AROS Adaptive Robust OneSided Smoother

AROS (Adaptive Robust One-Sided Smoother)

ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator, der für den Live-Handel entwickelt wurde.
Er zeichnet eine glatte, adaptive Trendlinie direkt in das Hauptdiagrammfenster ein und hilft Händlern:

  • den aktuellen Markttrend zu erkennen,

  • Rauschen und falsche Signale in Seitwärtsmärkten zu reduzieren,

  • sich automatisch an veränderte Volatilitätsbedingungen anzupassen.

Im Gegensatz zu klassischen gleitenden Durchschnitten, reagiert AROS:

  • Reagiert schneller bei starken Trends,

  • wird stabiler bei unruhigen oder schwankenden Märkten,

  • verwendet niemals zukünftige Daten (vollständig kausal).

So lesen Sie die Trendlinie im Chart

Die Trendlinie stellt die geschätzte zugrunde liegende Marktrichtung dar:

  • Kurs oberhalb der Trendlinie
    → bullische Tendenz, trendfolgende Long-Setups werden bevorzugt.

  • Kurs unterhalb der Trendlinie
    → bärische Tendenz, trendfolgende Short-Einstellungen werden bevorzugt.

Weil die Glättung adaptiv ist:

  • Bei starken Richtungsbewegungen folgt die Linie dem Kurs genauer,

  • während schwankender oder unruhiger Phasen wird die Linie glatter und stabiler.

Die Farbe der Trendlinie zeigt das Marktregime an:

  • Rot = Trendregime (trendfolgende Bedingungen)

  • Blau = Schwankungsbreite (abgehackte/schwankende Bedingungen; Vorsicht bei Trendsignalen)


Einfache Handelsideen (Beispiele)

Trendfolgend

  • Handeln Sie in Richtung der Trendlinie.

  • Nutzen Sie Pullbacks in Richtung der Trendlinie als potenzielle Einstiegsbereiche.

  • Vermeiden Sie gegenläufige Trades, wenn der Markt eindeutig im Trend liegt.

Schwankungsbereich / Mittelwertumkehr

  • Wenn sich der Markt in einer Schwankungsbreite befindet, oszilliert der Kurs häufig um die Trendlinie.

  • Unter solchen Bedingungen neigen Abweichungen von der Trendlinie dazu, wieder zurückzufallen.

(Fortgeschrittene Benutzer können diese Ideen mithilfe der bereitgestellten Puffer automatisieren - siehe Abschnitt 2).

Schnelle/langsame AROS-Crossover-Idee

Wenden Sie AROS zweimal mit unterschiedlichem Ansprechverhalten an (kleinere bzw. größere Fenster). Die Kreuzungen zwischen den beiden AROS-Trendlinien können ähnlich wie die Signale des schnellen/langsamen gleitenden Durchschnitts verwendet werden.

Eine Beispielkonfiguration finden Sie in Kapitel 2.9 unten.


Einfache Erklärung des Algorithmus (nicht-technisch)

AROS arbeitet in drei Hauptschritten:

  1. Messung des Rauschens
    Der Indikator schätzt das aktuelle Marktrauschen mithilfe eines robusten Volatilitätsmaßes (MAD), das weniger empfindlich auf Ausschläge und Nachrichten reagiert.

  2. Trendstärkeschätzung
    Er misst, wie stark sich der Kurs in eine Richtung bewegt (Steigung).

  3. Adaptive Glättung
    Wenn die Trendstärke im Vergleich zum Rauschen → hoch ist, reagiert der Trend schneller.
    Wenn das Rauschen dominiert → wird der Trend stärker geglättet.

Dieses adaptive Verhalten geschieht automatisch bei jedem Balken.

Eingabeparameter

=== Lookback-Fenster ===

VolatilityMADWindow
Lookback-Fenster (in Balken), das zur Schätzung des Marktrauschens mit einer robusten MAD-Volatilität verwendet wird.
Höhere Werte → stabilerer Trend, langsamere Reaktion.
Niedrigere Werte → reaktionsfreudigerer Trend, empfindlicher gegenüber Rauschen.

SlopeWindow
Lookback-Fenster (in Balken), das zur Schätzung der Trendstärke (Steigung) verwendet wird.
Höhere Werte → glattere, langsamere Trenderkennung.
Niedrigere Werte → schnellere Reaktion auf kurzfristige Bewegungen.

=== Glättungsfaktoren ===

AlphaMin
Minimaler Glättungsfaktor.
Legt fest, wie langsam und glatt der Trend in verrauschten oder schwankenden Märkten werden kann.

AlphaMax
Maximaler Glättungsfaktor.
Legt fest, wie schnell der Trend bei starken Richtungsbewegungen reagieren kann.

AlphaEMAFactor
EMA-Faktor, der zur Glättung des adaptiven Glättungsparameters selbst verwendet wird.
Höhere Werte → schnellere Änderungen in der Trendreaktivität.
Niedrigere Werte → glatteres, stabileres Trendverhalten.

SNRScale
Skalierungskonstante, die steuert, wie schnell der Indikator je nach Trendstärke zwischen langsamer und schneller Glättung umschaltet.

=== Regime-Schwellenwerte ===

Wird für die Bewertung von Marktregime-Flags (Trend/Range) verwendet, die im RegimeBuffer gespeichert werden, der bei der EA-Integration verwendet wird.

TrendRegimeOnSNR
Schwellenwert für den Eintritt in das Trendregime.
Höhere Werte → weniger, aber stärkere Trendsignale.

TrendRegimeOffSNR
Schwellenwert zum Verlassen des Trend-Regimes und Rückkehr zum Range-Regime.
Erzeugt eine Hysterese, um häufige Regimewechsel zu vermeiden.


2. Fortgeschrittener / Quant-Bereich - Algorithmus & EA-Integration

2.1 Konzeptuelles Modell

Der Preis wird modelliert als:

Preis = Trend + Rauschen

Das Ziel von AROS ist es, die Trendkomponente in Echtzeit zu schätzen, ohne Neuberechnung, und gleichzeitig Informationen über Rauschen und Marktregime zu liefern.

2.2 Robuste Schätzung der Volatilität

Die Preisrenditen werden wie folgt berechnet:

ΔPreis = Preis(t) - Preis(t-1)

Die Volatilität wird anhand der MAD (Median Absolute Deviation) geschätzt:

Volatilität = 1,4826 × Median( |ΔPreis - Median(ΔPreis)| )

Dieser Ansatz ist robust gegenüber Spikes und Ausreißern und wird durch den Parameter VolatilityMADWindow gesteuert.

Die berechnete robuste Volatilitätsschätzung wird als VolatilityBuffer (Preiseinheiten) angezeigt.

2.3 Schätzung der Trendstärke

Die Trendstärke wird durch die durchschnittliche absolute Preisänderung approximiert:

Slope = (1 / K) × Σ |Preis(t) - Preis(t-k)| , k = 1..K

wobei K = SlopeWindow-Parameter.

Der berechnete Slope Proxy wird als SlopeBuffer angezeigt.

2.4 Adaptiver Glättungsparameter (Alpha)

Es wird ein Signal-Rausch-Verhältnis berechnet:

SNR = Steigung / Volatilität

Der adaptive Glättungsfaktor wird dann auf das Intervall abgebildet:

Alpha = AlphaMin + (AlphaMax - AlphaMin) × (SNR / (SNR + SNRScale))

Um Instabilität zu vermeiden, wird Alpha mithilfe eines EMA weiter geglättet:

AlphaSmooth = AlphaEMAFactor × Alpha + (1 - AlphaEMAFactor) × AlphaSmooth(previous)

AlphaMin, AlphaMax, SNRScale, AlphaEMAFactor sind Eingabeparameter.

Das berechnete Signal-Rausch-Verhältnis wird als SNRBuffer angezeigt.

2.5 Gleichung zur Trendaktualisierung

Der endgültige Trend wird rekursiv aktualisiert:

Trend(t) = AlphaSmooth × Preis(t) + (1 - AlphaSmooth) × Trend(t-1)

Diese Formulierung ist:

  • vollständig kausal,

  • O(1) pro Balken,

  • nicht wiederholend.

2.6 Rauschpuffer (EA-Integration)

Der Rauschpuffer enthält das normalisierte Residuum:

Rauschen = (Preis - Trend) / Volatilität

(wie in den Abschnitten 2.2 und 2.5 beschrieben)

Er stellt die kurzfristige Abweichung vom Trend dar und ist nützlich für:

  • Mean-Reversion-Strategien,

  • Erkennung von überkauften/überverkauften Kursen,

  • Kanalkonstruktion.

2.7 Trend / Range Regime Flag

Verwendung desselben SNR-Maßes:

Wenn SNRTrendRegimeOnSNRTrend regime (1)

Wenn SNRTrendRegimeOffSNRBereich Regime (0)

ElseBeibehaltung des vorherigen Regimes

Diese hysteresebasierte Regime-Erkennung verhindert häufiges Umschalten und liefert ein sauberes Zustandssignal für Expert Advisors.

TrendRegimeOnSNR, TrendRegimeOffSNR sind Eingabeparameter.

2.8 Verfügbare Puffer für EA-Integration

Der Indikator bietet die folgenden Puffer:

  • 0 - TrendBuffer
    Geglätteter adaptiver Trendwert (wie in Abschnitt 2.5 beschrieben), der im Hauptchartfenster als Trendlinie sichtbar ist.

  • 1 - RegimeBuffer
    Marktregime-Flagge: 1 = Trend, 0 = Range (Abschnitt 2.7), sichtbar im Hauptfenster als Farbklassifizierung der Trendlinie.

  • 2 - NoiseBuffer
    Normalisierter Restwert (Preis - Trend) / Volatilität (siehe Abschnitt 2.6).

  • 3 - AlphaSmoothBuffer (interner Berechnungspuffer)
    Geglätteter adaptiver Alphastatus, der in der Trendrekursion verwendet wird (Abschnitt 2.4/2.5).

  • 4 - SlopeBuffer (EA/Diagnose)
    Vorzeichenbehafteter Slope-Proxy der lokalen Trendstärke (Abschnitt 2.3), in Preiseinheiten pro Bar.

  • 5 - VolatilityBuffer (EA/diagnostics)
    Robuste MAD-Volatilitätsschätzung (Abschnitt 2.2), in Preiseinheiten.

  • 6 - SNRBuffer (EA/diagnostics)
    Signal-Rausch-Verhältnis für Regime- und Alpha-Entscheidungen (Abschnitt 2.4/2.7), dimensionslos.

Diese Puffer ermöglichen die direkte und effiziente Verwendung in Expert Advisors über iCustom.

2.9 Empfohlene Setups

FX (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Empfohlene Timeframes: M5 - H1

VolatilityMADWindow = 20, SlopeWindow = 10, AlphaMin = 0.02, AlphaMax = 0.35, AlphaEMAFactor = 0.30, SNRScale = 1.0, TrendRegimeOnSNR = 1.5, TrendRegimeOffSNR = 1. 0

Krypto (BTCUSD, ETHUSD)

Empfohlene Zeitrahmen: M1 - M15

VolatilityMADWindow = 30, SlopeWindow = 12, AlphaMin = 0.03, AlphaMax = 0.45, AlphaEMAFactor = 0.25, SNRScale = 1.2, TrendRegimeOnSNR = 1.8, TrendRegimeOffSNR = 1. 2


Idee der schnellen/langsamen AROS-Überkreuzung

Fast AROS (reaktionsschneller)

  • kleineres VolatilityMADWindow

  • kleineres SlopeWindow

  • höherer AlphaMax

  • etwas höherer AlphaEMAFactor (damit sich Alpha schneller anpasst)

Beispiel:

VolatilityMADWindow = 15, SlopeWindow = 7, AlphaMin = 0,03, AlphaMax = 0,50, AlphaEMAFactor = 0,40, SNRScale = 1,0

Langsames AROS (stabiler)

  • größeres VolatilityMADWindow

  • größeres SlopeWindow

  • niedrigeres AlphaMax

  • etwas niedrigerer AlphaEMAFactor

Beispiel:

VolatilityMADWindow = 35, SlopeWindow = 15, AlphaMin = 0,015, AlphaMax = 0,25, AlphaEMAFactor = 0,25, SNRScale = 1,0

Signaldefinition (einfach)

  • Bullisches Kreuz: TrendFast kreuzt über TrendSlow

  • Bärisches Kreuz: TrendFast kreuzt unter TrendSlow

Dies verhält sich sehr ähnlich wie Fast/Slow-MA-Crosses, jedoch mit adaptiver Reaktionsfähigkeit.


Abschließende Anmerkungen

  • Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ist für den Live-Handel geeignet.

  • Entwickelt für manuellen Handel und EA-Integration.

  • Verwendet robuste Statistiken, um reale Marktbedingungen zu handhaben.


