Edgevia EURUSD

Edgevia EMA Price Action Scalper

DerEdgevia EMA Price Action Scalper ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der speziell für EURUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standardstrategien mit gleitenden Durchschnitten, die in schwankenden Märkten nicht funktionieren, implementiert Edgevia ein mehrstufiges Filtersystem, um jeden Handel zu validieren.

Die Kernlogik basiert auf einem verifizierten Triple EMA Crossover (9/21/50), um den Trend zu identifizieren, aber ein Handel wird nur ausgeführt, wenn er durch die Volumenanalyse und die Kerzenpreisaktion bestätigt wird.

[b]Hauptmerkmale:[/b]

  1. [b]Dreifache EMA-Trend-Erkennung:[/b] Verwendet schnelle, mittlere und langsame EMAs, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem unmittelbaren Momentum übereinstimmen.

  2. [b]Price Action Wick Filter:[/b] Der EA analysiert Kerzendochte (Schatten). Wenn eine Signalkerze einen Docht von mehr als 40% (einstellbar) aufweist, wird der Handel übersprungen, um Erschöpfungsbewegungen zu vermeiden.

  3. [b]Volumenbestätigung:[/b] Filtert "Fake-outs" aus, indem das Volumen höher sein muss als der Durchschnitt der letzten 20 Kerzen.

  4. [b]Fortschrittliches Risikomanagement:[/b]

    • Dynamischer Stop Loss: Basierend auf ATR zur Anpassung an die Marktvolatilität.

    • Teilweiser Take Profit: Option, 50% der Position bei TP1 zu schließen und den Rest bis TP2 laufen zu lassen.

    • Smart Trailing Stop: Sichert Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

  5. [b]Marktstrukturfilter:[/b] Vermeidet Käufe am Widerstand oder Verkäufe an der Unterstützung (Swing High/Low-Analyse).

  6. [b]Professionelles Dashboard:[/b] Zeigt Trendstatus, Spread, Kontometrien und Signalinformationen direkt im Chart an.

[b]Handelsanforderungen:[/b]

  • Symbol: EURUSD (empfohlen).

  • Zeitrahmen: M5 (5 Minuten).

  • Kontotyp: ECN oder Raw Spread (Niedriger Spread ist entscheidend für Scalping).

  • VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb.

[b]Parameter Highlights:[/b]

  • [i]RiskPercent:[/i] Auto-Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand.

  • [i]UsePriceAction:[/i] Aktivieren/Deaktivieren der Dochtanalyse.

  • [i]LondonStartHour / EndHour:[/i] Zeitfilter, um nur während umsatzstarker Sitzungen zu handeln (Standard: London).

  • [i]UsePartialTP:[/i] Aktiviert die Aufteilung des Handels in mehrere Ausgänge.

[b]Risikowarnung:[/b] Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie Backtests mit den Daten Ihres Brokers durch und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.

  • Tra cứu
  • Dịch
  • Cài đặt
Đang tìm kiếm ...
Empfohlene Produkte
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
ForceBB_Expert ist auf der Grundlage zweier spezifischer Indikatoren der technischen Analyse ( Bollinger Bands und Force Index ) aufgebaut . Es hat viele Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
X Pro Scalper
Sivakumar Paul Suyambu
Experten
X Pro Scalper - Ultra-schneller ATR/EMA Smart Scalper für Forex, Gold, BTC & Indizes Live-Signale & Produkte Version: 1.0 Typ: Expert Advisor (MT5) Stil: Trendbewusstes Scalping mit ATR-verankerten Eingängen, Sitzungskontrolle und strikten täglichen Wachen Am besten für: XAUUSD (Gold) , BTCUSD, US30/DE40, liquide FX-Majors auf M1-Zeitrahmen Warum Händler den X Pro Scalper wählen No-Hedge, One-Side-Only-Logik zur Vermeidung von Kauf-/Verkaufskonflikten und zur Reduzierung von Rauschen ATR
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.2 (44)
Experten
Der Fibonacci Trader MQL5 Expert Advisor verwendet die Fibonacci-Ebenen, um einen Kauf- oder Verkaufshandel mit dem MACD als Bestätigung zu bestimmen. Die Fibonacci-Levels funktionieren wie folgt: Oberhalb von 61,8 VERKAUFEN, wenn der MACD-Trend VERKAUFEN lautet Trading Range (Möglichkeit zur Auswahl von Trading-Eingangsparametern) KAUFEN, wenn der MACD-Trend KAUFEN lautet VERKAUFEN, wenn der MACD-Trend VERKAUFEN lautet Unterhalb von 23,6 KAUFEN, wenn der MACD-Trend auf KAUFEN steht Die Standar
FREE
Extert Adviser 2TF
Yury Smagin
Experten
Der Berater wurde gemäß der 2TF-Strategie für EURUSD und GBPUSD entwickelt. Verwendete Indikatoren: EMA (5), EMA (10), ADX (28), MACD (5; 10; 4). Regeln für Kaufaufträge EMA (schnell) hat EMA (langsam) von unten nach oben gekreuzt. ADX + DI (blau) über –DI (rot). MACD liegt über Null. Regeln für Verkaufsaufträge EMA (schnell) gekreuzt EMA (langsam) von oben nach unten. ADX + DI (blau) unter –DI (rot). MACD liegt unter Null. In den Parametern des Beraters können Sie verschiedene St
FREE
Ultimate Signal Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Ultimate Signal Builder Basic kombiniert die Funktionen der anderen 3 Expert Advisors und bietet alle ihre Handelssignale an einem einzigen Ort: 1. der Price Action Builder Basic ; 2. der Bollinger Bands Builder Basic ; 3. der Chart Patterns Builder Basic . Der Ultimate Signal Builder Basic Expert Advisor hat dieselben Eigenschaften wie die 3 zugrundeliegenden Experten: Verwendung von Stop-Loss-Orders, maximal 1 verwalteter offener Handel, automatische Handelsschließung und konfigurierbarer
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.15 (41)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
ScriptBot Global
Fabio Luis Pretti
4.5 (4)
Experten
ScriptBot ist ein Multi-Strategie-Roboter, der entwickelt wurde, um praktisch und robust zu sein. Mit ScriptBot können Sie verschiedene eigene Strategien erstellen, bis zu 51 Indikatoren Ihrer Wahl installieren und Ihre eigenen Trigger mit einfachen logischen Ausdrücken erstellen. AVISO: Dieser Expert Advisor ist veraltet , ein neuer ScriptBot wird gerade von Grund auf neu geschrieben. Nachfolgend werden wir Ihnen ein wenig über die Struktur erzählen: Indikatoren: ScriptBot hat keine Indikatore
FREE
Double EMA Scalping EA
Hasmukh B Kholia
Experten
Double EMA Scalping EA - Sauberer Crossover mit Reversal-Logik Dieser Expert Advisor verwendet eine intelligente EMA-Crossover-Strategie über zwei verschiedene Zeitrahmen, um mit hoher Präzision Trades einzugehen. Ein Handel wird nur dann platziert, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt , was kurzfristige Trendwechsel bestätigt. Es beinhaltet auch eine automatische Umkehrlogik , preisbasierte SL/TP und ein optionales Trailing-Stop-System . Hauptmerkmale: Multi-Timeframe EMA Cross
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Gold Lion XI Scalping L
Steven John Sands
Experten
TRAD-E-LITE : Ihr ultimativer Handelsassistent! Sind Sie es leid, die Märkte manuell zu analysieren und Trades auszuführen? TRAD-E-LITE ist hier, um Sie zu unterstützen! Dieser von Gold Lion XI entwickelte Expertenberater nutzt fortschrittliche Algorithmen, um profitable Handelsmöglichkeiten zu erkennen und Geschäfte automatisch auszuführen, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen. Hauptmerkmale: Zeitmanagement für den Handel: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handelszeitplan. Mit TRAD-E-LITE kön
FREE
Whale Speed Volatility Divergence
Mustafa Ozkurkcu
1 (1)
Experten
Dieser EA sucht nach einem zweistufigen Momentum/Liquiditäts-Ausbruch : Divergenzerfassung (Trigger): TPS (Ticks-pro-Sekunde / Bar Tick_Volume) muss hoch sein im Vergleich zu seinem letzten Durchschnitt ( TPS_Multiplier ), während die Volatilität (bar high-low) im Vergleich zu ihrem jüngsten Durchschnitt niedrig sein muss ( Volatility_Multiplier ). Diese Kombination deutet auf einen " Fluss in einem ruhigen Bereich " → einen wahrscheinlichen kurzfristigen Ausbruch hin. Richtung & Filter: Wenn d
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
Forex 1 hour candle trader
Thej Karthiarath
5 (1)
Experten
Diese EA ist völlig privat EA nach Back-Testing eine bestimmte Strategie gegeben. Sie können die Strategie durch Kontaktaufnahme mit der folgenden Nummer in WhatsApp +91 9567407508 zu erhalten. Sie können in Telegramm zu kontaktieren. Die EA grundsätzlich nimmt den Handel auf bestimmte eine Stunde Kerze bricht. Sie sollten diese EA nur nach der Teilnahme an einem Zoom-Sitzung und eine ordnungsgemäße Back-Test verwenden. Verstehen Sie die Regeln und Vorschriften Ihres Landes, während Sie den Ha
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Experten
FOZ One Shot Sessions - Ein Handel. Eine Gelegenheit. Jeden Tag. Disziplin schlägt Lärm. Einfachheit besiegt Komplexität. Der FOZ One Shot Sessions EA wurde für Trader entwickelt, die Klarheit, Robustheit und langfristige Disziplin wünschen. Anstatt den ganzen Tag Signalen hinterherzujagen, wird nur ein präziser Handel pro Sitzung durchgeführt - sauber, kontrolliert und völlig transparent. Wichtigste Highlights Ein Handel pro Tag und aktivierter Sitzung (Standard = London) Sicher
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experten
Nur noch 7/10 Exemplare zum Einführungspreis von 85 $ verfügbar! Philosophie — „Nur bauen, wenn der Markt Ja sagt.“ Die meisten Grids werfen einfach Levels aufs Chart und hoffen. MAM White fragt zuerst um Erlaubnis – vom Trend, von der Volatilität und von deinem Broker. Es baut nur einseitige LIMIT-Grids, wenn die schnelle EMA mit einem starken langsamen EMA-Trend übereinstimmt und der Preis genügend Abstand zum Zentrum hat. Kein Trend? Kein Build. Frischer Flip? Cooldown. Zu hoher Spread o
FREE
Rebound Modify
Piminov Sergey
Experten
Wenn Sie auf der Suche nach einem einfach zu bedienenden Expert Advisor sind, dann ist dies genau das Richtige für Sie. Keine Einstellungen. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein Währungspaar und einen Zeitrahmen auszuwählen und den automatischen Handel für den EA zuzulassen. Die Strategie des Experten basiert auf den lokalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn eine Kerze über einem dieser Niveaus schließt, wird eine Order in die entgegengesetzte Richtung eröffnet, in der Erwartung, dass
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet. Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Aus
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Tick Trader 2
Igor Widiger
Experten
Tick Trader 2  handelt mit Tick abständen   zu dem Preis. Die Strategie basiert sich auf festgelegte Zeit. Risikomanagement und Trailing Stop begleiten Ihre Positionen und schützen Sie vor größeren Verlusten!   EA wurde im  EURUSD, GBP USD ,  XAUUSD  im Strategietester getestet und Standardmäßig an diese Symbole angepasst. Bitte schlagen Sie Ihre Ideen in Diskussion vor. Ich werde so schnell wie Möglich das umsetzen. Dieses EA bietet Funktionen: Risk- und Money Management, Trading Days Filter,
FREE
Candle Flip EA
Phantom Trading Inc.
4 (5)
Experten
Der Candle Flip EA ist ein momentumbasiertes Handelssystem, das signifikante Preisbewegungen innerhalb einer einzelnen Kerze nutzt. Wenn der Preis eine wesentliche Bewegung in eine Richtung macht, platziert der EA eine pending Order in die entgegengesetzte Richtung, in Erwartung einer möglichen Umkehr. Der EA enthält ausgefeilte Risikomanagement-Funktionen einschließlich dynamischer/fester Stop-Loss, Break-Even-Funktionalität und Trailing-Stops. Er beinhaltet auch tägliche Gewinnziele und Hande
FREE
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
Experten
BTC Scalper - Automatisierte RSI-Ausbruchsstrategie für BTCUSD Nutzen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit BTC Scalper! Dieser Expert Advisor ist eine vollständig autonome Handelsstrategie, die entwickelt wurde, um von sich schnell bewegenden BTCUSD-Märkten zu profitieren. Er nutzt eine wirkungsvolle Kombination aus RSI-Breakouts und zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu finden und ein optimales Zusammentreffen für den Er
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3 (2)
Experten
Der Trendexperte wurde speziell entwickelt, um die optimalen Parameter für den Indikator «FourAverage» zu finden. Der Berater handelt im Modus immer im Handel (schließen Sie den Kaufvertrag und öffnen Sie sofort das Gegenteil). Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, die Fähigkeit der Indikatoren, den Trend zu bestimmen, so genau wie möglich zu erkennen. Der Experte ist vollautomatisch und hat die Möglichkeit, das Kapital nach der Martingale-Methode zu verwalten. Die Standardeinstellung ist "XAUUSD(G
FREE
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experten
Gold Swing Trader EA Fortgeschrittener algorithmischer Handel für XAUUSD auf höheren Zeitskalen Der Gold News & Swing Trader EA ist ein spezieller MetaTrader 5 Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold). Er arbeitet mit einer Swing-Trading-Strategie, um mittel- bis langfristige Kursbewegungen auf den H4- und Daily-Charts zu erfassen. Hauptmerkmale: - Dedizierte XAUUSD-Strategie: Optimierte Logik für die einzigartige Volatilität von Gold. - Fokus auf Swing Trading: Ziel ist es, signifik
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Edgevia Mtf Support Resistance Alert
Le Huy Tuong
Indikatoren
Edgevia MTF Smart S/R Alert ist ein professioneller Unterstützungs- und Widerstandsindikator mit mehreren Zeitrahmen, der für Präzisionshändler entwickelt wurde. Er identifiziert automatisch hochwahrscheinliche S/R-Zonen aus mehreren Zeitrahmen und löst nur dann Kauf-/Verkaufswarnungen aus, wenn der Preis mit einer starken Bestätigung reagiert. Hauptmerkmale: - Multi-Timeframe S/R-Zonen (H1, H4, D1) - Intelligente Zusammenführung von Zonen zur Vermeidung von Unordnung - RSI-Filter für überkau
FREE
Edgevia GOLD Trend
Le Huy Tuong
Experten
Edgevia GOLD Trend - Automatisierter XAUUSD Trading Expert Advisor Edgevia GOLD Trend ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und sich auf Trendausrichtung, Momentum-Validierung und disziplinierte Ausführungskontrolle konzentriert. Der EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Struktur, Risikobewusstsein und Konsistenz legen und nicht auf aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten. Die Kernlogik der Strategie ist als propriet
FREE
Edgevia XAUUSD
Le Huy Tuong
Experten
Edgevia GOLD - Automatisierter Expert Advisor für den XAUUSD-Handel Edgevia GOLD ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und auf die Ausführung von Skalpierungen mit einem einzigen Einstieg , die Ausrichtung auf Trends und eine disziplinierte Risikokontrolle ausgerichtet ist. Der EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder Recovery-basierten Techniken . Jedes Signal löst nur einen unabhängigen Handel aus, wobei die Qualität der Ausführung und
FREE
Edgevia Gold Calenda
Le Huy Tuong
Experten
XAUUSD CALENDAR - News Trading Expert Advisor Handeln Sie Gold (XAUUSD) auf der Grundlage wichtiger wirtschaftlicher Kalenderereignisse. Dieser EA wurde speziell für den Nachrichtenhandel entwickelt und erfasst Volatilitätsspitzen während wichtiger wirtschaftlicher USD-Veröffentlichungen. UNTERSTÜTZTE NACHRICHTENEREIGNISSE - FED-Zinsentscheidungen - Non-Farm Payrolls (NFP) - CPI-Inflationsdaten - PCE-Kernpreisinde
FREE
Edgevia Smart Session Volatility MT5
Le Huy Tuong
Indikatoren
Smart Session Volatilitätsindikator Professionelles sitzungsbasiertes Volatilitätsmapping für MT5 Smart Session Volatility ist ein professioneller MT5-Indikator, der auf der Grundlage von Marktsitzungen und Echtzeit-Volatilitätsverhalten hochwahrscheinliche Handelsfenster identifiziert . Anstatt den ganzen Tag blind zu handeln, hilft dieses Tool den Händlern, sich darauf zu konzentrieren, wann sich der Markt tatsächlich bewegt - Tokio, London, New York und ihre wichtigsten Überschneidungszeiträu
FREE
Auswahl:
Kama Boni
17
Kama Boni 2025.12.17 14:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension