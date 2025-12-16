MarketPeckerGOLDV3
- Experts
- Marouane Belhaouss
- Version: 1.21
- Activations: 5
📈 Description du Produit
SAR MACD Pro EA est un système de trading automatique sophistiqué qui combine deux indicateurs techniques puissants : le Parabolic SAR et le MACD. Conçu pour les traders de tous niveaux, cet EA identifie les points d'entrée optimaux avec une gestion des risques intégrée.
Idée de trading : L'EA recherche des convergences entre le changement de direction du Parabolic SAR et les croisements de lignes du MACD pour générer des signaux de trading fiables.
⭐ Caractéristiques Principales
✅ Fonctionnalités Techniques
-
Double confirmation : SAR + MACD pour une précision accrue
-
Gestion des risques : Stop Loss et Take Profit calculés en USD
-
Protection intégrée : Magic number et contrôle d'expiration
-
Robustesse : Gestion avancée des erreurs et synchronisation
-
Compatible : Fonctionne en modes Netting et Hedging
-
Optimisé : Code MQL5 haute performance
✅ Avantages pour le Trader
-
Automatisation complète : Trading 24/7 sans surveillance
-
Logique claire : Stratégie basée sur des indicateurs éprouvés
-
Flexibilité : Paramètres ajustables selon votre profil de risque
-
Transparence : Journalisation détaillée de toutes les opérations
💻 Configuration Requise
Plateforme
-
MetaTrader 5 (version récente)
-
Compte de trading réel ou démo
Symboles Recommandés
-
Principaux : XAUUSD
-
Périodes : M1 (optimale)
Conditions de Compte
-
Type de compte : Standard, ECN, ou Raw Spread
-
Effet de levier : Minimum 1:20 recommandé
-
Capital minimum : 600 USD (pour 0.01 lot)
📥 Installation
Étapes d'Installation
-
Téléchargement
-
Achetez et téléchargez l'EA depuis la Marketplace MQL5
-
Le fichier .ex5 sera automatiquement installé
-
-
Attachement au Graphique
-
Ouvrez MetaTrader 5
-
Glissez-déposez "SAR MACD Pro EA" sur le graphique XAUUSD M1
-
Autorisez le trading automatique si demandé
-
-
Configuration Initiale
-
Définissez les paramètres selon votre profil de risque
-
Activez "AutoTrading" dans MT5
-
Vérification
-
Vérifiez que l'icône du smiley apparaît en haut à droite du graphique
-
Consultez le journal Experts pour "EA initialized successfully"
⚙️ Paramètres
Groupe : Protection du Compte
|Paramètre
|Valeur
|Description
|Magic Number
|123456789
|Identifiant unique pour les ordres de l'EA
|Expiration Date
|2025.12.31
|Date d'expiration de l'EA (YYYY.MM.DD)
Groupe : Paramètres de Trading
|Paramètre
|Valeur Défaut
|Description
|Recommandation
|Lot Size
|0.01
|Taille du lot par trade
|Ajuster selon capital
|Stop Loss (USD)
|8.0
|Stop Loss en dollars US
|5-15 USD
|Take Profit (USD)
|60.0
|Take Profit en dollars US
|Ratio 1:7.5
Groupe : Paramètres des Indicateurs
|Paramètre
|Valeur Défaut
|Description
|Plage Recommandée
|SAR Step
|0.02
|Pas d'accélération du SAR
|0.01-0.05
|SAR Maximum
|0.2
|Maximum du SAR
|0.1-0.3
|MACD Fast EMA
|12
|EMA rapide du MACD
|10-15
|MACD Slow EMA
|26
|EMA lente du MACD
|20-30
|MACD Signal SMA
|9
|Ligne de signal du MACD
|7-12
📊 Stratégie de Trading
Logique des Signaux
Signal d'ACHAT (BUY)
-
Condition SAR : Le Parabolic SAR passe sous le prix actuel
-
Condition MACD : Croisement haussier (MACD > Signal)
-
Confirmation : Les deux conditions doivent être remplies simultanément
Signal de VENTE (SELL)
-
Condition SAR : Le Parabolic SAR passe au-dessus du prix actuel
-
Condition MACD : Croisement baissier (MACD < Signal)
-
Confirmation : Les deux conditions doivent être remplies simultanément
Exemple Visuel
BUY SIGNAL: - Prix: 1.08500 - SAR précédent: 1.08520 (au-dessus) - SAR actuel: 1.08480 (en dessous) ✓ - MACD: 0.0015 > Signal: 0.0010 ✓ → Ordre BUY déclenché
🛡️ Gestion des Risques
Calcul des Stop Levels
L'EA calcule automatiquement les distances SL/TP en fonction :
-
Stop Loss : Convertit le montant USD en pips selon le volume
-
Take Profit : Ratio risque/rendement configurable
-
Distance minimale : Respecte les exigences du broker
Exemple de Calcul
Capital: 1000 USD Lot Size: 0.01 Stop Loss: 8 USD → Distance SL: ~80 pips (variable selon paire) → Ratio R:R: 1:7.5
Caractéristiques de Sécurité
-
Vérification de marge : Pas d'ouverture si marge insuffisante
-
Contrôle de volume : Normalisation selon règles du broker
-
Protection contre les erreurs : Gestion robuste des exceptions
-
Limite de trades : Maximum 1 trade par barre M1
📈 Recommandations
Configuration pour Débutants
Lot Size: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Magic Number: (valeur unique)
Configuration Avancée
Lot Size: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Take Profit USD: 75.0-100.0 SAR Step: 0.03 SAR Maximum: 0.25
Money Management
-
Capital minimum : 600 USD pour trading 0.01 lot
-
Risque par trade : 1-2% du capital
-
Maximum de trades simultanés : 1
-
Heures de trading : 24/7 (sauf fermetures marché)
🎯 Meilleures Pratiques
Backtesting
-
Période : Testez sur 2 ans de données
-
Symboles : XAUUSD M1 donne les meilleurs résultats
-
Qualité des données : Utilisez "Every tick" ou "Open prices only"
Forward Testing
-
Compte démo : Testez 1-2 mois avant réel
-
Monitoring : Surveillez les performances hebdomadaires
-
Ajustements : Affinez les paramètres si nécessaire
Trading Réel
-
Démarrage : Commencez avec 0.01 lot
-
Surveillance : Vérifiez quotidiennement
-
Journal : Consultez régulièrement le journal Experts
❓ FAQ
Q: L'EA fonctionne-t-elle sur d'autres périodes ?
R: Oui, mais M1 est optimale. Testez H4 ou D1 selon votre style.
Q: Puis-je modifier les paramètres pendant le trading ?
R: Oui, les modifications prennent effet immédiatement.
Q: Combien de trades ouvre l'EA par jour ?
R: Environ 30-34 trades par jour sur XAUUSD M1.
Q: L'EA nécessite-t-elle des mises à jour ?
R: Non, l'EA est autonome. Les mises à jour seront disponibles si nécessair