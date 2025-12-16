MarketPeckerGOLDV3

📈 Description du Produit

SAR MACD Pro EA est un système de trading automatique sophistiqué qui combine deux indicateurs techniques puissants : le Parabolic SAR et le MACD. Conçu pour les traders de tous niveaux, cet EA identifie les points d'entrée optimaux avec une gestion des risques intégrée.

Idée de trading : L'EA recherche des convergences entre le changement de direction du Parabolic SAR et les croisements de lignes du MACD pour générer des signaux de trading fiables.

⭐ Caractéristiques Principales

✅ Fonctionnalités Techniques

  • Double confirmation : SAR + MACD pour une précision accrue

  • Gestion des risques : Stop Loss et Take Profit calculés en USD

  • Protection intégrée : Magic number et contrôle d'expiration

  • Robustesse : Gestion avancée des erreurs et synchronisation

  • Compatible : Fonctionne en modes Netting et Hedging

  • Optimisé : Code MQL5 haute performance

✅ Avantages pour le Trader

  • Automatisation complète : Trading 24/7 sans surveillance

  • Logique claire : Stratégie basée sur des indicateurs éprouvés

  • Flexibilité : Paramètres ajustables selon votre profil de risque

  • Transparence : Journalisation détaillée de toutes les opérations

💻 Configuration Requise

Plateforme

  • MetaTrader 5 (version récente)

  • Compte de trading réel ou démo

Symboles Recommandés

  • Principaux : XAUUSD

  • Périodes : M1 (optimale)

Conditions de Compte

  • Type de compte : Standard, ECN, ou Raw Spread

  • Effet de levier : Minimum 1:20 recommandé

  • Capital minimum : 600 USD (pour 0.01 lot)

📥 Installation

Étapes d'Installation

  1. Téléchargement

    • Achetez et téléchargez l'EA depuis la Marketplace MQL5

    • Le fichier  .ex5  sera automatiquement installé

  2. Attachement au Graphique

    • Ouvrez MetaTrader 5

    • Glissez-déposez "SAR MACD Pro EA" sur le graphique XAUUSD M1

    • Autorisez le trading automatique si demandé

  3. Configuration Initiale

    • Définissez les paramètres selon votre profil de risque

    • Activez "AutoTrading" dans MT5

Vérification

  • Vérifiez que l'icône du smiley apparaît en haut à droite du graphique

  • Consultez le journal Experts pour "EA initialized successfully"

⚙️ Paramètres

Groupe : Protection du Compte

Paramètre Valeur Description
Magic Number 123456789 Identifiant unique pour les ordres de l'EA
Expiration Date 2025.12.31 Date d'expiration de l'EA (YYYY.MM.DD)

Groupe : Paramètres de Trading

Paramètre Valeur Défaut Description Recommandation
Lot Size 0.01 Taille du lot par trade Ajuster selon capital
Stop Loss (USD) 8.0 Stop Loss en dollars US 5-15 USD
Take Profit (USD) 60.0 Take Profit en dollars US Ratio 1:7.5

Groupe : Paramètres des Indicateurs

Paramètre Valeur Défaut Description Plage Recommandée
SAR Step 0.02 Pas d'accélération du SAR 0.01-0.05
SAR Maximum 0.2 Maximum du SAR 0.1-0.3
MACD Fast EMA 12 EMA rapide du MACD 10-15
MACD Slow EMA 26 EMA lente du MACD 20-30
MACD Signal SMA 9 Ligne de signal du MACD 7-12

📊 Stratégie de Trading

Logique des Signaux

Signal d'ACHAT (BUY)

  1. Condition SAR : Le Parabolic SAR passe sous le prix actuel

  2. Condition MACD : Croisement haussier (MACD > Signal)

  3. Confirmation : Les deux conditions doivent être remplies simultanément

Signal de VENTE (SELL)

  1. Condition SAR : Le Parabolic SAR passe au-dessus du prix actuel

  2. Condition MACD : Croisement baissier (MACD < Signal)

  3. Confirmation : Les deux conditions doivent être remplies simultanément

Exemple Visuel

text

BUY SIGNAL: - Prix: 1.08500 - SAR précédent: 1.08520 (au-dessus) - SAR actuel: 1.08480 (en dessous) ✓ - MACD: 0.0015 > Signal: 0.0010 ✓ → Ordre BUY déclenché

🛡️ Gestion des Risques

Calcul des Stop Levels

L'EA calcule automatiquement les distances SL/TP en fonction :

  • Stop Loss : Convertit le montant USD en pips selon le volume

  • Take Profit : Ratio risque/rendement configurable

  • Distance minimale : Respecte les exigences du broker

Exemple de Calcul

text 
Capital: 1000 USD
Lot Size: 0.01
Stop Loss: 8 USD
→ Distance SL: ~80 pips (variable selon paire)
→ Ratio R:R: 1:7.5

Caractéristiques de Sécurité

  1. Vérification de marge : Pas d'ouverture si marge insuffisante

  2. Contrôle de volume : Normalisation selon règles du broker

  3. Protection contre les erreurs : Gestion robuste des exceptions

  4. Limite de trades : Maximum 1 trade par barre M1

📈 Recommandations

Configuration pour Débutants

text

Lot Size: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Magic Number: (valeur unique)

Configuration Avancée

text 
Lot Size: 0.02-0.05
Stop Loss USD: 10.0-15.0
Take Profit USD: 75.0-100.0
SAR Step: 0.03
SAR Maximum: 0.25

Money Management

  • Capital minimum : 600 USD pour trading 0.01 lot

  • Risque par trade : 1-2% du capital

  • Maximum de trades simultanés : 1

  • Heures de trading : 24/7 (sauf fermetures marché)

🎯 Meilleures Pratiques

Backtesting

  1. Période : Testez sur 2 ans de données

  2. Symboles : XAUUSD M1 donne les meilleurs résultats

  3. Qualité des données : Utilisez "Every tick" ou "Open prices only"

Forward Testing

  1. Compte démo : Testez 1-2 mois avant réel

  2. Monitoring : Surveillez les performances hebdomadaires

  3. Ajustements : Affinez les paramètres si nécessaire

Trading Réel

  1. Démarrage : Commencez avec 0.01 lot

  2. Surveillance : Vérifiez quotidiennement

  3. Journal : Consultez régulièrement le journal Experts

❓ FAQ

Q: L'EA fonctionne-t-elle sur d'autres périodes ?

R: Oui, mais M1 est optimale. Testez H4 ou D1 selon votre style.

Q: Puis-je modifier les paramètres pendant le trading ?

R: Oui, les modifications prennent effet immédiatement.

Q: Combien de trades ouvre l'EA par jour ?

R: Environ 30-34 trades par jour sur XAUUSD M1.

Q: L'EA nécessite-t-elle des mises à jour ?

R: Non, l'EA est autonome. Les mises à jour seront disponibles si nécessair


