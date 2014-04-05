Erweiterte Fractal ZigZag Pro

Professionelles Multi-Timeframe-Werkzeug für die technische Analyse

Transformieren Sie Ihre technische Analyse mit 4 leistungsstarken Tools in einem

Advanced Fractal ZigZag Pro ist ein leistungsstarker 4-in-1-Indikator für die technische Analyse, der Fractal Detection, N-Wave Analysis, ZigZag Patterns und Divergence Detection mit einem intelligenten Echtzeit-Dashboard kombiniert.

✓ 4 leistungsstarke Analyse-Tools in einem Indikator

✓ 36 anpassbare Alarmkombinationen

✓ Verschiebbares Dashboard per Drag-and-Drop

✓ Multi-Timeframe Unterstützung (15min, 1H, 4H)

✓ 4 professionelle Farbdesigns

Kernfunktionen (4-in-1-Integration)

1. Fraktale Analyse

Identifiziert Marktumkehrpunkte mit hoher Präzision

Anpassbare Empfindlichkeitseinstellungen

Visuelle Marker zur einfachen Erkennung

2. N-Wellen-Muster-Erkennung

Erkennt Kursmuster im Elliott-Wellen-Stil

Automatische Erkennung der Trendrichtung

Konfigurierbare Wellenanzahl und Validierung

3. Zickzack-Muster-Analyse

Filtert Marktgeräusche für eine klarere Trenddarstellung

Dynamische Schwellenwertanpassung

Bestätigung von Mustern mit mehreren Zeitrahmen

4. Divergenz-Erkennung (RSI-basiert)

Erkennung von bullischen und bärischen Divergenzen

Visuelle Divergenzlinien und -marker

Divergenzwarnungen in Echtzeit

Multi-Timeframe (MTF) Anzeige

LEISTUNGSSTARKE MTF-UNTERSTÜTZUNG (PROFESSIONELLE FUNKTION!)

Anzeige der 15-Minuten-, 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitrahmen-Analyse in einem einzigen Diagramm

Jeder Zeitrahmen hat seine eigenen farbkodierten Linien zur einfachen Identifizierung

Separate N-Wave und ZigZag Anzeige für jeden Zeitrahmen

Perfekt für Multi-Timeframe-Handelsstrategien

Vermeiden Sie das Umschalten zwischen Charts - sehen Sie alles auf einmal

MTF-Warnsystem:

26 spezielle Multi-Timeframe-Warnungen (15min, 1H, 4H)

Frühzeitige Erkennung von Signalen aus niedrigeren Timeframes

Bestätigung höherer Zeitrahmen zur Trendbestätigung

Individuelle Aktivierung/Deaktivierung für jeden Zeitrahmen und Alarmtyp

Professionelle Echtzeit-Analyse Dashboard

DRAG & DROP POSITIONIERUNG (EINZIGARTIGE FUNKTION!)

Ziehen Sie einfach die Kopfzeile, um das Dashboard an eine beliebige Stelle in Ihrem Chart zu verschieben

Perfekt für Multi-Monitor-Setups

Blockiert niemals wichtige Chartbereiche

Die Position wird automatisch gespeichert

Einstellbare Größe:

Zwei Größenmodi: Klein und Groß

Anpassen an Ihr Bildschirmlayout

Optimierte Schriftgrößen für beide Modi

Anzeige von Echtzeit-Indikatoren:

RSI (14) mit farbkodierten Stufen

ATR (Average True Range) für die Volatilität

Bollinger Bands Status

Divergenz-Erkennungsstatus (bullish/bearish Divergenz)

Live-Uhr (Ortszeit oder Serverzeit)

4 professionelle Farbdesigns:

Standardmodus: Klassisches dunkelblaues Thema (eingebaut)

Gold & Indigo Modus: Hochwertiges tiefes Violett mit goldenen Akzenten

Heller Modus: Sauberer weißer Hintergrund für den Tageshandel

Dunkler Modus: Professionelles dunkles Thema für den Nachthandel

Einfacher Themenwechsel mit .set-Voreinstellungsdateien (3 enthalten)

Umfassendes Alarmsystem

36 anpassbare Alert-Kombinationen:

Haupt-Chart-Warnungen (10 Typen):

Neue Fraktal-Formation (Auf/Ab)

Neue Zickzack-Formation

Zickzack-Break

N-Wellen-Formation

Umkehrung der Richtung

Bollinger Bands oberer/unterer Durchbruch

Bullish/Bearish Divergenz

Multi-Timeframe-Warnungen (26 Typen):

15min Zeitrahmen: Fraktal, ZigZag, Bruch, Welle, Umkehrung

1H Zeitrahmen: Fraktal, ZigZag, Durchbruch, Welle, Umkehrung

4H Zeitrahmen: Fraktal, ZigZag, Bruch, Welle, Umkehrung

Benachrichtigungsmethoden:

Sound Alerts (anpassbare Sounddatei)

Pop-up-Warnungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigungen (mobile App)

Perfekt für

Daytrader, die eine schnelle Entscheidungshilfe benötigen

Swing-Trader, die mehrere Zeitrahmen analysieren

Professionelle Trader, die Multi-Monitor-Setups verwenden

Alle, die saubere, organisierte Chart-Layouts schätzen

Trader, die mehrere technische Indikatoren kombinieren

Händler von Multi-Timeframe-Strategien

Was Sie erhalten

✓ Advanced_Fractal_ZigZag_Pro.ex5 (Hauptindikator-Datei)

AFZZP_GoldIndigo.set (Voreinstellung für das Thema Gold & Indigo)

✓ AFZZP_LightMode.set (Voreinstellung für das Thema Licht)

✓ AFZZP_DarkMode.set (Voreinstellung für dunkles Thema)

✓ Benutzerhandbuch (Englisch & Japanisch) - verfügbar auf der Registerkarte Kommentare

✓ Installationshandbuch (Englisch & Japanisch) - verfügbar auf der Registerkarte "Kommentare".

✓ Updates auf Lebenszeit

✓ Technische Unterstützung

Umfassende Dokumentation, Farbdesign-Dateien und Installationsanleitungen finden Sie auf der Registerkarte "Kommentare".

Preise & Demo

Vollversion:

Dauerlizenz: $99

6-monatige Miete: $69

3-Monats-Miete: $49

1-Monats-Miete: $30

Kostenlose Demo (30 Tage):

Alle visuellen Funktionen voll funktionsfähig

2 Alarmtypen (New Fractal + ZigZag Break)

Nur Echtzeit-Anzeige

Alle Währungspaare werden unterstützt

Wichtiger Hinweis - Analyse-Tool Dies ist ein technisches Analysetool, kein Handelssignalsystem. Advanced Fractal ZigZag Pro wurde entwickelt, um Sie bei der Analyse der Marktstruktur durch Fraktale, Wellenmuster, ZigZag-Linien und Divergenzen zu unterstützen. Die visuellen Markierungen und Warnungen dienen zu Analysezwecken und sollten in Verbindung mit Ihrer eigenen Handelsstrategie und Ihrem Risikomanagement verwendet werden. Führen Sie immer Ihre eigene Analyse durch, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.

Starten Sie noch heute Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion!

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit der integrierten Multi-Timeframe-Analyse. Laden Sie die Demoversion herunter und sehen Sie, warum ernsthafte Trader Advanced Fractal ZigZag Pro wählen.

Erstellt von Iroha (彩花) | Professionelle Qualität | Kontinuierliche Verbesserung

Rechtlicher Hinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator ist ein technisches Analyseinstrument und stellt keine Handelsberatung oder Gewinngarantie dar. Benutzer sollten ihre eigene Sorgfaltspflicht und Risikobewertung durchführen, bevor sie Handelsentscheidungen treffen. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Verwendung dieses Indikators entstehen.