ICT Gold Sweeper BOT

💎 SONDERANGEBOT ZUR MARKTEINFÜHRUNG

Aktueller Preis: **$99** (Ermäßigt von ~~$149~~) ⚠️ Preis steigt nach den ersten 50 Exemplaren auf $149. ⏳ S ichern Sie sich den EA jetzt, bevor der Preis steigt!

🚨 KÄUFERBONUS: Verpassen Sie nicht das exklusive Geschenk, das am Ende dieser Beschreibung auf Sie wartet. Lesen Sie weiter, um Ihre zusätzliche "Pro Version" zu erhalten!

🚀 Von manueller Präzision zu automatisierten Gewinnen

Der ICT Gold Sweeper EA ist die vollautomatische Weiterentwicklung unseres beliebten Indikatorsystems. Wir haben einen robusten Roboter entwickelt, der nicht nur die Setups findet, sondern sie auch mit algorithmischer Präzision ausführt und verwaltet.

🧠 Die Kernlogik: Basierend auf dem "Suspension Block" -Konzept (institutionelles 3-Kerzen-Muster).

  • Goldener Überlappungsfilter: Er führt Trades strikt NUR aus, wenn ein Setup Timeframe (z.B. M15) perfekt mit einem höheren Timeframe (z.B. H1) übereinstimmt.

  • Ergebnis: Filtert Rauschen heraus und erhöht die Gewinnrate erheblich.

🌟 Warum die EA-Version wählen?

24/7 Market Scanning: Fängt die Bewegungen ein, die Sie im Schlaf verpassen. ✅ Ausführungsgeschwindigkeit: Sofortige Berechnung von Lotgröße, SL und TP.

🤖 Smart Trade Management (NEU):

  • Dual-Step Entry: Platziert Orders sowohl am Edge (aggressiv) als auch an der 50% Mean Threshold (konservativ).

  • Intelligente OCO-Logik: Wenn der erste Einstieg den Gewinn erreicht, storniert der EA automatisch die zweite schwebende Order.

  • Erholung & Mittelwertbildung: Intelligente Mittelwertbildungslogik zur Anpassung des Take Profits für einen sicheren Ausstieg, wenn sich der Preis gegen den ersten Einstieg bewegt.

📊 Hauptmerkmale

  • Goldene Konfluenz: Auto-Filter basierend auf HTF-Überlappung.

  • Auto-Lot-Verwaltung: Risikobasierte Volumenberechnung.

  • Prop Firm Ready: Eingebaute Sicherheitsgrenzen für Prop-Herausforderungen.

  • Lücken-Filter: Ignoriert minderwertige Blöcke.

  • Intelligente Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr Mobiltelefon.

⚙️ Einstellungen Übersicht

  1. Eingabemodus: Einzelschritt (Mittellinie) oder Doppelschritt (Kante + Mittellinie).

  2. Überlappungszeitrahmen: Der "goldene" Bestätigungszeitrahmen (Standard: H1).

  3. Los-Strategie: Gleiche oder variable Lots.

  4. TP-Modus: Feste Pips oder Risiko:Belohnungs-Verhältnis.

💡 Empfehlungen:

  • Symbol: Optimiert für XAUUSD (Gold). (Funktioniert auch für EURUSD, GBPUSD).

  • Zeitrahmen: M5 oder M15 (mit H1 Überschneidung).

  • VPS: Sehr empfehlenswert für 24/7 Betriebszeit.

👇 Welche Version benötigen Sie?

  • 🤖 Ich möchte eine vollständige Automatisierung: Dann sind Sie hier richtig! Laden Sie diesen EA herunter.

  • 👀 Ich möchte manuell handeln: [Klicken Sie hier für den Indikator]

  • 🆓 Ich möchte zunächst testen: [Klicken Sie hier für die Basisversion]

🎁 EXKLUSIVER BONUS FÜR KÄUFER: "The Beast Mode" 🎁

Die Version, die Sie hier herunterladen, ist die "Safe Edition" (nur Golden Overlaps). Wenn Sie jedoch ein erfahrener Trader sind und mehr Trades wollen (Scalping-Modus), habe ich ein Geschenk für Sie!

🛡️ Die "Unleashed" Version beinhaltet: ✅ Die Möglichkeit, ALLE Suspensionsblöcke zu handeln. ✅ Signifikant höhere Handelsfrequenz. ✅ Perfekt, um schnelle Marktbewegungen abzufangen.

👇 WIE MAN ES BEKOMMT?

  1. Kaufen/Mieten Sie diesen EA.

  2. Senden Sie mir eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihres Kaufs.

  3. Ich werde Ihnen die "Unleashed Version" Datei KOSTENLOS zusenden.

(Hinweis: Nur für erfahrene Benutzer empfohlen!)


