Renko formation time
- 지표
- Aleksandr Slavskii
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
Индикатор предназначен для графиков ренко, построенных вот этим советником
Что показывает индикатор:
Скорость тренда: Низкий столбец гистограммы — бар сформировался быстро, что свидетельствует о сильном импульсе и высокой скорости движения цены, тренд.
Периоды консолидации: Высокий столбец — рынок "топтался" долго, медленно набирая нужный диапазон. Это указывает на вялость, баланс или накопление, флэт.
Изменение волатильности: Рост высоты столбцов при неизменном размере кирпича — прямое указание на снижение волатильности и темпа движения.
Назначение: Дать трейдеру дополнительное, временное измерение для анализа ренко-графиков, помогая оценивать не только направление, но и энергию ценового движения.