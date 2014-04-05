Advanced Fractal ZigZag Pro
- Indikatoren
- Sayuri Hondo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Erweiterte Fractal ZigZag Pro
Professionelles Multi-Timeframe-Werkzeug für die technische Analyse
Transformieren Sie Ihre technische Analyse mit 4 leistungsstarken Tools in einem
Advanced Fractal ZigZag Pro ist ein leistungsstarker 4-in-1-Indikator für die technische Analyse, der Fractal Detection, N-Wave Analysis, ZigZag Patterns und Divergence Detection mit einem intelligenten Echtzeit-Dashboard kombiniert.
- ✓ 4 leistungsstarke Analyse-Tools in einem Indikator
- ✓ 36 anpassbare Alarmkombinationen
- ✓ Verschiebbares Dashboard per Drag-and-Drop
- ✓ Multi-Timeframe Unterstützung (15min, 1H, 4H)
- ✓ 4 professionelle Farbdesigns
Kernfunktionen (4-in-1-Integration)
1. Fraktale Analyse
- Identifiziert Marktumkehrpunkte mit hoher Präzision
- Anpassbare Empfindlichkeitseinstellungen
- Visuelle Marker zur einfachen Erkennung
2. N-Wellen-Muster-Erkennung
- Erkennt Kursmuster im Elliott-Wellen-Stil
- Automatische Erkennung der Trendrichtung
- Konfigurierbare Wellenanzahl und Validierung
3. Zickzack-Muster-Analyse
- Filtert Marktgeräusche für eine klarere Trenddarstellung
- Dynamische Schwellenwertanpassung
- Bestätigung von Mustern mit mehreren Zeitrahmen
4. Divergenz-Erkennung (RSI-basiert)
- Erkennung von bullischen und bärischen Divergenzen
- Visuelle Divergenzlinien und -marker
- Divergenzwarnungen in Echtzeit
Multi-Timeframe (MTF) Anzeige
LEISTUNGSSTARKE MTF-UNTERSTÜTZUNG (PROFESSIONELLE FUNKTION!)
- Anzeige der 15-Minuten-, 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitrahmen-Analyse in einem einzigen Diagramm
- Jeder Zeitrahmen hat seine eigenen farbkodierten Linien zur einfachen Identifizierung
- Separate N-Wave und ZigZag Anzeige für jeden Zeitrahmen
- Perfekt für Multi-Timeframe-Handelsstrategien
- Vermeiden Sie das Umschalten zwischen Charts - sehen Sie alles auf einmal
MTF-Warnsystem:
- 26 spezielle Multi-Timeframe-Warnungen (15min, 1H, 4H)
- Frühzeitige Erkennung von Signalen aus niedrigeren Timeframes
- Bestätigung höherer Zeitrahmen zur Trendbestätigung
- Individuelle Aktivierung/Deaktivierung für jeden Zeitrahmen und Alarmtyp
Professionelle Echtzeit-Analyse Dashboard
DRAG & DROP POSITIONIERUNG (EINZIGARTIGE FUNKTION!)
- Ziehen Sie einfach die Kopfzeile, um das Dashboard an eine beliebige Stelle in Ihrem Chart zu verschieben
- Perfekt für Multi-Monitor-Setups
- Blockiert niemals wichtige Chartbereiche
- Die Position wird automatisch gespeichert
Einstellbare Größe:
- Zwei Größenmodi: Klein und Groß
- Anpassen an Ihr Bildschirmlayout
- Optimierte Schriftgrößen für beide Modi
Anzeige von Echtzeit-Indikatoren:
- RSI (14) mit farbkodierten Stufen
- ATR (Average True Range) für die Volatilität
- Bollinger Bands Status
- Divergenz-Erkennungsstatus (bullish/bearish Divergenz)
- Live-Uhr (Ortszeit oder Serverzeit)
4 professionelle Farbdesigns:
- Standardmodus: Klassisches dunkelblaues Thema (eingebaut)
- Gold & Indigo Modus: Hochwertiges tiefes Violett mit goldenen Akzenten
- Heller Modus: Sauberer weißer Hintergrund für den Tageshandel
- Dunkler Modus: Professionelles dunkles Thema für den Nachthandel
- Einfacher Themenwechsel mit .set-Voreinstellungsdateien (3 enthalten)
Umfassendes Alarmsystem
36 anpassbare Alert-Kombinationen:
Haupt-Chart-Warnungen (10 Typen):
- Neue Fraktal-Formation (Auf/Ab)
- Neue Zickzack-Formation
- Zickzack-Break
- N-Wellen-Formation
- Umkehrung der Richtung
- Bollinger Bands oberer/unterer Durchbruch
- Bullish/Bearish Divergenz
Multi-Timeframe-Warnungen (26 Typen):
- 15min Zeitrahmen: Fraktal, ZigZag, Bruch, Welle, Umkehrung
- 1H Zeitrahmen: Fraktal, ZigZag, Durchbruch, Welle, Umkehrung
- 4H Zeitrahmen: Fraktal, ZigZag, Bruch, Welle, Umkehrung
Benachrichtigungsmethoden:
- Sound Alerts (anpassbare Sounddatei)
- Pop-up-Warnungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen (mobile App)
Perfekt für
- Daytrader, die eine schnelle Entscheidungshilfe benötigen
- Swing-Trader, die mehrere Zeitrahmen analysieren
- Professionelle Trader, die Multi-Monitor-Setups verwenden
- Alle, die saubere, organisierte Chart-Layouts schätzen
- Trader, die mehrere technische Indikatoren kombinieren
- Händler von Multi-Timeframe-Strategien
Was Sie erhalten
- ✓ Advanced_Fractal_ZigZag_Pro.ex5 (Hauptindikator-Datei)
- AFZZP_GoldIndigo.set (Voreinstellung für das Thema Gold & Indigo)
- ✓ AFZZP_LightMode.set (Voreinstellung für das Thema Licht)
- ✓ AFZZP_DarkMode.set (Voreinstellung für dunkles Thema)
- ✓ Benutzerhandbuch (Englisch & Japanisch) - verfügbar auf der Registerkarte Kommentare
- ✓ Installationshandbuch (Englisch & Japanisch) - verfügbar auf der Registerkarte "Kommentare".
- ✓ Updates auf Lebenszeit
- ✓ Technische Unterstützung
Umfassende Dokumentation, Farbdesign-Dateien und Installationsanleitungen finden Sie auf der Registerkarte "Kommentare".
Preise & Demo
Vollversion:
- Dauerlizenz: $99
- 6-monatige Miete: $69
- 3-Monats-Miete: $49
- 1-Monats-Miete: $30
Kostenlose Demo (30 Tage):
- Alle visuellen Funktionen voll funktionsfähig
- 2 Alarmtypen (New Fractal + ZigZag Break)
- Nur Echtzeit-Anzeige
- Alle Währungspaare werden unterstützt
Wichtiger Hinweis - Analyse-Tool
Dies ist ein technisches Analysetool, kein Handelssignalsystem. Advanced Fractal ZigZag Pro wurde entwickelt, um Sie bei der Analyse der Marktstruktur durch Fraktale, Wellenmuster, ZigZag-Linien und Divergenzen zu unterstützen. Die visuellen Markierungen und Warnungen dienen zu Analysezwecken und sollten in Verbindung mit Ihrer eigenen Handelsstrategie und Ihrem Risikomanagement verwendet werden. Führen Sie immer Ihre eigene Analyse durch, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.
Erstellt von Iroha (彩花)
Rechtlicher Hinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator ist ein technisches Analyseinstrument und stellt keine Handelsberatung oder Gewinngarantie dar. Benutzer sollten ihre eigene Sorgfaltspflicht und Risikobewertung durchführen, bevor sie Handelsentscheidungen treffen. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Verwendung dieses Indikators entstehen.