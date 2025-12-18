Sentinel Charts Pro
- Indikatoren
- dano699
- Version: 1.6
Beschreibung
- Überblick: Session Sentinel Pro ist ein leichtgewichtiger, chartbasierter Indikator, der die Aktien Ihres Kontos live überwacht und einen klaren Überblick über die tägliche Handelsperformance bietet. Er bietet geschlossene und gleitende P&L, Session und maximalen Drawdown pro Tag, Aufschlüsselungen auf Symbolebene und speichert automatisch tägliche Zusammenfassungen im MT5-Datei-Ordner, damit Sie die jüngste Performance über mehrere Tage hinweg überprüfen können.
- Warum es hilft: Der Indikator hilft Händlern, diszipliniert zu bleiben, indem er die Intraday-Performance, den maximalen Drawdown und einen rollenden Schnappschuss der letzten 7 Tage klar anzeigt. Der Indikator berechnet auch die Handelsstatistiken pro Tag (Anzahl der Trades, durchschnittlicher P/L, Anzahl der Gewinne/Verluste und größte Gewinner/Verlierer), so dass Sie den Vorteil und das Risiko pro Sitzung bewerten können.
Wichtigste Merkmale
Verwendung
- Anhängen: Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu. Das schwebende Panel zeigt die Statistiken der aktuellen Session an.
- Ziehen: Klicken Sie auf die Titelleiste und ziehen Sie sie, um das Panel im Diagramm neu zu positionieren.
- Größe ändern: Verwenden Sie den rechten unteren Griff des Panels ( wenn InpResizable=true ), um die Breite/Höhe zu ändern.
- Tägliche Beendigung: Der Indikator schließt jeden Tag automatisch beim Tageswechsel ab und behält die Tageszusammenfassung bei.
- Info-Ansicht: Verwenden Sie den Info-Dialog (verfügbar über den internen Toggle des Indikators oder später über ein UI-Steuerelement), um die jüngsten Analysen pro Tag und die rollierenden Gewinnraten anzuzeigen.
Änderungsliste
- v1.01: Größenveränderbarer Griff, tagesaktuelle Handelsstatistiken (Anzahl, durchschnittlicher P/L, Gewinne/Verluste, größte Trades), rollierende Gewinnraten und Info-ListView mit dauerhaften Tageszusammenfassungen hinzugefügt.
- (Nehmen Sie frühere Versionen auf, falls verfügbar; aktualisieren Sie die #property Version und die Beschreibung innerhalb der Datei, wenn Sie Updates veröffentlichen).
FAQ
- F: Wo wird die Historie gespeichert?
- A: Im Ordner MT5 Files mit dem durch InpHistoryFile festgelegten Dateinamen.
- F: Hat dies Auswirkungen auf meinen Handel oder das Senden von Aufträgen?
- A: Nein - dies ist ein reiner Lese-Indikator, der die Konto-/Positions-/Handelshistorie zu Analysezwecken ausliest und keine Orders platziert.
- F: Kann ich die 7-Tage-Zusammenfassung exportieren?
- A: Der Indikator schreibt die CSV-Historie auf die Festplatte. Sie können diese CSV-Datei extern für den Export oder die Analyse öffnen.
- F: Ich sehe die Steuerelemente des Info-Dialogs auf meinem Broker-Terminal nicht.
- A: Einige Broker entfernen/beispielen Includes oder Dialoge; stellen Sie sicher, dass das Controls-Include ( PanelDialog.mqh ) in Ihrem MQL5/Include-Pfad verfügbar ist. Der Indikator enthält ein minimales Fallback für die Kompilierung, aber vollständige Steuerelemente werden von der offiziellen Beispielbibliothek bereitgestellt.