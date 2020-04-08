Sentinel Charts Pro
- Indicadores
- dano699
- Versión: 1.6
Descripción
- Visión general: Session Sentinel Pro es un indicador ligero basado en gráficos que vigila la renta variable de su cuenta en directo y presenta una visión clara del rendimiento diario de las operaciones. Proporciona P&L cerradas y flotantes, reducción máxima por sesión y por día, desgloses a nivel de símbolo y persiste automáticamente los resúmenes diarios en la carpeta Archivos de MT5 para que pueda revisar el rendimiento reciente a lo largo de los días.
- Por qué es útil: El indicador ayuda a los operadores a mantener la disciplina mostrando claramente el rendimiento intradía, los drawdowns máximos y una instantánea móvil de los últimos 7 días. También calcula las estadísticas de las operaciones por día (recuento de operaciones, P/L medio de las operaciones, recuento de ganancias/pérdidas y mayor ganador/perdedor) para que pueda evaluar la ventaja y el riesgo por sesión.
Características principales
Uso
- Adjuntar: Añada el indicador a cualquier gráfico. El panel flotante muestra las estadísticas de la sesión actual.
- Arrastrar: Haga clic y arrastre la barra de título para reposicionar el panel en el gráfico.
- Redimensionar: Utilice el asa inferior derecha del panel ( si InpResizable=true ) para cambiar la anchura/altura.
- Finalización diaria: El indicador finaliza cada día automáticamente al pasar el día y mantiene el resumen del día.
- Vista de información: Utilice el cuadro de diálogo Información (disponible a través del conmutador interno del indicador o, más adelante, mediante un control de la interfaz de usuario) para ver los análisis diarios recientes y los porcentajes de ganancias acumulados.
Cambios
- v1.01: Se ha añadido un asa redimensionable, estadísticas de operaciones diarias (recuento, P/L medio, ganancias/pérdidas, operaciones más grandes), tasas de ganancias móviles y una vista de lista de información con resúmenes diarios persistentes.
- (Incluir versiones anteriores si están disponibles; actualizar la versión #property y la descripción dentro del archivo al lanzar actualizaciones).
PREGUNTAS FRECUENTES
- P: ¿Dónde se almacena el historial?
- R: En la carpeta MT5 Files con el nombre de archivo establecido por InpHistoryFile .
- P: ¿Afectará esto a mis operaciones o al envío de órdenes?
- R: No - este es un indicador de sólo lectura que lee el historial de cuentas/posiciones/operaciones para análisis y no coloca órdenes.
- P: ¿Puedo exportar el resumen de 7 días?
- R: El indicador escribe el historial CSV en el disco. Puede abrir ese CSV externamente para exportarlo o analizarlo.
- P: No veo los controles del cuadro de diálogo Información en el terminal de mi broker.
- R: Algunos brokers eliminan/excluyen los includes o diálogos; asegúrese de que el include de los controles ( PanelDialog.mqh ) está disponible en su ruta MQL5/Include. El indicador incluye un fallback mínimo para la compilación pero los controles completos son proporcionados por la librería oficial de ejemplo.