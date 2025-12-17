Edgevia EURUSD

Edgevia EMA Price Action Scalper

DerEdgevia EMA Price Action Scalper ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der speziell für EURUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standardstrategien mit gleitenden Durchschnitten, die in schwankenden Märkten nicht funktionieren, implementiert Edgevia ein mehrstufiges Filtersystem, um jeden Handel zu validieren.

Die Kernlogik basiert auf einem verifizierten Triple EMA Crossover (9/21/50), um den Trend zu identifizieren, aber ein Handel wird nur ausgeführt, wenn er durch die Volumenanalyse und die Kerzenpreisaktion bestätigt wird.

[b]Hauptmerkmale:[/b]

[b]Dreifache EMA-Trend-Erkennung:[/b] Verwendet schnelle, mittlere und langsame EMAs, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem unmittelbaren Momentum übereinstimmen. [b]Price Action Wick Filter:[/b] Der EA analysiert Kerzendochte (Schatten). Wenn eine Signalkerze einen Docht von mehr als 40% (einstellbar) aufweist, wird der Handel übersprungen, um Erschöpfungsbewegungen zu vermeiden. [b]Volumenbestätigung:[/b] Filtert "Fake-outs" aus, indem das Volumen höher sein muss als der Durchschnitt der letzten 20 Kerzen. [b]Fortschrittliches Risikomanagement:[/b] Dynamischer Stop Loss: Basierend auf ATR zur Anpassung an die Marktvolatilität.

Teilweiser Take Profit: Option, 50% der Position bei TP1 zu schließen und den Rest bis TP2 laufen zu lassen.

Smart Trailing Stop: Sichert Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt. [b]Marktstrukturfilter:[/b] Vermeidet Käufe am Widerstand oder Verkäufe an der Unterstützung (Swing High/Low-Analyse). [b]Professionelles Dashboard:[/b] Zeigt Trendstatus, Spread, Kontometrien und Signalinformationen direkt im Chart an.

[b]Handelsanforderungen:[/b]

Symbol: EURUSD (empfohlen).

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten).

Kontotyp: ECN oder Raw Spread (Niedriger Spread ist entscheidend für Scalping).

VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb.

[b]Parameter Highlights:[/b]

[i]RiskPercent:[/i] Auto-Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand.

[i]UsePriceAction:[/i] Aktivieren/Deaktivieren der Dochtanalyse.

[i]LondonStartHour / EndHour:[/i] Zeitfilter, um nur während umsatzstarker Sitzungen zu handeln (Standard: London).

[i]UsePartialTP:[/i] Aktiviert die Aufteilung des Handels in mehrere Ausgänge.

[b]Risikowarnung:[/b] Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie Backtests mit den Daten Ihres Brokers durch und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.