SMC FVG iFVG Source Code
- Indikatoren
- Jing Bo Wu
- Version: 1.0
Dieser Indikator erkennt und markiert automatisch Fair Value Gaps (FVG) und inverse Fair Value Gaps (iFVG) in Echtzeit.
Er analysiert das Kursgeschehen, um Ungleichgewichte zu identifizieren, die durch starke Marktbewegungen entstanden sind, und hebt potenzielle Bereiche hervor, die für eine Kurskorrektur, Fortsetzung oder Umkehr von Interesse sind.
Der Indikator wird dynamisch aktualisiert, sobald sich neue Kerzen bilden, und bietet eine klare und objektive Visualisierung gültiger FVG- und iFVG-Zonen ohne manuelle Analyse.
Der Indikator eignet sich gut für Smart Money Concepts (SMC), ICT-basierte Strategien und preisaktive Händler, die ein präzises Ungleichgewicht erkennen wollen.