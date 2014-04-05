Volatility Regime ZScore Indicator

Volatilitätsregime ZScore-Indikator

Volatility Regime ZScore ist ein professioneller Volatilitätsregime-Indikator, der entwickelt wurde, um den Markt in Volatilitätsregime zu klassifizieren:

  • geringes Risiko (ruhiger Markt),

  • normale Bedingungen,

  • hohes Risiko (instabiles Umfeld / Nachrichten / Ausbrüche).

Dieser Indikator beantwortet eine sehr spezifische Frage:

"Ist der Markt derzeit ruhig, normal oder ungewöhnlich riskant?"

Er sagt NICHT von sich aus Kursrichtungen, Trends oder Einstiegspunkte voraus.
Stattdessen fungiert er als Risiko- und Regimefilter, nicht als Signalgeber.

🔹 Was Sie auf dem Chart sehen

Der Indikator wird in einem separaten Fenster als farbiges Histogramm angezeigt:

  • 🔵 Blaue Balken - Regime niedriger Volatilität

    • Der Markt ist ungewöhnlich ruhig im Vergleich zu seiner eigenen Geschichte

    • Oft geeignet für:

      • Mean Reversion

      • Skalpieren

      • Range Trading

  • ⚪ Silberbarren - Normales Volatilitätsregime

    • Typische Marktbedingungen

    • Die meisten Strategien können normal funktionieren

  • 🔴 Rote Balken - Hohe Volatilität

    • Die Marktvolatilität ist ungewöhnlich hoch

    • Oft verursacht durch Nachrichten, Ausbrüche, Panik oder starkes Momentum

    • Typische Anwendung:

      • Positionsgröße reduzieren

      • Stop-Loss ausweiten

      • Mean-Reversion-Strategien deaktivieren

Horizontale Linien stellen benutzerdefinierte Schwellenwerte für die Volatilität dar, so dass Regimewechsel visuell deutlich werden.

🔹 Wie man diesen Indikator im Handel verwendet (kurze Beispiele)

Als Strategie-Filter

  • Handeln Sie Ihre normale Strategie nur während der blauen und silbernen Phasen

  • Unterbrechen oder begrenzen Sie den Handel während der roten Phasen

Risikomanagement

  • Reduzieren Sie die Losgröße, wenn die Balken rot werden

  • Erhöhte Vorsicht bei Nachrichtenereignissen

Strategieanpassung

  • Mittelwertumkehr → Blau/Silber bevorzugen

  • Ausbruch & Momentum → treten oft während Rot auf

⚠️ Wichtig:
Dieser Indikator sagt Ihnen nicht, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen.
Er sagt Ihnen, wie riskant das Marktumfeld ist.

🔹 Parameter des Indikators (benutzerfreundliche Erklärung)

  • Volatilitätshorizonte (kurz / mittel / lang)
    Bestimmen Sie, wie schnell oder langsam die Volatilität gemessen wird.
    Kurze Horizonte reagieren schnell, lange Horizonte erfassen das strukturelle Risiko.

    • ShortHorizonBars
      Anzahl der Balken für die kurzfristige Volatilität. Reagiert schnell auf aktuelle Marktveränderungen. Standardwert 15. Tipp: Sehr kleine Werte (z. B. 5-10) können dazu führen, dass die Aufwärts-/Abwärtskomponenten vorübergehend einseitig werden, was zu stärkeren kurzfristigen Z-Score-Schwankungen führen kann.

    • MediumHorizonBars
      Anzahl der Balken für die mittelfristige Volatilität. Sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Rauschen und Stabilität. Voreinstellung 50.

    • LongHorizonBars
      Anzahl der Balken für die langfristige Volatilität. Erfasst das strukturelle Marktrisiko. Voreinstellung 200.

  • Gewichtung der Volatilitätshorizonte
    Diese Parameter definieren, wie stark jeder Horizont das Endergebnis beeinflusst.

    • ShortHorizonWeight
      Gewichtung des kurzfristigen Volatilitätshorizonts ShortHorizonBars im Endergebnis. Voreinstellung 0,5.

    • MediumHorizonWeight
      Gewichtung des mittelfristigen Volatilitätshorizonts MediumHorizonBars. Voreinstellung 0,3.

  • LongHorizonWeight
    Gewichtung des langfristigen Volatilitätshorizonts LongHorizonBars. Voreinstellung 0,2.

    • Höheres Gewicht am kurzen Horizont → schnellere Regimewechsel.

Höhere Gewichtung am langen Horizont → konservativeres Verhalten.


  • Baseline- und Volatilitätsregime-Schwellenwerte

    • Diese Parameter legen fest , was als "normale" Volatilität gilt und wann sich Regime ändern.

    • BaselineWindow
      Anzahl der historischen Balken, die zur Schätzung des normalen Volatilitätsverhaltens verwendet werden. Standardwert 200.

    • LowVolatilityZ
      Z-Score-Schwelle, unterhalb derer der Markt als niedrig volatil eingestuft wird. Voreinstellung -0,5.

    • HighVolatilityZ
      Z-Score-Schwelle, oberhalb derer der Markt als hoch volatil eingestuft wird. Standardwert 0,5.


  • Downside Risk EmphasisDieser
    • Parameter steuert, wie stark sich negative Kursbewegungen auf den Volatilitätsscore auswirken.

    • DownsideWeight
      Wert zwischen 0 und 1. Höhere Werte betonen die abwärts gerichtete (riskantere) Volatilität. Empfohlen für den risikobewussten Handel. Voreinstellung 0.


ABSCHNITT 2 - Erweiterte / Quantitative Beschreibung (EA & Systematischer Handel)

Konzeptueller Überblick

Der Indikator basiert auf bewährten Prinzipien der Finanzökonometrie:

  • Clustering der

  • realisierten Varianz

  • Volatilität

  • Regime-Normalisierung über robuste Z-Scores

Er ist deterministisch, modellfrei und basiert nicht auf maschinellem Lernen.

 Der Indikator verwendet Log-Renditen und realisierte Varianz zur Schätzung der Volatilität über mehrere Zeithorizonte.

Jeder Horizont wird unabhängig voneinander mit Hilfe von Median + MAD (Median Absolute Deviation) normalisiert, was Robustheit gegenüber Ausreißern, Nachrichtenspitzen und Fat-Tailed-Renditeverteilungen bietet.


Multi-Horizont-Z-Score-Konsens

Der Indikator bewertet die Volatilität unabhängig über drei Horizonte, die durch die Parameter ShortHorizonBars, MediumHorizonBars und LongHorizonBars definiert sind .

Für jeden Zeithorizont k:

1. Log-Renditen und realisierte Varianz

Die Volatilität wird aus den Log-Renditen als realisierte Varianz berechnet, und zwar getrennt für:

  • positive Renditen (Aufwärtsvolatilität),

  • negative Renditen (Abwärtsvolatilität).

2. Log-Transformation

x t (k) = ln (RV t (k) + ε )

Dadurch wird die Verteilung der Volatilitätsschätzungen stabilisiert.


3. Robuste Normalisierung (BaselineWindow)

Für jeden Horizont und jede Richtung wird eine robuste Basislinie geschätzt:

  • Median

  • MAD (Median Absolute Abweichung)

Zt(k) =(xt(k) - Median) / 1.4826 MAD

Die Länge des Baseline-Fensters wird durch den Parameter BaselineWindow definiert.


4. Horizont-Konsens (Gewichte)

Die Z-Werte für die einzelnen Horizonte werden unter Verwendung der Horizontgewichts-Parameter ShortHorizonWeight, MediumHorizonWeight und LongHorizonWeight kombiniert :

Zup = ∑ wk ⋅ Zup,(k)

Z down = w k Zdown,(k )


5. Abwärtsgerichtete Endnote

Downside- und Upside-Volatilität werden mit dem Parameter β (DownsideWeight) zusammengeführt:

Z = βZdown + (1 - β) ⋅ Zup

Dies ergibt den endgültigen zusammengesetzten Volatilitätswert.


6. Regime-Klassifizierung

Mit Hilfe von benutzerdefinierten Schwellenwertparametern LowVolatilityZ, HighVolatilityZ

Der endgültige Score wird klassifiziert in:

  • Geringe Volatilität

  • Normale Volatilität

  • Hohe Volatilität

Diese Klassifizierung bestimmt die Farben des Histogramms und.


Implementierungshinweis - Direktionale RV-Stabilisierung

Auf kurzen Zeithorizonten kann die nach oben oder unten gerichtete realisierte Varianz extrem klein werden, wenn die Kursbewegungen stark einseitig sind. Die Anwendung einer logarithmischen Transformation auf eine Varianz nahe Null kann zu nicht-informativen Volatilitätsspitzen führen.

Um diesen Effekt zu vermeiden, wendet der Indikator eine kleine Mindestuntergrenze auf die direktionale realisierte Varianz an, die auf der Gesamtvarianz, skaliert mit der entsprechenden Horizontlänge, basiert. Dieser Ansatz bewahrt die Asymmetrie der Volatilität und verbessert gleichzeitig die numerische Stabilität und führt zu einer robusteren Klassifizierung der Regime.


EA-Integration und Indikatorpuffer

Der Indikator stellt mehrere Puffer für Expert Advisors zur Verfügung:

  • Puffer 0 - Composite Z-Score
    Enthält den endgültigen zusammengesetzten Volatilitätsscore Z, wie in Schritt 5 oben beschrieben.

  • Puffer 1 - ColorIndexBuffer
    Interner Puffer für die Einfärbung der Histogrammbalken
    (0 = niedrige, 1 = normale, 2 = hohe Volatilität).

  • Puffer 2 - RegimeBuffer
    Diskrete Regime-Klassifizierung aus Schritt 6 oben:
    -1 = Niedrige Volatilität
    0 = Normale Volatilität
    +1 = Hohe Volatilität

  • Buffer 3 - Downside Volatility Z-Score
    Enthält den gewichteten Downside Z-Score Z d o w n Z^{down} ausSchritt 4oben.

  • Puffer 4 - Upside Volatility Z-Score
    Enthält den gewichteten Upside Z-Score Z u p Z^{up} ausSchritt 4oben.

Mit diesen Puffern können EA-Entwickler:

  • den Handel nach Regime zu aktivieren/deaktivieren,

  • die Positionsgröße zu skalieren,

  • Tail-Risk-Umgebungen zu erkennen,

  • volatilitätsbewusste Systeme aufzubauen.


Was dieser Indikator ist (und was er nicht ist)

✔ Volatilitätsregime-Detektor
✔ Risiko- und Stabilitätsfilter
✔ EA-freundlich und deterministisch
✔ Geeignet für FX, Indizes, Rohstoffe, Krypto

❌ Kein Preisvorhersager
❌ Kein Trendindikator
❌ Kein eigenständiges Handelssystem


