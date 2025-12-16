MarketPeckerGOLDV3

📈 Description du Produit

SAR MACD Pro EA est un système de trading automatique sophistiqué qui combine deux indicateurs techniques puissants : le Parabolic SAR et le MACD. Conçu pour les traders de tous niveaux, cet EA identifie les points d'entrée optimaux avec une gestion des risques intégrée.

Idée de trading : L'EA recherche des convergences entre le changement de direction du Parabolic SAR et les croisements de lignes du MACD pour générer des signaux de trading fiables.

⭐ Caractéristiques Principales

✅ Fonctionnalités Techniques

Double confirmation : SAR + MACD pour une précision accrue

Gestion des risques : Stop Loss et Take Profit calculés en USD

Protection intégrée : Magic number et contrôle d'expiration

Robustesse : Gestion avancée des erreurs et synchronisation

Compatible : Fonctionne en modes Netting et Hedging

Optimisé : Code MQL5 haute performance

✅ Avantages pour le Trader

Automatisation complète : Trading 24/7 sans surveillance

Logique claire : Stratégie basée sur des indicateurs éprouvés

Flexibilité : Paramètres ajustables selon votre profil de risque

Transparence : Journalisation détaillée de toutes les opérations

💻 Configuration Requise

Plateforme

MetaTrader 5 (version récente)

Compte de trading réel ou démo

Symboles Recommandés

Principaux : XAUUSD

Périodes : M1 (optimale)

Conditions de Compte

Type de compte : Standard, ECN, ou Raw Spread

Effet de levier : Minimum 1:20 recommandé

Capital minimum : 600 USD (pour 0.01 lot)

📥 Installation

Étapes d'Installation

Téléchargement Achetez et téléchargez l'EA depuis la Marketplace MQL5

Le fichier .ex5 sera automatiquement installé Attachement au Graphique Ouvrez MetaTrader 5

Glissez-déposez "SAR MACD Pro EA" sur le graphique XAUUSD M1

Autorisez le trading automatique si demandé Configuration Initiale Définissez les paramètres selon votre profil de risque

Activez "AutoTrading" dans MT5

Vérification

Vérifiez que l'icône du smiley apparaît en haut à droite du graphique

Consultez le journal Experts pour "EA initialized successfully"

⚙️ Paramètres

Groupe : Protection du Compte

Paramètre Valeur Description Magic Number 123456789 Identifiant unique pour les ordres de l'EA Expiration Date 2025.12.31 Date d'expiration de l'EA ( YYYY.MM .DD)

Groupe : Paramètres de Trading

Paramètre Valeur Défaut Description Recommandation Lot Size 0.01 Taille du lot par trade Ajuster selon capital Stop Loss (USD) 8.0 Stop Loss en dollars US 5-15 USD Take Profit (USD) 60.0 Take Profit en dollars US Ratio 1:7.5

Groupe : Paramètres des Indicateurs

Paramètre Valeur Défaut Description Plage Recommandée SAR Step 0.02 Pas d'accélération du SAR 0.01-0.05 SAR Maximum 0.2 Maximum du SAR 0.1-0.3 MACD Fast EMA 12 EMA rapide du MACD 10-15 MACD Slow EMA 26 EMA lente du MACD 20-30 MACD Signal SMA 9 Ligne de signal du MACD 7-12

📊 Stratégie de Trading

Logique des Signaux

Signal d'ACHAT (BUY)

Condition SAR : Le Parabolic SAR passe sous le prix actuel Condition MACD : Croisement haussier (MACD > Signal) Confirmation : Les deux conditions doivent être remplies simultanément

Signal de VENTE (SELL)

Condition SAR : Le Parabolic SAR passe au-dessus du prix actuel Condition MACD : Croisement baissier (MACD < Signal) Confirmation : Les deux conditions doivent être remplies simultanément

Exemple Visuel

text BUY SIGNAL: - Prix: 1.08500 - SAR précédent: 1.08520 (au-dessus) - SAR actuel: 1.08480 (en dessous) ✓ - MACD: 0.0015 > Signal: 0.0010 ✓ → Ordre BUY déclenché

🛡️ Gestion des Risques

Calcul des Stop Levels

L'EA calcule automatiquement les distances SL/TP en fonction :

Stop Loss : Convertit le montant USD en pips selon le volume

Take Profit : Ratio risque/rendement configurable

Distance minimale : Respecte les exigences du broker

Exemple de Calcul

text Capital: 1000 USD Lot Size: 0.01 Stop Loss: 8 USD → Distance SL: ~80 pips (variable selon paire) → Ratio R:R: 1:7.5

Caractéristiques de Sécurité

Vérification de marge : Pas d'ouverture si marge insuffisante Contrôle de volume : Normalisation selon règles du broker Protection contre les erreurs : Gestion robuste des exceptions Limite de trades : Maximum 1 trade par barre M1

📈 Recommandations

Configuration pour Débutants

text Lot Size: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Magic Number: (valeur unique)

Configuration Avancée

text Lot Size: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Take Profit USD: 75.0-100.0 SAR Step: 0.03 SAR Maximum: 0.25

Money Management

Capital minimum : 600 USD pour trading 0.01 lot

Risque par trade : 1-2% du capital

Maximum de trades simultanés : 1

Heures de trading : 24/7 (sauf fermetures marché)

🎯 Meilleures Pratiques

Backtesting

Période : Testez sur 2 ans de données Symboles : XAUUSD M1 donne les meilleurs résultats Qualité des données : Utilisez "Every tick" ou "Open prices only"

Forward Testing

Compte démo : Testez 1-2 mois avant réel Monitoring : Surveillez les performances hebdomadaires Ajustements : Affinez les paramètres si nécessaire

Trading Réel

Démarrage : Commencez avec 0.01 lot Surveillance : Vérifiez quotidiennement Journal : Consultez régulièrement le journal Experts

❓ FAQ

Q: L'EA fonctionne-t-elle sur d'autres périodes ?

R: Oui, mais M1 est optimale. Testez H4 ou D1 selon votre style.

Q: Puis-je modifier les paramètres pendant le trading ?

R: Oui, les modifications prennent effet immédiatement.

Q: Combien de trades ouvre l'EA par jour ?

R: Environ 30-34 trades par jour sur XAUUSD M1.

Q: L'EA nécessite-t-elle des mises à jour ?

R: Non, l'EA est autonome. Les mises à jour seront disponibles si nécessair