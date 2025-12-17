Edgevia EURUSD

Escalador de precios Edgevia EMA

Edgevia EMA Price Action Scalper es un sofisticado algoritmo de negociación diseñado específicamente para EURUSD en el marco temporal M5. A diferencia de las estrategias estándar de cruce de medias móviles que sufren en mercados variables, Edgevia implementa un sistema de filtrado de múltiples capas para validar cada operación.

La lógica central se basa en un triple cruce EMA verificado (21/9/50) para identificar la tendencia, pero una operación sólo se ejecuta cuando es confirmada por el análisis de volumen y la acción del precio de las velas.

[Características principales:[/b]

[b]Triple EMA Detección de Tendencia:[/b] Utiliza EMAs Rápida, Media y Lenta para asegurar que las operaciones están alineadas con el impulso inmediato. [Price Action Wick Filter:[/b] El EA analiza las mechas de las velas (sombras). Si una vela de señal tiene una mecha superior al 40% (ajustable), la operación se omite para evitar movimientos de agotamiento. [b]Confirmación de Volumen:[/b] Filtra los "fake-outs" requiriendo que el volumen sea superior a la media de las últimas 20 velas. [b]Gestión avanzada del riesgo:[/b] Stop Loss Dinámico: Basado en el ATR para adaptarse a la volatilidad del mercado.

Take Profit Parcial: Opciones para cerrar el 50% de la posición en TP1 y dejar correr el resto hasta TP2.

Smart Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve a su favor. [b]Filtro de Estructura de Mercado:[/b] Evita comprar en Resistencia o vender en Soporte (análisis Swing High/Low). [b]Cuadro de mandos profesional:[/b] Muestra el estado de la tendencia, el diferencial, las métricas de la cuenta y la información de la señal directamente en el gráfico.

[Requisitos para operar:[/b]

Símbolo: EURUSD (Recomendado).

Marco de tiempo: M5 (5 Minutos).

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread (Un spread bajo es crucial para scalping).

VPS: Recomendado para operar 24/5.

[b]Parámetros Destacados:[/b]

[i]RiskPercent:[/i] Cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta.

[i]UsePriceAction:[/i] Activar/Desactivar análisis de mechas.

[i]LondonStartHour / EndHour:[/i] Filtro horario para operar sólo durante sesiones de alto volumen (por defecto: Londres).

[i]UsePartialTP:[/i] Habilitar la división de la operación en múltiples salidas.

[b]Advertencia de riesgo:[/b] El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, haga backtest con los datos de su broker y utilice una adecuada gestión del riesgo.