellLevel : Überkauftes Niveau für Verkaufssignale (Standardwert: 80)

Zeitrahmen-Konfiguration

TF1 bis TF4 : 4 unabhängige Zeitrahmen für die Analyse (Standard: M5, M15, M30, H1)

Positionsverwaltung

Los1 bis Los10 : Progressive Losgrößen für 10 mögliche Positionen

AbstandPunkte : Abstand zwischen den Positionen in Punkten (Standardwert: 200)

ProfitTarget : Gesamtgewinnziel zum Schließen aller Positionen (Standardwert: 5.0)

Risiko Management

MaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread (Standardwert: 20)

MagicNumber : Eindeutiger Bezeichner für EA-Positionen

Verbose : Detaillierte Protokollierung zur Überwachung und Optimierung

🛠️ Einfache Installation & Einrichtung

An den Chart anhängen: Hängen Sie den EA einfach an einen beliebigen M5-Chart an Konfigurieren Sie die Einstellungen: Passen Sie die Parameter an Ihre Risikotoleranz an AutoTrading aktivieren: Erlauben Sie dem EA, Trades automatisch auszuführen Leistung überwachen: Verwenden Sie die ausführliche Protokollierung, um jede Entscheidung zu verfolgen

⚠️ Hinweis zum Risikomanagement

Wichtig: Dieser EA verwendet eine Martingale-Strategie, bei der die Positionsgröße nach Verlusten erhöht wird. Dies kann zwar Drawdowns ausgleichen, erhöht aber auch das Risiko. Wir empfehlen:

Beginnen Sie mit Demo-Tests : Testen Sie zunächst gründlich auf einem Demokonto

Angemessene Losgrößen verwenden : Stellen Sie sicher, dass die Lots für Ihre Kontogröße angemessen sind

Leistung überwachen : Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung des EA und passen Sie die Parameter nach Bedarf an.

Verstehen Sie die Strategie: Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie das Martingal-System funktioniert.

🔧 Technische Voraussetzungen

Plattform : MetaTrader 5

Mindesteinzahlung : $500 empfohlen (variiert je nach Losgröße)

Kontotyp : Beliebig, aber ECN/RAW-Konten werden für niedrigere Spreads empfohlen

Symbole : Beste Ergebnisse bei den wichtigsten Forex-Paaren (EURUSD, GBPUSD, etc.)

VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb ohne Unterbrechung

📈 Warum unseren EA wählen?

✅ Bewährte Strategie : Kombiniert zuverlässige RSI-Signale mit intelligentem Positionsmanagement

✅ Multi-Timeframe-Vertrauen : Höhere Wahrscheinlichkeit von Trades durch Timeframe-Bestätigung

✅ Vollständig automatisiert : Freihändiger Betrieb nach der Konfiguration

✅ Transparente Logik : Vollständiger Quellcode wird zur Überprüfung bereitgestellt

✅ Anpassbar : Jeder Aspekt kann auf Ihren Handelsstil zugeschnitten werden

✅ Professionelle Unterstützung : Regelmäßige Updates und Kundensupport inklusive

💰 B ringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Handel mit einem professionell entwickelten System zu automatisieren, das die harte Arbeit für Sie erledigt. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind, der seinen Handel automatisieren möchte, oder ein Anfänger, der ein bewährtes System sucht, dieser EA bietet Ihnen die Werkzeuge für eine beständige Leistung.

Sondereinführungspreis: Holen Sie sich dieses fortschrittliche Handelssystem jetzt und beginnen Sie, Ihren Erfolg zu automatisieren!

Hinweis

: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Martingale-Strategie kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird.



