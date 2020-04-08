Sentinel Charts Pro

Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. - Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz

FREE