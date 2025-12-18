Sentinel Charts Pro

Beschreibung

  • Überblick: Session Sentinel Pro ist ein leichtgewichtiger, chartbasierter Indikator, der die Aktien Ihres Kontos live überwacht und einen klaren Überblick über die tägliche Handelsperformance bietet. Er bietet geschlossene und gleitende P&L, Session und maximalen Drawdown pro Tag, Aufschlüsselungen auf Symbolebene und speichert automatisch tägliche Zusammenfassungen im MT5-Datei-Ordner, damit Sie die jüngste Performance über mehrere Tage hinweg überprüfen können.

  • Warum es hilft: Der Indikator hilft Händlern, diszipliniert zu bleiben, indem er die Intraday-Performance, den maximalen Drawdown und einen rollenden Schnappschuss der letzten 7 Tage klar anzeigt. Der Indikator berechnet auch die Handelsstatistiken pro Tag (Anzahl der Trades, durchschnittlicher P/L, Anzahl der Gewinne/Verluste und größte Gewinner/Verlierer), so dass Sie den Vorteil und das Risiko pro Sitzung bewerten können.

Wichtigste Merkmale

Verwendung

  • Anhängen: Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu. Das schwebende Panel zeigt die Statistiken der aktuellen Session an.
  • Ziehen: Klicken Sie auf die Titelleiste und ziehen Sie sie, um das Panel im Diagramm neu zu positionieren.
  • Größe ändern: Verwenden Sie den rechten unteren Griff des Panels ( wenn InpResizable=true ), um die Breite/Höhe zu ändern.
  • Tägliche Beendigung: Der Indikator schließt jeden Tag automatisch beim Tageswechsel ab und behält die Tageszusammenfassung bei.
  • Info-Ansicht: Verwenden Sie den Info-Dialog (verfügbar über den internen Toggle des Indikators oder später über ein UI-Steuerelement), um die jüngsten Analysen pro Tag und die rollierenden Gewinnraten anzuzeigen.

Änderungsliste

  • v1.01: Größenveränderbarer Griff, tagesaktuelle Handelsstatistiken (Anzahl, durchschnittlicher P/L, Gewinne/Verluste, größte Trades), rollierende Gewinnraten und Info-ListView mit dauerhaften Tageszusammenfassungen hinzugefügt.
  • (Nehmen Sie frühere Versionen auf, falls verfügbar; aktualisieren Sie die #property Version und die Beschreibung innerhalb der Datei, wenn Sie Updates veröffentlichen).

FAQ

  • F: Wo wird die Historie gespeichert?
    • A: Im Ordner MT5 Files mit dem durch InpHistoryFile festgelegten Dateinamen.
  • F: Hat dies Auswirkungen auf meinen Handel oder das Senden von Aufträgen?
    • A: Nein - dies ist ein reiner Lese-Indikator, der die Konto-/Positions-/Handelshistorie zu Analysezwecken ausliest und keine Orders platziert.
  • F: Kann ich die 7-Tage-Zusammenfassung exportieren?
    • A: Der Indikator schreibt die CSV-Historie auf die Festplatte. Sie können diese CSV-Datei extern für den Export oder die Analyse öffnen.
  • F: Ich sehe die Steuerelemente des Info-Dialogs auf meinem Broker-Terminal nicht.
    • A: Einige Broker entfernen/beispielen Includes oder Dialoge; stellen Sie sicher, dass das Controls-Include ( PanelDialog.mqh ) in Ihrem MQL5/Include-Pfad verfügbar ist. Der Indikator enthält ein minimales Fallback für die Kompilierung, aber vollständige Steuerelemente werden von der offiziellen Beispielbibliothek bereitgestellt.
