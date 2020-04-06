ICT Gold Sweeper BOT

💎 OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO

🚀 De la precisión manual a los beneficios automatizados

El EA ICT Gold Sweeper es la evolución totalmente automatizada de nuestro popular sistema de indicadores. Hemos diseñado un robot robusto que no sólo encuentra los setups sino que los ejecuta y gestiona con precisión algorítmica.

🧠 El núcleo lógico: Basado en el concepto de "Bloque de Suspensión" (patrón institucional de 3 velas).

Filtro Golden Overlap: Ejecuta estrictamente operaciones SÓLO cuando un Timeframe de Setup (por ejemplo, M15) se alinea perfectamente con un Timeframe Superior (por ejemplo, H1).

Resultado: Filtra el ruido y aumenta significativamente la tasa de ganancias.

🌟 ¿Por qué elegir la versión EA?

✅ Escaneo de Mercado 24/7: capta los movimientos que te pierdes mientras duermes. ✅ Velocidad de ejecución: cálculo instantáneo del tamaño del Lote, SL y TP.

Gestión Inteligente de Operaciones (NUEVO):

Entrada en dos pasos: Coloca órdenes tanto en el Edge (Agresivo) como en el Umbral Medio del 50% (Conservador).

Lógica OCO inteligente: Si la primera entrada alcanza beneficios, el EA cancela automáticamente la segunda orden pendiente.

Recuperación y promediación: Lógica inteligente de promediación para ajustar el Take Profit para una salida segura si el precio se mueve en contra de la primera entrada.

Características principales

Confluencia Dorada: Auto-filtro basado en el solapamiento HTF.

Gestión automática de lotes: Cálculo de volumen basado en el riesgo.

Prop Firm Ready: Límites de seguridad incorporados para desafíos Prop.

Filtro de huecos: Ignora los bloques de baja calidad.

Alertas inteligentes: Notificaciones push directamente a tu móvil.

⚙️ Descripción general de la configuración

Modo de entrada: Paso Único (Línea Media) o Paso Doble (Borde + Línea Media). Plazo de solapamiento: El marco temporal "Dorado" de confirmación (Por defecto: H1). Estrategia de Lote: Lotes iguales o variables. Modo TP: Pips Fijos o Relación Riesgo:Recompensa.

💡 Recomendaciones:

Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro) . (También funciona en EURUSD, GBPUSD).

Timeframe: M5 o M15 (con solapamiento H1).

VPS: Muy recomendable para 24/7 tiempo de actividad.

